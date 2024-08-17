https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/mufettis-yardimciligi-yarisma-sinavinin-basvuru-kapsami-genisletildi-farkli-fakultelerin-mezunlari-1086966428.html
Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nın başvuru kapsamı genişletildi: Farklı fakültelerin mezunları da başvurabilecek
Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nın başvuru kapsamı genişletildi: Farklı fakültelerin mezunları da başvurabilecek
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nın kapsamı genişletilerek, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T22:29+0300
2024-08-17T22:29+0300
2024-08-17T22:29+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
müfettiş yardımcısı
resmi gazete
mühendislik
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'Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.MEB'den yönetmeliğe ilişkin alınan bilgiye göre, Bakanlığın rehberlik ve denetim faaliyetlerinin uygulamalarında karşılaşılan bazı sorunların giderilmesi amacıyla yönetmelikte düzenlemeler yapıldı.Buna göre, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'na mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji gibi farklı fakültelerin mezunları da başvuru yapabilecek.Yarışma sınavı kadro ve ihtiyaç durumuna göre belirlenen 'öğretmenlik alanları ile öğretmenlik dışı alanlar' esas alınarak yapılacak. Sınava itirazlar, sınav soruları ve cevap anahtarını da kapsayarak MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri ile uyumlu hale getirildi.Ayrıca yarışma sınavında başarı gösteren asıl ve yedek adayların, başvuru yaptıkları alanlara göre müfettiş yardımcılığına atanmalarına esas olmak üzere sınavın geçerlilik süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarıldı.
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Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nın başvuru kapsamı genişletildi: Farklı fakültelerin mezunları da başvurabilecek
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nın kapsamı genişletilerek, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji fakülteleri mezunlarına da başvuru hakkı tanındı.
'Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB'den yönetmeliğe ilişkin alınan bilgiye göre, Bakanlığın rehberlik ve denetim faaliyetlerinin uygulamalarında karşılaşılan bazı sorunların giderilmesi amacıyla yönetmelikte düzenlemeler yapıldı.
Buna göre, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'na mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji gibi farklı fakültelerin mezunları da başvuru yapabilecek.
Yarışma sınavı kadro ve ihtiyaç durumuna göre belirlenen 'öğretmenlik alanları ile öğretmenlik dışı alanlar' esas alınarak yapılacak. Sınava itirazlar, sınav soruları ve cevap anahtarını da kapsayarak MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri ile uyumlu hale getirildi.
Ayrıca yarışma sınavında başarı gösteren asıl ve yedek adayların, başvuru yaptıkları alanlara göre müfettiş yardımcılığına atanmalarına esas olmak üzere sınavın geçerlilik süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarıldı.