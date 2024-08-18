https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/rus-disislerinden-kursk-saldirilari-dolayli-muzakereleri-sekteye-ugratiyor-iddiasina-yanit-1086978566.html

Rus Dışişleri’nden ‘Kursk saldırıları dolaylı müzakereleri sekteye uğratıyor' iddiasına yanıt

Rus Dışişleri’nden ‘Kursk saldırıları dolaylı müzakereleri sekteye uğratıyor' iddiasına yanıt

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Washington Post’un Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırısının Kiev ve Moskova arasında Katar’da kritik... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T15:34+0300

2024-08-18T15:34+0300

2024-08-18T16:15+0300

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mariya zaharova

washington post

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yalanlama

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington Post gazetesinde yayınlanan bir makalede yer alan, Ukrayna Siklahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesine saldırısının Kiev ve Moskova arasında Katar’da kritik altyapılara yönelik saldırılar ile ilgili hazırlığı yapılan ‘dolaylı müzakereleri sekteye uğrattığı’ yönündeki iddialar ile ilgili yorumunda sekteye uğratılacak herhangi bir şey olmadığını ifade etti.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Hiç kimse hiçbir şeyi sekteye uğratmadı, çünkü sekteye uğratılacak bir şey yoktu. Rusya ile Kiev rejimi arasında sivil kritik altyapı tesislerinin güvenliği konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir müzakere yapılmadı ve yapılmamakta” ifadelerine yer verildi.“Zaporojye ve şimdi de Kursk nükleer santralleri gibi tesislerin güvenliğine yönelik tehdidi yalnızca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin eylemleri ve ABD ile diğer Batılı ülkelerin onlara verdiği destek oluşturuyor” diye sözlerine devam eden Zaharova, Rus ordusunun sivil hedeflere saldırmadığının, aksine şu anda bu tür tesisleri Batı silahlarını kullanan Ukrayna ordusunun saldırılarından korumak ve dünyayı insan yapımı kapsamlı bir felaketin eşiğine getirmemek için elinden gelen her şeyi yaptığının altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rus-disisleri-batidan-tam-yetki-aldigini-hisseden-ukraynali-neo-naziler-rusyaya-girdi-1086841345.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, washington post, iddia, yalanlama