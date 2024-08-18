https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/valilik-yarin-icin-uyardi-acik-alanda-bulunmayin-1086979799.html

Valilik yarın için uyardı: Açık alanda bulunmayın

Valilik yarın için uyardı: Açık alanda bulunmayın

Sputnik Türkiye

Erzurum Valiliği pazartesi günü için sıcak hava uyarısı yaparak, saat 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunulmaması gerektiğini açıkladı. 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T15:57+0300

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2024-08-18T15:57+0300

erzurum

edirne valiliği

sıcak

sıcak hava

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Erzurum'da valilik hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için günün en sıcak saatlerinde açık alanlarda bulunmamaları uyarısı yapıldı.Erzurum Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan uyarılarda 19 Ağustos Pazartesi günü itibariyle hava sıcaklığının Türkiye genelinde artmasının beklendiği belirtildi.Kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/dogu-illerde-saganak-yagis-ege-ve-akdeniz-de-yakici-havalar-bugun-ulke-genelinde-hava-durumu-nasil--1086969374.html

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erzurum, edirne valiliği, sıcak, sıcak hava