Doğu illerde sağanak yağış, Ege ve Akdeniz de yakıcı havalar: Bugün ülke genelinde hava durumu nasıl?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Kasten öldürme suçundan yakalanan şahıstan ilginç soru: Ben ne yaptım?
07:04
1 dk
SESLİ HABER
Depremde ayaklarını kaybetti: 'Onu sırtımda bile taşırım'
07:13
3 dk
SESLİ HABER
Kaçak sünnet edilen çocuk kangren oldu, cinsel organı kesildi
07:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
9 dk
SESLİ HABER
Borçsuzluk belgesi uygulamasına düzenleme
07:55
2 dk
SESLİ HABER
O köyde her evde geri dönüşüm kutusu bulunuyor
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı
08:14
2 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlar bitti, skandallar bitmedi: Fransa ölümcül bakteriye maruz bıraktı
08:24
6 dk
SESLİ HABER
Döviz ile satış faturası ağır oldu: 4 milyon 654 bin lira ceza
08:36
1 dk
SESLİ HABER
Filistin destekçilerinden Kamala Harris’e protesto
08:45
2 dk
SESLİ HABER
New York Times’dan ‘Hunter Biden’ iddiası
08:53
3 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından “göçmenler sınır dışı edilsin” çağrısı
09:02
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı Türkiye’deki 32 ili sıralayarak uyardı
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Serinlemek için girdi, 6 kiloluk levrekle çıktı
09:22
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Uraloğlu'ndan otoyol açıklaması: 'e-devletten ödenebilecek'
09:29
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Sanal oyunlar tehlike saçıyor
09:38
3 dk
SESLİ HABER
Ameliyat olan doğuştan kataraktlı kızın dünyası aydınlandı
09:47
2 dk
SESLİ HABER
Altılı masa: Nasıl kuruldu, nasıl dağıldı?
10:04
9 dk
SESLİ HABER
Mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve sosyal destek
10:22
2 dk
SESLİ HABER
Marmara Depremi'nin yıkamadığı mahalle
10:31
2 dk
SESLİ HABER
Real Madrid’in iki yıldızından Arda Güler’e övgü
10:42
2 dk
SESLİ HABER
New York Times: Zafer Rusya'nın elinde
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Topuk dikeni hastalığına karşı neler yapılabilir?
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Araçlarını hatalı park ettikleri dronla belirlendi: 324 kişiye ceza
11:20
1 dk
TARİHTE BUGÜN
25 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
11:28
9 dk
SESLİ HABER
Fahiş fiyata 3 farklı şikayet hattı: 6 gün kapatma ve 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilir
11:45
3 dk
SESLİ HABER
Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA henüz karar veremedi
11:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Köylüler kendi imkânlarıyla kanalizasyon kuyuları açıyor: 'Mikrop, rezillik her şey bir arada'
12:10
4 dk
SESLİ HABER
'La Lina' yolda: Etkileri neler?
12:19
4 dk
SESLİ HABER
Sokak sokak gezerek babasını soruyor
12:44
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de yabancılara konut satışı geriledi
12:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den Orta Doğu’ya nükleer denizaltı
15:21
2 dk
SESLİ HABER
Samsun’da hasat başladı, motor tamircilerinin mesaisi yoğunlaştı
15:30
2 dk
SESLİ HABER
Yıllarca kardeşinin kimliğiyle dolaşan firari yakalandı
15:38
2 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlardaki atış pozu ile gündem olmuştu: Yusuf Dikeç'i şaşırtan olay
15:47
2 dk
SESLİ HABER
Fizik’te eksi not alan profesör, fizik bölümüne yerleşti
15:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
SESLİ HABER
Depremde ölen annesinin yüzüğünü kaybetmişti: Mezarda özür diledi
16:10
3 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından dikkat çeken açıklama: Dünyanın polisliğini bırakmalıyız
16:20
2 dk
ÖZEL HABER
Vergi cenneti kabusu: Kimler için kuruldu, bugün hangi isimler paralarını taşıyor
16:31
7 dk
SESLİ HABER
Gümüşhane’de 8 yıldır su basan mezarlığın nakline başlandı
16:46
3 dk
SESLİ HABER
Kasksız sürücü ceza kesilince gülme krizine girdi
16:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Çayın limosuz içilmediği Bayburt’ta zam şampiyonu limon oldu
17:09
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı asker: 'Bize sivilleri öldürme emri verildi'
