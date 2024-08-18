https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/dogu-illerde-saganak-yagis-ege-ve-akdeniz-de-yakici-havalar-bugun-ulke-genelinde-hava-durumu-nasil--1086969374.html
Doğu illerde sağanak yağış, Ege ve Akdeniz de yakıcı havalar: Bugün ülke genelinde hava durumu nasıl?
Doğu illerde sağanak yağış, Ege ve Akdeniz de yakıcı havalar: Bugün ülke genelinde hava durumu nasıl?
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Meteoroloji 18 Ağustos Pazar günü için hava durumunu açıkladı. Batı kesimlerinde mevsism normalleri üzerinde sıcaklık devam ederken, doğu illerde sağanak yağış... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T09:44+0300
2024-08-18T09:44+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahminlere göre, Türkiye’nin doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ile Van’ın kuzey ve doğu bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklenirken, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artması, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyden, zamanla Akdeniz kıyıları ve güneydoğuda güneyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.Bazı illerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde:• Ankara: Az bulutlu ve açık, 31°C• İstanbul: Az bulutlu ve açık, 31°C• İzmir: Az bulutlu ve açık, 35°C• Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu, 37°C• Antalya: Az bulutlu ve açık, 36°C• Samsun: Az bulutlu, 31°C• Trabzon: Az bulutlu, 29°C• Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C• Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 38°C
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hava durumu, istanbul hava durumu, ankara, trabzon
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Doğu illerde sağanak yağış, Ege ve Akdeniz de yakıcı havalar: Bugün ülke genelinde hava durumu nasıl?
Meteoroloji 18 Ağustos Pazar günü için hava durumunu açıkladı. Batı kesimlerinde mevsism normalleri üzerinde sıcaklık devam ederken, doğu illerde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahminlere göre, Türkiye’nin doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ile Van’ın kuzey ve doğu bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklenirken, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artması, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.
Rüzgar genellikle kuzeyden, zamanla Akdeniz kıyıları ve güneydoğuda güneyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde:
• Ankara: Az bulutlu ve açık, 31°C
• İstanbul: Az bulutlu ve açık, 31°C
• İzmir: Az bulutlu ve açık, 35°C
• Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu, 37°C
• Antalya: Az bulutlu ve açık, 36°C
• Samsun: Az bulutlu, 31°C
• Trabzon: Az bulutlu, 29°C
• Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C
• Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 38°C