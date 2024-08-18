https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/guney-amerikanin-unlu-siyah-domatesini-hakkarida-ekti-simdi-dunyaya-acilmayi-planliyor-1086968528.html
Güney Amerika'nın ünlü siyah domatesini Hakkari'da ekti: Şimdi dünyaya açılmayı planlıyor
Güney Amerika'nın ünlü siyah domatesini Hakkari'da ekti: Şimdi dünyaya açılmayı planlıyor
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Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yetiştirilen siyah domates Güney Amerika ve Antalya’yı aratmazken, çiftçiler gelecek sene siyah domates için alan genişletmeyi... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T09:04+0300
2024-08-18T09:04+0300
2024-08-18T09:04+0300
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Siyah rengini alan bu domateslerin kökeni Galapagos Adaları yani Güney Amerika iken Türkiye’de ise Akdeniz'de yetişmesiyle ve özellikle Antalya'dan sonra Yüksekovalı çiftçiler de devreye girdi. Yüksekova'da Yılmaz Güneç isimli çiftçi tarlasında ilkbaharın başlarında siyah domatesin ekimini gerçekleştirdi. Arada ayların geçmesiyle siyah domatesler gün yüzüne çıkmasıyla çiftçinin yüzünü güldürdü. Tarlayı yerinde inceleyen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirken, çiftçi Güneç’i başarısından dolayı tebrik ederken, ilçenin ovasını tarımla buluşturacaklarını belirtti.Asıl merkezi Güney Amerika İlk kez siyah domatesin ilçede ekimi yapıldığını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirken, “Aslında siyah domatesimizin ana merkezi Güney Amerika’dır. Türkiye’de Akdeniz iklimine dayalı yerlerde yetişiyor. Özellikle Antalya ilimizde yetişiyor. Artık hayal olan siyah domates çiftçimiz tarafında ilkbaharda ekimi yapılmıştı. Şükürler olsun şuna verim vermeye başladı. Tek amacımız ilçemizi tümüyle tarımla buluşturmak olacak” dedi.Genç çiftçi şimdi domateslerini dünyaya satmayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/orduda-bizans-donemine-ait-in-situ-zemin-mozaigi-bulundu-1086725658.html
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hakkari, domates, domates ihracat izni, güney amerika
hakkari, domates, domates ihracat izni, güney amerika
Güney Amerika'nın ünlü siyah domatesini Hakkari'da ekti: Şimdi dünyaya açılmayı planlıyor
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yetiştirilen siyah domates Güney Amerika ve Antalya’yı aratmazken, çiftçiler gelecek sene siyah domates için alan genişletmeyi hedefliyor.
Siyah rengini alan bu domateslerin kökeni Galapagos Adaları yani Güney Amerika iken Türkiye’de ise Akdeniz'de yetişmesiyle ve özellikle Antalya'dan sonra Yüksekovalı çiftçiler de devreye girdi. Yüksekova'da Yılmaz Güneç isimli çiftçi tarlasında ilkbaharın başlarında siyah domatesin ekimini gerçekleştirdi.
Arada ayların geçmesiyle siyah domatesler gün yüzüne çıkmasıyla çiftçinin yüzünü güldürdü. Tarlayı yerinde inceleyen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirken, çiftçi Güneç’i başarısından dolayı tebrik ederken, ilçenin ovasını tarımla buluşturacaklarını belirtti.
Asıl merkezi Güney Amerika
İlk kez siyah domatesin ilçede ekimi yapıldığını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirken, “Aslında siyah domatesimizin ana merkezi Güney Amerika’dır. Türkiye’de Akdeniz iklimine dayalı yerlerde yetişiyor. Özellikle Antalya ilimizde yetişiyor. Artık hayal olan siyah domates çiftçimiz tarafında ilkbaharda ekimi yapılmıştı. Şükürler olsun şuna verim vermeye başladı. Tek amacımız ilçemizi tümüyle tarımla buluşturmak olacak” dedi.
Genç çiftçi şimdi domateslerini dünyaya satmayı planlıyor.