17:18
3 dk
TARİHTE BUGÜN
25 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
17:27
9 dk
SESLİ HABER
Kira yüksekliğinde 3. sırada: Tahliye davalarında rekor artış
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Servis şoförü, çalıştığı fabrikayı soydu
17:48
2 dk
SESLİ HABER
En zengin 10 il belli oldu: İlk iki il şaşırtmadı
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Hamas, müzakerelerde mevcut planın devamını talep etti
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Rus doktorlar Ukraynalı askeri kurtardı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Tek başına soyduğu dükkanı ertesi gün arkadaşı ile de soydu
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Diyarbakır fıstığı üreticisi, geçen seneye kıyasla verimden memnun
18:48
2 dk
SESLİ HABER
50 yıldır işe bisikletiyle gidiyor
18:56
2 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de çöp ev krizi
19:05
2 dk
SESLİ HABER
Musk’a röportaj veren Trump’tan ‘Putin’ mesajı
19:12
5 dk
SESLİ HABER
Parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de genç nüfus alarm veriyor
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Mahalleli biyogaz tesisi kurmak için destek bekliyor
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Av kotasına balıkçılardan tepki
20:15
3 dk
SESLİ HABER
Erzincan’daki sembolik kapı tokmakları bin yıldır varlığını sürdürüyor
20:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li senatörden Zelenskiy’e övgü
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fenerbahçeli futbolcu kayboldu
20:45
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından Zalujnıy iddiası: İtaatsizlik yaptı
20:52
3 dk
SESLİ HABER
Araçlarını hatalı park ettikleri dronla belirlendi: 324 kişiye ceza
21:05
1 dk
SESLİ HABER
Egonu'ya ırkçı saldırı
21:13
2 dk
SESLİ HABER
Deprem kahini, tarih vererek uyardı
21:21
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye Somali'de doğalgaz arayacak: Ayrıntılar neler?
21:29
2 dk
SESLİ HABER
Yüksekova'daki meyve ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü
21:37
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye genelinde siber casusluk operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
22:04
2 dk
SESLİ HABER
Merkez Bankası yılsonu enflasyon beklentisini açıkladı
22:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Maduro’ya yeni teklif
22:23
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’da Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurma çağrısı
22:33
2 dk
SESLİ HABER
5 yaşındaki Burak kumbarasında biriktirdiği parayı Gazze halkına bağışladı
22:42
1 dk
SESLİ HABER
Siber güvenlik uzmanından VPN uyarısı
22:51
3 dk
SESLİ HABER
Adana'da sıcaklık 50 dereceyi buldu, tatlıcılar inovasyona gitti
23:04
1 dk
SESLİ HABER
Atatürk’le ilgili yeni belgeler paylaşıldı
23:12
3 dk
SESLİ HABER
ABD’de Filistin destekçilerine yumuşak davranmakla eleştirilen rektör istifa etti
23:22
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Şimşek: Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar devreye giriyor
23:31
2 dk
SESLİ HABER
İtalya’da halk birbirini ispiyonluyor
23:39
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı yanıtladı: Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu?
23:48
6 dk
SESLİ HABER
Serinlemek için girdi, 6 kiloluk levrekle çıktı
08:04
1 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de çöp ev krizi
08:12
2 dk
SESLİ HABER
Erzincan’daki sembolik kapı tokmakları bin yıldır varlığını sürdürüyor
08:20
1 dk
SESLİ HABER
Kasksız sürücü ceza kesilince gülme krizine girdi
08:28
1 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından dikkat çeken açıklama: Dünyanın polisliğini bırakmalıyız
08:37
2 dk
SESLİ HABER
Kasten öldürme suçundan yakalanan şahıstan ilginç soru: Ben ne yaptım?
08:47
1 dk
SESLİ HABER
Gümüşhane’de 8 yıldır su basan mezarlığın nakline başlandı
08:55
3 dk
SESLİ HABER
Annesi satılan yavru keçiyi sahiplenip evcilleştirdi
09:04
2 dk
ÖZEL HABER
Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak fırsat mı masraf mı?
