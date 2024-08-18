https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/orman-yanginlarinda-son-durum-440-konutluk-site-tahliye-edildi-1086970215.html

Orman yangınlarında son durum: 440 konutluk site tahliye edildi

Orman yangınlarında son durum: 440 konutluk site tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İzmir başta olmak üzere Manisa, Aydın, Muğla ve Bolu’da başlayan orman yangınları farklı noktalarda devam ediyor. Bolu’da sabah saatlerinde havadan müdahale... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T10:02+0300

2024-08-18T10:02+0300

2024-08-18T10:11+0300

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İzmir Valisi Süleyman Elban, dün akşam yaptığı açıklamada Urla ilçesindeki yangının 440 konutluk siteyi tehdit ettiği için sitenin tahliye edildiğini ifade etti. İzmir Valisi Elban açıklamasında "Ekipler hızlı müdahale etmesine rağmen belli oranda yangın maalesef yayıldı. Bölgede 440 konuttan oluşan bir yazlık site var, bu site dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor” dedi. Vali Elban, İzmir Karşıyaka’daki yangına müdahalenin sürdüğünü dün akşam Menderes ilçesinde de bir yangının başladığını, Tire ve Bayındır'daki yangınların ise tamamen kontrol altına alındığını belirtti.Vali Elban, 34 kişinin ilk başta tahliyeye karşı direnç gösterdiğini ancak sahil güvenlik ekiplerinin daha sonra onları denizden tahliye ettiğini ayrıca vurguladı. Elban Urla’daki yangının kopan elektrik hattından çıktığını ifade etti.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Urla’daki yangınla ilgili “Urla ilçemizde akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle çok hızlı bir şekilde yayılan Balıklıova İltur sitesi yangını siteye ulaşmadan müdahale edilerek önlenmiştir” dedi.Bolu’daki yangına müdahale sabah saatlerinde tekrar başladıBolu’nun Göynük ilçesinde 15 Ağustos’ta başlayan yangınlarla ilgili dün basına açıklama yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangınların 3 gündür sürdüğünü belirterek 4 yerleşim yerinde yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve engelliler dahil bölge sakinlerinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini ifade etti. Bolu’da bu sabah itibariyle havadan müdahale yeniden başladı. 4 gündür 12 farklı noktada devam eden yangın sayısının 3'e indirildiği ifade edildi.Bakan Yerlikaya, yangınların çıkışlarıyla ilgili gözaltılar olduğunu açıkladıUşak'ın Eşme ilçesinde başlayıp Manisa’nın Sarıgöl ilçesine sıçrayan orman yangınında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgede incelemelerde bulundu. Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyüne gelen Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış sebepleriyle ilgili bazı gözaltıları yapıldığını vurgulayarak “7 gözaltı vardı İzmir'de. Bolu, Göynük'te 2 tutuklama, 2 adli kontrol vardı. Ama akşama doğru Tire'deki o 3 gözaltıyla da ilgili mahkeme değerlendirmesini yaptı, kararını verdi. Onlar da tutuklandı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/tskdan-13-helikopterle-izmir-aydin-ve-boludaki-yangin-sondurme-calismalarina-destek-1086967297.html

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