https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/vali-kilic-bolu-tarihinin-en-buyuk-yangini-1086977801.html

Vali Kılıç: Bolu tarihinin en büyük yangını

Vali Kılıç: Bolu tarihinin en büyük yangını

Sputnik Türkiye

İzmir ve Bolu başta olmak üzere orman yangınlarıyla mücadeleye devam edilirken Bolu Valisi Erkan Kılıç, bugün yaptığı açıklamada orman yagının Bolu'nun... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T14:55+0300

2024-08-18T14:55+0300

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türkiye

orman yangını

bolu

bolu valiliği

tahliye

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Bolu Valisi Kılıç, bölgede oluşturulan koordinasyon merkezinde bugün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Nallıhan-Göynük yolu trafiğe açıldıBolu’daki orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan yolun açıldığını ifade eden Vali Kılıç, “Yangınla beraber biliyorsunuz Nallıhan-Göynük yolumuzu trafiğe kapatmıştık. Bu yolumuzu da trafiğe açmış olduk. Bunun yanında tabii tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız vardı. Yangın bitti ama soğutma çalışmaları devam ediyor. Biz vatandaşlarımızın evlerine, barklarına dönmelerini istiyoruz. Dönebilirler ama burada da tedbiri elden bırakmamak gerekir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/bakan-yumakli-duyurdu-izmirde-3-bolgede-ve-bolu-goynukteki-yanginlar-kontrol-altina-alindi-1086975110.html

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orman yangını, bolu, bolu valiliği, tahliye