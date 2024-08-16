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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ingiliz-basini-gosterdi-kursk-bolgesinde-bir-challenger-tanki-vuruldu-1086911121.html
İngiliz basını gösterdi: Kursk Bölgesi’nde bir Challenger tankı vuruldu
İngiliz basını gösterdi: Kursk Bölgesi’nde bir Challenger tankı vuruldu
Sputnik Türkiye
İngiliz The Sun gazetesi, şiddetli çatışmaların yaşandığı Kursk Bölgesi’nden bir video haberinde, İngiltere’nin Ukrayna ordusuna sağladığı ve Rus askerler... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T08:31+0300
2024-08-16T09:08+0300
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Challenger tankının insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğunu ve meydana gelen patlama sonucu yandığını bildiren The Sun, imha edilen savaş aracının namlusunun fotoğrafını delil olarak gösterdi.Video haberde, “Açıkçası, Challenger tankınınkine benzer bir namlu görüyoruz. Namlunun, Challenger’e özgü bir şekli var” ifadesi kullanıldı.Daha önce Sky News televizyonu, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ne saldırıda Challenger 2 tankını kullandığını bildirmişti.İngiltere, 2023 Ocak ayında Ukrayna’ya 14 adet Challenger 2 tankını devrettiğini duyurmuştu. En az ikisi Rus ordusu tarafından imha edilmişti.‘Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi’ne saldırı girişimi başarısız oldu’Washington Post gazetesinin üç Ukraynalı askerden aktardığına göre, Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi’ne yönelik başarısız saldırı girişiminde çok sayıda Ukraynalı asker öldü, Rusların yoğun ateşinin altından sağ kurtulmayı başaranların neredeyse tamamı da yaralandı.Ukrayna ordusunun iki askeri ile bir komutanı, adlarının gizli kalması koşuluyla Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, Belgorod Bölgesi’nin saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu kaydederek sınırın anti-tank bariyerler ve mayınlarla güçlendirildiğini belirtti. Belgorod istikametinde sınırı geçmeye çalışan Ukraynalı askerlerin anında yoğun topçu, İHA ve hava saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi.‘Hacker’ kod adlı Ukraynalı asker, “dört gün önce” Belgorod Bölgesi’nin Krasnaya Yaruga ilçesinin Kolotilovka köyüne saldırmaya çalıştıkları gün grubundaki tüm silah arkadaşlarının yaralandığını söyledi. Asker, bölgeyi tanımadıkları ve körü körüne hareket etmek zorunda kaldıkları için hayatından endişe ettiğini itiraf etti.Haberde, “Hacker, birçok askerin sarsıntı sonrası sendromu geçirdiğini veya ağır yaralandığını, diğerlerinin de öldürüldüğünü ve onları geride bırakmak zorunda kaldıklarını anlattı. Bombardıman o kadar yoğundu ki, hayatta kalanlar Perşembe sabahı zırhlı araçlar gelip onları tıbbi bakım için tahliye edene kadar birkaç gün boyunca Rus siperlerine sığınmak zorunda kaldılar” ifadesi kullanıldı.Washington Post, “Korkunç çatışmalar Ukraynalı yetkililerin neredeyse kutlama havasıyla keskin bir tezat oluşturuyor” diye kaydetti.Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde sivil halkı koruma amacıyla terörle mücadele operasyonları başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/bm-genel-sekreterliginden-ukraynali-askerlerin-tasidigi-nazi-simgeleri-yorumu-karsiyiz-1086909716.html
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İngiliz basını gösterdi: Kursk Bölgesi’nde bir Challenger tankı vuruldu

08:31 16.08.2024 (güncellendi: 09:08 16.08.2024)
© AFP 2023 / JAAP ARRIENS Challenger 2 tankı
 Challenger 2 tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© AFP 2023 / JAAP ARRIENS
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İngiliz The Sun gazetesi, şiddetli çatışmaların yaşandığı Kursk Bölgesi’nden bir video haberinde, İngiltere’nin Ukrayna ordusuna sağladığı ve Rus askerler tarafından imha edilen Challenger tankını gösterdi.
Challenger tankının insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğunu ve meydana gelen patlama sonucu yandığını bildiren The Sun, imha edilen savaş aracının namlusunun fotoğrafını delil olarak gösterdi.
Video haberde, “Açıkçası, Challenger tankınınkine benzer bir namlu görüyoruz. Namlunun, Challenger’e özgü bir şekli var” ifadesi kullanıldı.
© FotoğrafChallenger tankının namlusu
Challenger tankının namlusu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
Challenger tankının namlusu
© Fotoğraf
Daha önce Sky News televizyonu, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ne saldırıda Challenger 2 tankını kullandığını bildirmişti.
İngiltere, 2023 Ocak ayında Ukrayna’ya 14 adet Challenger 2 tankını devrettiğini duyurmuştu. En az ikisi Rus ordusu tarafından imha edilmişti.

‘Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi’ne saldırı girişimi başarısız oldu’

Washington Post gazetesinin üç Ukraynalı askerden aktardığına göre, Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi’ne yönelik başarısız saldırı girişiminde çok sayıda Ukraynalı asker öldü, Rusların yoğun ateşinin altından sağ kurtulmayı başaranların neredeyse tamamı da yaralandı.
Ukrayna ordusunun iki askeri ile bir komutanı, adlarının gizli kalması koşuluyla Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, Belgorod Bölgesi’nin saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu kaydederek sınırın anti-tank bariyerler ve mayınlarla güçlendirildiğini belirtti. Belgorod istikametinde sınırı geçmeye çalışan Ukraynalı askerlerin anında yoğun topçu, İHA ve hava saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi.
‘Hacker’ kod adlı Ukraynalı asker, “dört gün önce” Belgorod Bölgesi’nin Krasnaya Yaruga ilçesinin Kolotilovka köyüne saldırmaya çalıştıkları gün grubundaki tüm silah arkadaşlarının yaralandığını söyledi. Asker, bölgeyi tanımadıkları ve körü körüne hareket etmek zorunda kaldıkları için hayatından endişe ettiğini itiraf etti.
Haberde, “Hacker, birçok askerin sarsıntı sonrası sendromu geçirdiğini veya ağır yaralandığını, diğerlerinin de öldürüldüğünü ve onları geride bırakmak zorunda kaldıklarını anlattı. Bombardıman o kadar yoğundu ki, hayatta kalanlar Perşembe sabahı zırhlı araçlar gelip onları tıbbi bakım için tahliye edene kadar birkaç gün boyunca Rus siperlerine sığınmak zorunda kaldılar” ifadesi kullanıldı.
Washington Post, “Korkunç çatışmalar Ukraynalı yetkililerin neredeyse kutlama havasıyla keskin bir tezat oluşturuyor” diye kaydetti.
Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde sivil halkı koruma amacıyla terörle mücadele operasyonları başlatılmıştı.
Farhan Haq - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
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