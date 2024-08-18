https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/valilik-yarin-icin-uyardi-acik-alanda-bulunmayin-1086979799.html
Valilik yarın için uyardı: Açık alanda bulunmayın
Valilik yarın için uyardı: Açık alanda bulunmayın
Sputnik Türkiye
Erzurum Valiliği pazartesi günü için sıcak hava uyarısı yaparak, saat 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunulmaması gerektiğini açıkladı. 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T15:57+0300
2024-08-18T15:57+0300
2024-08-18T15:57+0300
erzurum
edirne valiliği
sıcak
sıcak hava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085228777_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8efb4569cfc0eba9952172051b6368ae.jpg
Erzurum'da valilik hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için günün en sıcak saatlerinde açık alanlarda bulunmamaları uyarısı yapıldı.Erzurum Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan uyarılarda 19 Ağustos Pazartesi günü itibariyle hava sıcaklığının Türkiye genelinde artmasının beklendiği belirtildi.Kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/dogu-illerde-saganak-yagis-ege-ve-akdeniz-de-yakici-havalar-bugun-ulke-genelinde-hava-durumu-nasil--1086969374.html
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085228777_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3e7b5f6a101c8967879e414452f4921.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erzurum, edirne valiliği, sıcak, sıcak hava
erzurum, edirne valiliği, sıcak, sıcak hava
Valilik yarın için uyardı: Açık alanda bulunmayın
Erzurum Valiliği pazartesi günü için sıcak hava uyarısı yaparak, saat 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunulmaması gerektiğini açıkladı.
Erzurum'da valilik hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için günün en sıcak saatlerinde açık alanlarda bulunmamaları uyarısı yapıldı.
Erzurum Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan uyarılarda 19 Ağustos Pazartesi günü itibariyle hava sıcaklığının Türkiye genelinde artmasının beklendiği belirtildi.
Kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.