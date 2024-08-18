https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/bingol-karliovada-41-buyuklugunde-deprem-1086986086.html

Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Bingöl’ün Karlıova İlçesinde saat 21.15’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Erzurum ve Muş'tan da hissedildi. 18.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

bingöl

karlıova

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Karlıova olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/bakan-yumakli-acikladi-247-yanginin-241ini-kontrol-altina-aldik-1086985921.html

türkiye

bingöl

karlıova

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