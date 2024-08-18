https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/bingol-karliovada-41-buyuklugunde-deprem-1086986086.html
Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Bingöl’ün Karlıova İlçesinde saat 21.15’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Erzurum ve Muş'tan da hissedildi. 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T21:45+0300
2024-08-18T21:45+0300
2024-08-18T22:16+0300
türkiye
deprem
bingöl
karlıova
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Karlıova olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/bakan-yumakli-acikladi-247-yanginin-241ini-kontrol-altina-aldik-1086985921.html
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Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
21:45 18.08.2024 (güncellendi: 22:16 18.08.2024)
AFAD, Bingöl’ün Karlıova İlçesinde saat 21.15’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Erzurum ve Muş'tan da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Karlıova olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.