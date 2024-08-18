Olaylı geçen Fenerbahçe - Göztepe maçı ardından teknik direktörlerden art ardan açıklama: 'Sahada savaş yaşandı'

Eğer bunları yaparsak hakem altı dakika bile verse biz maçı öldürecek fırsatı yakalamış oluruz. Bizim de dolayısıyla maçı öldürecek fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Buna çok naif olmak diyebilirsiniz ya da çok şairane olmayan bir ligde çok şairane davranmak diyebilirsiniz. Ama oyuncuların bunu düşünmesi gerekiyor. Devre arasında öndeyken de oyuncularımı bundan bahsettim. Hırslı olmalıyız. Maçı bitirecek fırsatları değerlendirmeliyiz dedim. Bugün devre arasında da bunu söyledim. Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim. Ama oyuncularıma şunu söylemişim. Eğer bir gol atarlarsa, bir gol bulurlarsa, taraftarın desteği arkalarında olur. Dolayısıyla maç ortada olur. İkinci yarı dediğim gibi oldu.

İnanılmaz bir destek vardı. Dolayısıyla sebep olarak bu ikisinin karışımı diyebiliriz. Hem maçları bitirecek, öldürecek hırsa sahip olmamak hem de diğerleri gibi akıllı davranmamak. Bazı ülkelerde buna anti futbol deniyor. Bazı ülkelerde akıllı davranmak deniyor. Bizim de onlar gibi olmamız gerekiyor.