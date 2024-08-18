https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/muglada-orman-yangini-aydin-mugla-yolu-trafige-kapatildi-1086981703.html

Muğla'da orman yangını: Aydın-Muğla yolu trafiğe kapatıldı

Muğla'da orman yangını: Aydın-Muğla yolu trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

Muğla Valiliği bölgede devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arasının her iki yönde araç trafiğine kapatıldığını... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T18:02+0300

2024-08-18T18:02+0300

2024-08-18T18:02+0300

türkiye

muğla

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Muğla'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları nedeniyle Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arasının her iki yönde araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. Muğla Valiliği X hesabından yaptığı açıklama; "Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke kara yolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur." paylaşımında bulunuldu. Muğla'nın Yatağan ilçesi Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.25'te eş zamanlı yangın çıkmıştı. Yangın söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

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