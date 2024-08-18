https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/hamas-netanyahu-ateskes-anlasmasina-varilmasini-engelliyor-1086987693.html

Hamas: Netanyahu ateşkes anlaşmasına varılmasını engelliyor

Hamas: Netanyahu ateşkes anlaşmasına varılmasını engelliyor

Sputnik Türkiye

ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes müzakerelerini sürdüren Hamas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T23:40+0300

2024-08-18T23:40+0300

2024-08-18T23:40+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

hamas

ateşkes

müzakere

ortadoğu

abd

katar

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Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD, Mısır ve Katar'ın öncülüğünde Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediği belirtildi.Açıklamada, Netanyahu'nun yeni şartlar ekleyerek engellediği anlaşma konusunda arabulucu tarafları zor durumda bıraktığı kaydedildi.Netanyahu'nun "Gazze'ye yönelik kalıcı ateşkesi ve kapsamlı geri çekilmeyi reddettiği" bilgisine yer verilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru, Refah Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde ısrar ettiği kaydedildi.Esir takasına ilişkin yeni maddelerin de yeni öneriye eklendiği ifade edilen açıklamada, "Netanyahu'yu arabulucuların çabalarını engellemekten, anlaşmaya varılmasını engellemekten ve Gazze Şeridi'nde hayatın tüm alanlarını etkileyen saldırılarla halkımızın sistematik olarak hedef alınmasıyla maruz kaldığı tehlikeleri yaşayan esirlerin hayatlarından tamamen sorumlu tutuyoruz" ifadelerine yer verildi.İsrail ile Hamas arasında, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takasının yapılması için yürütülen müzakereler 15-16 Ağustos'ta Doha'da yapılmıştı.Öneri uzun süredir masadaABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında bazı boşlukların olduğunu öne sürmüştü.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 99 Filistinli öldü, 92 bin 609 kişi yaralandı.Philadelphia KoridoruSelahaddin Koridoru olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.‘Camp David’ anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/netanyahu-kuduste-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-gorusecek-1086983743.html

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