https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/calisan-ve-emeklilere-en-fazla-yuzde-20-zam-iddiasi-tcmb-baskani-karahan-ile-ilgili-iddialara-1086952588.html

Çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam iddiası: TCMB Başkanı Karahan ile ilgili iddialara açıklama

Çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam iddiası: TCMB Başkanı Karahan ile ilgili iddialara açıklama

Sputnik Türkiye

Sosyal medya ve bazı yayın mecralarında ortaya atılan 'TCMB Başkanı Karahan'ın çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını söyledi' iddiasıyla... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T14:24+0300

2024-08-17T14:24+0300

2024-08-17T14:31+0300

ekonomi

fatih karahan

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

zam

emekli

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın 'Yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını' söylediği iddiasını yalanladı. Karahan'ın söz konusu açıklamayı Londra'da görüştüğü yabancı yatırımcılara yaptığı iddia edilmişti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/mevduat-faizleri-degisti-1-milyon-tlnin-net-getirisi-ne-kadar-oldu-1086948910.html

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Sputnik Türkiye

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