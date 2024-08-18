https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/ingiltere-basbakani-starmerdan-kieve-daha-fazla-destek-icin-plan-talimati-1086981377.html
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Kiev'e 'daha fazla destek için plan' talimatı
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Kiev'e 'daha fazla destek için plan' talimatı
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın, ülkenin ulusal güvenlik konseyinden Kiev'e daha fazla destek sağlama planları üzerinde düşünmesini istediği bildirilirken... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T17:55+0300
2024-08-18T17:55+0300
2024-08-18T19:45+0300
ukrayna krizi
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ingiltere savunma bakanlığı
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Haberinde, “Starmer, ulusal güvenlik konseyinden Ukrayna'ya daha geniş destek sağlamak için planlar hazırlamasını istedi” ifadelerine yer veren İngiliz The Times gazetesi, aynı zamanda, ismi açıklanmayan bir askeri kaynağa atıfta bulunarak, Starmer'ın Ukrayna'yı destekleme politikasının kapsamlı olmasının beklendiğini aktardı.Gazeteye talimatla ilgili bilgi veren kaynak, "Bu sadece askeri destekle ilgili değil, aynı zamanda endüstriyel, ekonomik ve diplomatik destekle de ilgili” ifadelerini kullanırken, İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik ortak bir politika oluşturması için savunma ve dışişleri bakanlıklarının katılımıyla özel bir grup kurulduğu da vurgulandı.Daha önce Independent gazetesi, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın, Rusya'nın terör eylemi olarak nitelendirdiği ve provokasyon olarak adlandırdığı Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırıda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin İngiliz Challenger 2 tanklarını kullandığı bilgisini yalanlamadığını bildirmişti.Gazetenin bir savunma bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı habere göre bakanlığın, Kiev'in Kursk bölgesinde sivillerin ölümüne yol açan saldırıda tedarik edilen silahları kullanmasına izin verdiği anlaşılırken, öte yandan Rus topraklarına saldırı izninin, Londra'nın yalnızca Ukrayna topraklarında kullanılmasına onay verdiği Storm Shadow seyir füzeleri için geçerli olmadığı da kaydedildi.Ocak 2023'te İngiltere 14 adet Challenger 2 tanklarının Ukrayna'ya tedarik edildiği duyurulmuş, bunlardan en az ikisi Rus birlikleri tarafından imha edilmişti.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ingiliz-basini-gosterdi-kursk-bolgesinde-bir-challenger-tanki-vuruldu-1086911121.html
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ingiltere, ingiltere savunma bakanlığı, keir starmer, the times, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, askeri yardım
ingiltere, ingiltere savunma bakanlığı, keir starmer, the times, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, askeri yardım
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Kiev'e 'daha fazla destek için plan' talimatı
17:55 18.08.2024 (güncellendi: 19:45 18.08.2024)
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın, ülkenin ulusal güvenlik konseyinden Kiev'e daha fazla destek sağlama planları üzerinde düşünmesini istediği bildirilirken, hükümetten daha geniş destek sağlamak için planlar hazırlanması talimatı verdiği kaydedildi.
Haberinde, “Starmer, ulusal güvenlik konseyinden Ukrayna'ya daha geniş destek sağlamak için planlar hazırlamasını istedi” ifadelerine yer veren İngiliz The Times gazetesi, aynı zamanda, ismi açıklanmayan bir askeri kaynağa atıfta bulunarak, Starmer'ın Ukrayna'yı destekleme politikasının kapsamlı olmasının beklendiğini aktardı.
Gazeteye talimatla ilgili bilgi veren kaynak, "Bu sadece askeri destekle ilgili değil, aynı zamanda endüstriyel, ekonomik ve diplomatik destekle de ilgili” ifadelerini kullanırken, İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik ortak bir politika oluşturması için savunma ve dışişleri bakanlıklarının katılımıyla özel bir grup kurulduğu da vurgulandı.
Daha önce Independent gazetesi, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın, Rusya'nın terör eylemi olarak nitelendirdiği ve provokasyon olarak adlandırdığı Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırıda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin İngiliz Challenger 2 tanklarını kullandığı bilgisini yalanlamadığını bildirmişti.
Gazetenin bir savunma bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı habere göre bakanlığın, Kiev'in Kursk bölgesinde sivillerin ölümüne yol açan saldırıda tedarik edilen silahları kullanmasına izin verdiği anlaşılırken, öte yandan Rus topraklarına saldırı izninin, Londra'nın yalnızca Ukrayna topraklarında kullanılmasına onay verdiği Storm Shadow seyir füzeleri için geçerli olmadığı da kaydedildi.
Ocak 2023'te İngiltere 14 adet Challenger 2 tanklarının Ukrayna'ya tedarik edildiği duyurulmuş, bunlardan en az ikisi Rus birlikleri tarafından imha edilmişti.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.