https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/resmi-gazetede-yayimlandi-7-jeotermal-kaynak-arama-ve-isletme-sahasi-ihale-edilecek-1086969111.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 jeotermal kaynak arama ve işletme sahası ihale edilecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 jeotermal kaynak arama ve işletme sahası ihale edilecek

Sputnik Türkiye

Adana'da jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlı 7 saha için ihale yapılacağına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İhaleler 24 Eylül Salı günü... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T09:51+0300

2024-08-18T09:51+0300

2024-08-18T09:51+0300

resmi gazete

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ihale

adana

jeotermal santral

jeotermal enerji

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Adana'da 7 jeotermal kaynak arama ve işletme sahası ihale edilecek. Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Adana'nın Karataş, Ceyhan, İmamoğlu ve Pozantı ilçelerinde muhammen bedelleri 269 bin 398 lira ile 3 milyon 160 bin 659 lira ve alanları 1426.33 hektar ile 4989.10 hektar arasında değişen 7 sahanın açık teklif usulüyle ihalesi yapılacak.İhaleler, 24 Eylül Salı günü 9.30-11.00 saatlerinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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