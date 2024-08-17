https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/mufettis-yardimciligi-yarisma-sinavinin-basvuru-kapsami-genisletildi-farkli-fakultelerin-mezunlari-1086966428.html

Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nın başvuru kapsamı genişletildi: Farklı fakültelerin mezunları da başvurabilecek

Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nın başvuru kapsamı genişletildi: Farklı fakültelerin mezunları da başvurabilecek

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'nın kapsamı genişletilerek, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T22:29+0300

2024-08-17T22:29+0300

2024-08-17T22:29+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

müfettiş yardımcısı

resmi gazete

mühendislik

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'Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.MEB'den yönetmeliğe ilişkin alınan bilgiye göre, Bakanlığın rehberlik ve denetim faaliyetlerinin uygulamalarında karşılaşılan bazı sorunların giderilmesi amacıyla yönetmelikte düzenlemeler yapıldı.Buna göre, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'na mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji gibi farklı fakültelerin mezunları da başvuru yapabilecek.Yarışma sınavı kadro ve ihtiyaç durumuna göre belirlenen 'öğretmenlik alanları ile öğretmenlik dışı alanlar' esas alınarak yapılacak. Sınava itirazlar, sınav soruları ve cevap anahtarını da kapsayarak MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri ile uyumlu hale getirildi.Ayrıca yarışma sınavında başarı gösteren asıl ve yedek adayların, başvuru yaptıkları alanlara göre müfettiş yardımcılığına atanmalarına esas olmak üzere sınavın geçerlilik süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarıldı.

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