Fenerbahçe'den ayrıldı, 1. Lig'e transfer oldu

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Marmara Depremi'nin yıkamadığı mahalle
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Real Madrid’in iki yıldızından Arda Güler’e övgü
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New York Times: Zafer Rusya'nın elinde
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Uzmanı uyardı: Topuk dikeni hastalığına karşı neler yapılabilir?
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Araçlarını hatalı park ettikleri dronla belirlendi: 324 kişiye ceza
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25 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
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Fahiş fiyata 3 farklı şikayet hattı: 6 gün kapatma ve 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilir
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Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA henüz karar veremedi
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Köylüler kendi imkânlarıyla kanalizasyon kuyuları açıyor: 'Mikrop, rezillik her şey bir arada'
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'La Lina' yolda: Etkileri neler?
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Sokak sokak gezerek babasını soruyor
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Türkiye'de yabancılara konut satışı geriledi
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HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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ABD’den Orta Doğu’ya nükleer denizaltı
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Samsun’da hasat başladı, motor tamircilerinin mesaisi yoğunlaştı
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Yıllarca kardeşinin kimliğiyle dolaşan firari yakalandı
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Olimpiyatlardaki atış pozu ile gündem olmuştu: Yusuf Dikeç'i şaşırtan olay
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Fizik’te eksi not alan profesör, fizik bölümüne yerleşti
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Depremde ölen annesinin yüzüğünü kaybetmişti: Mezarda özür diledi
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Trump’ın yardımcısından dikkat çeken açıklama: Dünyanın polisliğini bırakmalıyız
ÖZEL HABER
Vergi cenneti kabusu: Kimler için kuruldu, bugün hangi isimler paralarını taşıyor
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Gümüşhane’de 8 yıldır su basan mezarlığın nakline başlandı
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Kasksız sürücü ceza kesilince gülme krizine girdi
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Çayın limosuz içilmediği Bayburt’ta zam şampiyonu limon oldu
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Ukraynalı asker: 'Bize sivilleri öldürme emri verildi'
TARİHTE BUGÜN
25 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
SESLİ HABER
Kira yüksekliğinde 3. sırada: Tahliye davalarında rekor artış
SESLİ HABER
Servis şoförü, çalıştığı fabrikayı soydu
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En zengin 10 il belli oldu: İlk iki il şaşırtmadı
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Hamas, müzakerelerde mevcut planın devamını talep etti
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Rus doktorlar Ukraynalı askeri kurtardı
SESLİ HABER
Tek başına soyduğu dükkanı ertesi gün arkadaşı ile de soydu
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Diyarbakır fıstığı üreticisi, geçen seneye kıyasla verimden memnun
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50 yıldır işe bisikletiyle gidiyor
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Eskişehir’de çöp ev krizi
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Musk’a röportaj veren Trump’tan ‘Putin’ mesajı
SESLİ HABER
Parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi
SESLİ HABER
Türkiye’de genç nüfus alarm veriyor
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Mahalleli biyogaz tesisi kurmak için destek bekliyor
SESLİ HABER
Av kotasına balıkçılardan tepki
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Erzincan’daki sembolik kapı tokmakları bin yıldır varlığını sürdürüyor
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ABD'li senatörden Zelenskiy’e övgü
SESLİ HABER
Eski Fenerbahçeli futbolcu kayboldu
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ABD medyasından Zalujnıy iddiası: İtaatsizlik yaptı
SESLİ HABER
Araçlarını hatalı park ettikleri dronla belirlendi: 324 kişiye ceza
SESLİ HABER
Egonu'ya ırkçı saldırı
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Deprem kahini, tarih vererek uyardı
SESLİ HABER
Türkiye Somali'de doğalgaz arayacak: Ayrıntılar neler?
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Yüksekova'daki meyve ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü
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Türkiye genelinde siber casusluk operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
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Merkez Bankası yılsonu enflasyon beklentisini açıkladı
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ABD’den Maduro’ya yeni teklif
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Almanya’da Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurma çağrısı
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5 yaşındaki Burak kumbarasında biriktirdiği parayı Gazze halkına bağışladı
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Siber güvenlik uzmanından VPN uyarısı
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Adana'da sıcaklık 50 dereceyi buldu, tatlıcılar inovasyona gitti
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Atatürk’le ilgili yeni belgeler paylaşıldı
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ABD’de Filistin destekçilerine yumuşak davranmakla eleştirilen rektör istifa etti
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Bakan Şimşek: Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar devreye giriyor
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İtalya’da halk birbirini ispiyonluyor
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Uzmanı yanıtladı: Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu?