https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/calisan-ve-emeklilere-en-fazla-yuzde-20-zam-iddiasi-tcmb-baskani-karahan-ile-ilgili-iddialara-1086952588.html
Çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam iddiası: TCMB Başkanı Karahan ile ilgili iddialara açıklama
Çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam iddiası: TCMB Başkanı Karahan ile ilgili iddialara açıklama
Sputnik Türkiye
Sosyal medya ve bazı yayın mecralarında ortaya atılan 'TCMB Başkanı Karahan'ın çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını söyledi' iddiasıyla... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T14:24+0300
2024-08-17T14:24+0300
2024-08-17T14:31+0300
ekonomi
fatih karahan
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
zam
emekli
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın 'Yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını' söylediği iddiasını yalanladı. Karahan'ın söz konusu açıklamayı Londra'da görüştüğü yabancı yatırımcılara yaptığı iddia edilmişti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/mevduat-faizleri-degisti-1-milyon-tlnin-net-getirisi-ne-kadar-oldu-1086948910.html
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yüzde 20 zam, yüzde 20 zam hesaplama, çalışan ve emekliye yüzde 20 zam, yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam mı yapılacak
yüzde 20 zam, yüzde 20 zam hesaplama, çalışan ve emekliye yüzde 20 zam, yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam mı yapılacak
Çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam iddiası: TCMB Başkanı Karahan ile ilgili iddialara açıklama
14:24 17.08.2024 (güncellendi: 14:31 17.08.2024)
Sosyal medya ve bazı yayın mecralarında ortaya atılan 'TCMB Başkanı Karahan'ın çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını söyledi' iddiasıyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Söz konusu iddiaların yalanlandığı açıklamada "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın 'Yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını' söylediği iddiasını yalanladı. Karahan'ın söz konusu açıklamayı Londra'da görüştüğü yabancı yatırımcılara yaptığı iddia edilmişti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı
"Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'a bu yönde bir soru sorulmamış veya iddia edildiği gibi bir cevap verilmemiştir. Toplantıda, 'çalışan ve emeklilerin zam oranına ilişkin açıklama yapıldığı' yönündeki haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."