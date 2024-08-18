https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/simsek-kayit-disiligi-azaltarak-vergide-adaleti-guclendiriyor-haksiz-kazanclarin-onune-geciyoruz-1086978133.html

Şimşek: Kayıt dışılığı azaltarak vergide adaleti güçlendiriyor, haksız kazançların önüne geçiyoruz

Şimşek: Kayıt dışılığı azaltarak vergide adaleti güçlendiriyor, haksız kazançların önüne geçiyoruz

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bakanlığın mobilya sektöründe kayıt dışı faaliyet gösteren firmalara yönelik denetimleriyle ilgili "Yoğun saha denetimleriyle... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T15:17+0300

2024-08-18T15:17+0300

2024-08-18T15:19+0300

ekonomi

mehmet şimşek

vergi

enflasyon

mobilya

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mobilya sektöründe kayıt dışı faaliyet gösteren firmalara bir ay boyunca üretimin yoğun olduğu 29 ilde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Buna göre 17 bin 258 mükellef denetlendi, yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası verildi.Anadolu Ajansı muhabirinin bakanlıktan edindiği bilgiye göre Gelir İdaresi Başkanlığı'nca ülke genelinde eş zamanlı sürdürülen denetimlerinde mobilya sektörüne odaklanıldı.İstanbul'da MODOKO ve MASKO, Ankara'da da Siteler gibi yerler başta olmak üzere, üretimin yoğun olduğu 29 kentte faaliyette bulunan mükelleflere denetim gerçekleştirildi.Bu kapsamda, ağaç ve orman ürünleri toptan satışı, ham mobilya imalatı, kesim, boya, vernik gibi fason iş yapanlar, hırdavatçılar, kumaş ve sünger gibi yardımcı ürünleri satanlar, avize, cam, aksesuar, halı, kilim, perde satışı yapanlarla toptan ve perakende mobilya satışı gerçekleştirenler denetlendi.IBAN aracılığıyla tahsilatDenetimlerde, kayıt dışı faaliyet, işletmeye ait olmayan POS cihazı kullanımı, IBAN aracılığıyla yapılan tahsilatlarda belge düzenlenmesi, başkasına ait banka hesapları üzerinden tahsilat yapılması, işletmede belge düzenine uyum, doğru KDV oranı uygulanması, kayıt dışı işçi çalıştırılması ile iş yeri kira bedelinin banka kanalıyla ödenmesi gibi hususlar kontrol edildi.Buna göre, bir ay boyunca mobilya ve bağlantılı sektörlerde 17 bin 258 mükellef denetlendi ve yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası kesildi.Denetimlerde, 42.3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi, 61 mükellefte KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin uyumsuzluk bulundu.Ekipler, 4 bin 727 mükellefin başkasına ait IBAN'ı kullanarak tahsilat yaptığını, 61 mükellefin de işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığını tespit etti.463 firmanın mükellefiyet kaydı yokDenetimlerde 463 iş yerinin mükellefiyet kaydı olmadan çalıştığı saptanırken 52 işçinin kayıt dışı çalıştığı görüldü ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirildi.Gelir İdaresi, iş yerlerinin giriş çıkışlarında sevkiyat yapan araçların gerekli belge düzenine uyup uymadığını da eş zamanlı kontrol etti.Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen ve kayıt uyumsuzluğu bulunan firmalarda fiili envanter çalışması yapılarak, mal sayımı gerçekleştirildi.'Haksız kazançların önüne geçiyoruz'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bakanlığın denetimlerini sosyal medyadan paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

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mehmet şimşek, vergi, enflasyon, mobilya