09:13
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
9 dk
SESLİ HABER
Depremde ölen annesinin yüzüğünü kaybetmişti: Mezarda özür diledi
09:48
3 dk
SESLİ HABER
Rus doktorlar Ukraynalı askeri kurtardı
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Döviz ile satış faturası ağır oldu: 4 milyon 654 bin lira ceza
10:12
1 dk
SESLİ HABER
Eski Fenerbahçeli futbolcu kayboldu
10:21
1 dk
ÖZEL HABER
Vergi cenneti kabusu: Kimler için kuruldu, bugün hangi isimler paralarını taşıyor
10:30
7 dk
SESLİ HABER
50 yıldır işe bisikletiyle gidiyor
10:45
2 dk
SESLİ HABER
Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA henüz karar veremedi
10:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Uraloğlu'ndan otoyol açıklaması: 'e-devletten ödenebilecek'
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Yıllarca kardeşinin kimliğiyle dolaşan firari yakalandı
11:19
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı yanıtladı: Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu?
11:30
6 dk
SESLİ HABER
En zengin 10 il belli oldu: İlk iki il şaşırtmadı
11:43
2 dk
SESLİ HABER
Av kotasına balıkçılardan tepki
11:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve sosyal destek
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Topuk dikeni hastalığına karşı neler yapılabilir?
12:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Orta Doğu’ya nükleer denizaltı
12:59
2 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Araçlarını hatalı park ettikleri dronla belirlendi: 324 kişiye ceza
15:10
1 dk
SESLİ HABER
Merkez Bankası yılsonu enflasyon beklentisini açıkladı
15:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de Filistin destekçilerine yumuşak davranmakla eleştirilen rektör istifa etti
15:26
2 dk
SESLİ HABER
Atatürk’le ilgili yeni belgeler paylaşıldı
15:34
3 dk
SESLİ HABER
Fahiş fiyata 3 farklı şikayet hattı: 6 gün kapatma ve 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilir
15:45
3 dk
SESLİ HABER
New York Times: Zafer Rusya'nın elinde
15:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Real Madrid’in iki yıldızından Arda Güler’e övgü
18:09
2 dk
SESLİ HABER
New York Times’dan ‘Hunter Biden’ iddiası
18:18
3 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından Zalujnıy iddiası: İtaatsizlik yaptı
18:44
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Sanal oyunlar tehlike saçıyor
18:54
3 dk
SESLİ HABER
Ameliyat olan doğuştan kataraktlı kızın dünyası aydınlandı
19:04
2 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlar bitti, skandallar bitmedi: Fransa ölümcül bakteriye maruz bıraktı
19:12
6 dk
SESLİ HABER
Servis şoförü, çalıştığı fabrikayı soydu
19:25
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı asker: 'Bize sivilleri öldürme emri verildi'
19:34
3 dk
SESLİ HABER
Sokak sokak gezerek babasını soruyor
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Sırbistan: Avrupa Birliği, Rusya doğalgazına mecbur
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Kaçak sünnet edilen çocuk kangren oldu, cinsel organı kesildi
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Depremde ayaklarını kaybetti: 'Onu sırtımda bile taşırım'
20:15
3 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlardaki atış pozu ile gündem olmuştu: Yusuf Dikeç'i şaşırtan olay
20:24
2 dk
SESLİ HABER
İtalya’da halk birbirini ispiyonluyor
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’da Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurma çağrısı
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Yüksekova'daki meyve ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü
20:55
1 dk
SESLİ HABER
Siber güvenlik uzmanından VPN uyarısı
21:04
3 dk
SESLİ HABER
Borçsuzluk belgesi uygulamasına düzenleme
21:16
2 dk
SESLİ HABER
Çayın limosuz içilmediği Bayburt’ta zam şampiyonu limon oldu
21:24
4 dk
SESLİ HABER
Filistin destekçilerinden Kamala Harris’e protesto
21:34
2 dk
SESLİ HABER
Köylüler kendi imkânlarıyla kanalizasyon kuyuları açıyor: 'Mikrop, rezillik her şey bir arada'
21:43
4 dk
SESLİ HABER
'La Lina' yolda: Etkileri neler?
