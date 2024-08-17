https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/fenerbahceden-ayrildi-1-lige-transfer-oldu-1086947673.html

Fenerbahçe'den ayrıldı, 1. Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'den ayrıldı, 1. Lig'e transfer oldu

Sputnik Türkiye

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Son olarak Fenerbahçe'nin genç forveti Çağrı Fedai'yi sezon sonuna kadar kiralık... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T09:30+0300

2024-08-17T09:30+0300

2024-08-17T09:30+0300

fenerbahçe

spor

çağrı fedai

milli takım

göztepe

transfer

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

gençlerbirliği futbol takımı

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Gençlerbirliği, transferle ilgili resmi açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Açıklamada, "Çağrı Fedai’ye takımımıza hoş geldin diyor, kırmızı-kara formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Bu transfer, Gençlerbirliği'nin genç yeteneklerle kadrosunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.Çağrı Fedai kimdir?2006 doğumlu forvet oyuncusu Çağrı Fedai, futbol kariyerine Göztepe altyapısında başladı. Başarılı performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, daha sonra Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Çağrı, 16 maçta 2 gol kaydederek yeteneklerini sergiledi.

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çağrı fedai kimdir