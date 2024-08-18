https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/vali-kilic-bolu-tarihinin-en-buyuk-yangini-1086977801.html
Vali Kılıç: Bolu tarihinin en büyük yangını
Vali Kılıç: Bolu tarihinin en büyük yangını
Sputnik Türkiye
İzmir ve Bolu başta olmak üzere orman yangınlarıyla mücadeleye devam edilirken Bolu Valisi Erkan Kılıç, bugün yaptığı açıklamada orman yagının Bolu'nun... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T14:55+0300
2024-08-18T14:55+0300
2024-08-18T15:01+0300
türkiye
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bolu
bolu valiliği
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Bolu Valisi Kılıç, bölgede oluşturulan koordinasyon merkezinde bugün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Nallıhan-Göynük yolu trafiğe açıldıBolu’daki orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan yolun açıldığını ifade eden Vali Kılıç, “Yangınla beraber biliyorsunuz Nallıhan-Göynük yolumuzu trafiğe kapatmıştık. Bu yolumuzu da trafiğe açmış olduk. Bunun yanında tabii tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız vardı. Yangın bitti ama soğutma çalışmaları devam ediyor. Biz vatandaşlarımızın evlerine, barklarına dönmelerini istiyoruz. Dönebilirler ama burada da tedbiri elden bırakmamak gerekir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/bakan-yumakli-duyurdu-izmirde-3-bolgede-ve-bolu-goynukteki-yanginlar-kontrol-altina-alindi-1086975110.html
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orman yangını, bolu, bolu valiliği, tahliye
orman yangını, bolu, bolu valiliği, tahliye
Vali Kılıç: Bolu tarihinin en büyük yangını
14:55 18.08.2024 (güncellendi: 15:01 18.08.2024)
İzmir ve Bolu başta olmak üzere orman yangınlarıyla mücadeleye devam edilirken Bolu Valisi Erkan Kılıç, bugün yaptığı açıklamada orman yagının Bolu'nun tarihinde en büyük yangın olduğunu belirtti.
Bolu Valisi Kılıç, bölgede oluşturulan koordinasyon merkezinde bugün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Özellikle şunu ifade etmek isterim ki gerçekten yangın Bolu'nun tarihinde en büyük yangındı. Böylesine bir yangına hızlı bir şekilde, çok güçlü araçlarla havadan ve karadan müdahale edildi. Buraya Türkiye'nin dört bir tarafından araç geldi. Tabii yangının bu kadar kısa süre içerisinde büyük alanda yangının söndürülmesinde çok etkili oldular. Halen sahayı bu araçlarla biz baskı altında tutuyoruz.”
Nallıhan-Göynük yolu trafiğe açıldı
Bolu’daki orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan yolun açıldığını ifade eden Vali Kılıç, “Yangınla beraber biliyorsunuz Nallıhan-Göynük yolumuzu trafiğe kapatmıştık. Bu yolumuzu da trafiğe açmış olduk. Bunun yanında tabii tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız vardı. Yangın bitti ama soğutma çalışmaları devam ediyor. Biz vatandaşlarımızın evlerine, barklarına dönmelerini istiyoruz. Dönebilirler ama burada da tedbiri elden bırakmamak gerekir” dedi.