21:53
4 dk
SESLİ HABER
Marmara Depremi'nin yıkamadığı mahalle
22:04
2 dk
SESLİ HABER
O köyde her evde geri dönüşüm kutusu bulunuyor
22:14
2 dk
SESLİ HABER
Altılı masa: Nasıl kuruldu, nasıl dağıldı?
22:24
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de genç nüfus alarm veriyor
22:40
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Şimşek: Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar devreye giriyor
22:50
2 dk
SESLİ HABER
Kira yüksekliğinde 3. sırada: Tahliye davalarında rekor artış
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye Somali'de doğalgaz arayacak: Ayrıntılar neler?
23:13
2 dk
SESLİ HABER
Fizik’te eksi not alan profesör, fizik bölümüne yerleşti
23:22
1 dk
SESLİ HABER
Tek başına soyduğu dükkanı ertesi gün arkadaşı ile de soydu
23:31
1 dk
SESLİ HABER
Musk’a röportaj veren Trump’tan ‘Putin’ mesajı
23:39
5 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı Türkiye’deki 32 ili sıralayarak uyardı
23:51
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/dogu-illerde-saganak-yagis-ege-ve-akdeniz-de-yakici-havalar-bugun-ulke-genelinde-hava-durumu-nasil--1086969374.html
Doğu illerde sağanak yağış, Ege ve Akdeniz de yakıcı havalar: Bugün ülke genelinde hava durumu nasıl?
Doğu illerde sağanak yağış, Ege ve Akdeniz de yakıcı havalar: Bugün ülke genelinde hava durumu nasıl?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 18 Ağustos Pazar günü için hava durumunu açıkladı. Batı kesimlerinde mevsism normalleri üzerinde sıcaklık devam ederken, doğu illerde sağanak yağış... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T09:44+0300
2024-08-18T09:44+0300
türkiye
hava durumu
istanbul hava durumu
ankara
trabzon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/09/1084664447_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_2808b46f08c931e11a2af17189ae17e0.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahminlere göre, Türkiye’nin doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ile Van’ın kuzey ve doğu bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklenirken, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artması, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyden, zamanla Akdeniz kıyıları ve güneydoğuda güneyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.Bazı illerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde:• Ankara: Az bulutlu ve açık, 31°C• İstanbul: Az bulutlu ve açık, 31°C• İzmir: Az bulutlu ve açık, 35°C• Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu, 37°C• Antalya: Az bulutlu ve açık, 36°C• Samsun: Az bulutlu, 31°C• Trabzon: Az bulutlu, 29°C• Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C• Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 38°C
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/guney-amerikanin-unlu-siyah-domatesini-hakkarida-ekti-simdi-dunyaya-acilmayi-planliyor-1086968528.html
türkiye
ankara
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/09/1084664447_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5b7f06fc95663ae7fe6654c879cbc690.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, istanbul hava durumu, ankara, trabzon
hava durumu, istanbul hava durumu, ankara, trabzon

Doğu illerde sağanak yağış, Ege ve Akdeniz de yakıcı havalar: Bugün ülke genelinde hava durumu nasıl?

09:44 18.08.2024
© AA / Erçin ErtürkSıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2024
© AA / Erçin Ertürk
Abone ol
Meteoroloji 18 Ağustos Pazar günü için hava durumunu açıkladı. Batı kesimlerinde mevsism normalleri üzerinde sıcaklık devam ederken, doğu illerde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahminlere göre, Türkiye’nin doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ile Van’ın kuzey ve doğu bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklenirken, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artması, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.
Rüzgar genellikle kuzeyden, zamanla Akdeniz kıyıları ve güneydoğuda güneyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde:
Ankara: Az bulutlu ve açık, 31°C
İstanbul: Az bulutlu ve açık, 31°C
İzmir: Az bulutlu ve açık, 35°C
Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu, 37°C
Antalya: Az bulutlu ve açık, 36°C
Samsun: Az bulutlu, 31°C
Trabzon: Az bulutlu, 29°C
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 38°C
Siyah Zeytin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2024
TÜRKİYE
Güney Amerika'nın ünlü siyah domatesini Hakkari'da ekti: Şimdi dünyaya açılmayı planlıyor
09:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала