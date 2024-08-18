https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/muglada-orman-yangini-aydin-mugla-yolu-trafige-kapatildi-1086981703.html
Muğla'da orman yangını: Aydın-Muğla yolu trafiğe kapatıldı
Muğla'da orman yangını: Aydın-Muğla yolu trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
Muğla Valiliği bölgede devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arasının her iki yönde araç trafiğine kapatıldığını... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T18:02+0300
2024-08-18T18:02+0300
2024-08-18T18:02+0300
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yangın söndürme
otoyol
orman yangını
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Muğla'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları nedeniyle Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arasının her iki yönde araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. Muğla Valiliği X hesabından yaptığı açıklama; "Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke kara yolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur." paylaşımında bulunuldu. Muğla'nın Yatağan ilçesi Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.25'te eş zamanlı yangın çıkmıştı. Yangın söndürme çalışmaları halen devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/bakan-yerlikaya-duyurdu-yangin-provokasyonu-yapan-hesaplara-islem-baslatildi-1086981260.html
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Muğla'da orman yangını: Aydın-Muğla yolu trafiğe kapatıldı
Muğla Valiliği bölgede devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arasının her iki yönde araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. Trafiğin Söke kara yolu yönüne yönlendirildiği açıklandı.
Muğla'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları nedeniyle Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arasının her iki yönde araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.
Muğla Valiliği X hesabından yaptığı açıklama; "Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke kara yolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur." paylaşımında bulunuldu.
Muğla'nın Yatağan ilçesi Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.25'te eş zamanlı yangın çıkmıştı. Yangın söndürme çalışmaları halen devam ediyor.