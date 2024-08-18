https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/libya-merkez-bankasina-yeni-baskan-ataniyor-1086986578.html

Libya Merkez Bankasına yeni başkan atanıyor

Libya Merkez Bankasına yeni başkan atanıyor

Sputnik Türkiye

Libya Başkanlık Konseyi, gün içerisinde yöneticisi kaçırılan Libya Merkez Bankasına yeni başkan seçilmesine karar verildiğini duyurdu. 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T22:03+0300

2024-08-18T22:03+0300

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ekonomi

libya

merkez bankası

kuzey afrika

ekonomi

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Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Libya Merkez Bankası'na yeni başkan seçilmesi ve yeni yönetim kurulu oluşturulmasına ilişkin Temsilciler Meclisinin 2018/3 nolu kararının yürürlüğe konmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.Açıklamada, söz konusu kararın, ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankasının görevlerini verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edildi.Libya Merkez Bankası Başkanlığını 2011'den bu yana Sıddık el-Kebir yürütüyordu.Libya Merkez Bankası Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in bu sabah evinin önünden kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırıldığı açıklanmış, banka işlemlerini geçici olarak askıya alınmıştı.Temsilciler Meclisi'nin açıklamasında, "bu girişimlerin bankanın genel merkezinin basılmasının kışkırtılması ve ardından Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'in güç ve tehditle görevden alınmasına gerekçe bulma çabalarıyla başladığı" kaydedildi.Kaddafi sonrası siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanamadığı LibyaAfrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya'da 17 Şubat 2011'de başlayan ayaklanmaların ardından Kaddafi dönemi, NATO'nun askeri müdahalesi ile sona ermiş, o günden sonra da ülkede bir türlü istikrar sağlanamamıştı.‘Arap Baharı’ olarak adlandırılan süreç sonrası biten Kaddafi dönemini ardından ortaya çıkan farklı siyasi yapılar, siyasi gruplar üzerinde etkinliğini sağlayamazken, silahlı gruplar arasında devam eden çatışmalar, siyasi süreçleri de doğrudan etkiledi.Arap Baharı, Arap dünyasındaki baskıcı ve otoriter rejimlere karşın meydana gelen halk ayaklanmalarını ifade etmek adına kullanılan bir kavram olarak tanımlansa da, bu darbelerin arkasında ABD’nin parmağı olduğu iddia ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/libya-merkez-bankasi-yoneticisi-kacirildi-banka-islemlerini-askiya-aldi-1086980874.html

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