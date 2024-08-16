https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ak-parti-sozcusu-celikten-israil-disisleri-bakani-katza-yanit-fasist-bir-yalanci-1086940685.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt: 'Faşist bir yalancı'

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt: 'Faşist bir yalancı'

Sputnik Türkiye

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın 'faşist yalancı' olduğunu dile getirdi. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T20:56+0300

2024-08-16T20:56+0300

2024-08-16T21:54+0300

israil- filistin çatışması

dışişleri bakanlığı

ak parti

ömer çelik

yisrael katz

ismail haniye

hamas

recep tayyip erdoğan

yılmaz tunç

dezenformasyonla mücadele merkezi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a yanıt vererek, "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır" dedi.Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldiİsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın söz konusu iddialarına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından açıklama yapıldı.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:DMM de İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddiasını yalanladıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Heniyye'nin oğullarına devretmeyi reddetti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, iddia edildiği gibi Türk bankalarında bir birikiminin bulunmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:Açıklamada, "İsrail'in Filistin'deki soykırımını meşru göstermek ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadesine de yer verildi.'Diğer İsrailli yetkililer gibi bebek katili, soykırımcı bir müfteri'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer gibi bebek katili, soykırımcı bir müfteridir” dedi.Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer gibi bebek katili, soykırımcı bir müfteridir. Küstah şahıs, suçluluk psikolojisi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza sürekli çamur atmaktadır. Bu katil sürüsü, Gazze’de yaptıkları soykırımın hesabını uluslararası hukuk önünde verecek, cezalarını çekecektir. Kuvözde katlettikleri bebeklerin ahı işgalcileri ve soykırımcıları mutlaka tutacaktır. İlahi adaletten asla kaçış yoktur” ifadelerini kullandıİsrail Dışişleri Bakanı ne söylemişti?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye'yi kabul etmişti.Söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşım yapan İsrail Dışişleri Bakanı Katz açıklamasında, İsmail Haniye'nin Türk banka hesaplarında olduğunu iddia ettiği 3 milyar doların oğulları tarafından talep edildiğini iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/bm-genel-sekreteri-guterres-gazzenin-guneyinde-acilar-buyurken-dunya-bunu-izliyor-1086940159.html

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Sputnik Türkiye

dışişleri bakanlığı, ak parti, ömer çelik, yisrael katz, ismail haniye, hamas, recep tayyip erdoğan, yılmaz tunç, dezenformasyonla mücadele merkezi