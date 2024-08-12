https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rosatom-ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsnin-sogutma-kulesine-agir-hasar-verdi-1086743238.html

Rosatom: Ukrayna ordusu Zaporojye NGS’nin soğutma kulesine ağır hasar verdi

Rosatom: Ukrayna ordusu Zaporojye NGS’nin soğutma kulesine ağır hasar verdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom), Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) soğutma kulesinin, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA)... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T08:57+0300

2024-08-12T08:57+0300

2024-08-12T09:01+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

rosatom

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ukrayna

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insansız hava aracı (iha)

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Rosatom’un açıklamasında, “Ukrayna ordusunun saldırısı sonucunda Zaporojye NGS’nin soğutma kulesi ağır hasar gördü” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “11 Ağustos saat 20.20 ve 20.32’de Zaporojye NGS’nin iki soğutma kulelerinden birine Ukrayna İHA’larıyla iki saldırı oldu. Saldırı sonucu yangın çıktı. Kulenin iç yapıları alev aldı. Acil Durum Bakanlığı’na bağlı güçler saat 23.30 itibariyle yangını söndürdü. Ancak soğutma kulesinin iç yapılarına ağır zarar verildi. Yapının çökme olasılığı, durum elverdiğinde uzmanlar tarafından değerlendirilecek” dendi.Saldırının, NGS’nin soğutma ekipmanını hedef aldığını vurgulayan Rosatom, “Bu da Ukrayna ordusunun bu saldırısının bir nükleer terör eylemi olarak değerlendirme fırsatını veriyor” diye kaydetti.UAEA: Tehdit yok, ama nükleer kaza riski artıyorUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Grossi, saldırının Zaporojye NGS'nin nükleer güvenliğini etkilemediğini öne sürdü.UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Uzmanlar ekibi, bugün santralin soğutma kulelerinden birine İHA'lar ile yapıldığı tahmin edilen saldırı olduğu konusunda bilgilendirildi. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi bu durumun nükleer güvenliği etkilemeyeceğini teyit etti" ifadesi kullanıldı.Saldırıdan hangi tarafın sorumlu olduğu belirtilmeyen açıklamada, Grossi'nin, nükleer santrale yönelik her türlü askeri eylemin, BM Güvenlik Konseyi tarafından Mayıs 2023'te belirlenen “tesisin savunmasına yönelik beş özel ilkenin” açık bir ihlali anlamına geldiğini kaydettiği aktarıldı.Grossi, “Bu pervasız saldırılar santralin nükleer güvenliğine yönelik riskleri ve nükleer kaza riskini artırıyor. Bu saldırılara hemen son verilmeli” ifadesini kullandı.UAEA’dan yapılan açıklamada, Zaporojye NGS’deki misyonun zarar tespiti için derhal hasarın oluştuğu bölüme erişim talep ettiği kaydedildi.

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