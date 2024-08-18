https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/israil-gucleri-trt-ekibine-saldirdi-ak-parti-sozcusu-celikten-ilk-aciklama-1086983416.html

İsrail güçleri TRT ekibine saldırdı: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ilk açıklama

İsrail güçleri TRT ekibine saldırdı: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ilk açıklama

Sputnik Türkiye

İsrail askerleri, TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum'un bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Araçta kurşun delikleri görüntülenirken, AK Parti... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T19:20+0300

2024-08-18T19:20+0300

2024-08-18T19:20+0300

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TRT muhabiri Sami Barhum ve ekibinin aracına 5 kurşun isabet etti. TRT Arabi muhabiri saldırıda hafif yaralandı.AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in, TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını lanetledi.Sözcü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail'in saldırısını kınadı.AK Parti Sözcüsü Çelik, şu değerlendirmeleri yaptı:"TRT ve Anadolu Ajansımız Gazze'de insanlık için büyük bir vazifeyi yerine getirmektedir. Netanyahu ve şebekesi ise işlediği katliamların duyulmasını engellemeye çalışmaktadır. Herhangi bir sağlık ekibinin bile giremediği şartlarda bütün bir insanlık vicdanı adına doğruyu aktarmak üzere ölümü göze alan kardeşlerimizi bir kez daha selamlıyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ak-parti-sozcusu-celikten-israil-disisleri-bakani-katza-yanit-fasist-bir-yalanci-1086940685.html

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