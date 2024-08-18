https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/goztepeden-fenerbahce-macinda-yasananlarla-ilgili-aciklama-tum-hukuki-adimlari-atacagiz-1086980338.html
Göztepe'den Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili açıklama: Tüm hukuki adımları atacağız
Göztepe'den Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili açıklama: Tüm hukuki adımları atacağız
Sputnik Türkiye
Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili "Bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T16:39+0300
2024-08-18T16:39+0300
2024-08-18T16:39+0300
spor
göztepe spor klübü
fenerbahçe
ali koç
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Göztepe Kulübü tarafından dün oynadıkları Fenerbahçe maçında kulüp CEO'su Kerem Ertan'ın uyarılarına rağmen yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara taraftarları kışkırtıcı şekilde izinsiz giriş yapıldığı ve bunun kabul edilemeyeceği açıklandı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/-tffden-goztepe-fenerbahce-macinda-yasanan-olaylara-iliskin-aciklama-dogru-bulmuyor-ve-kabul-1086976962.html
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göztepe spor klübü, fenerbahçe, ali koç
göztepe spor klübü, fenerbahçe, ali koç
Göztepe'den Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili açıklama: Tüm hukuki adımları atacağız
Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili "Bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz" açıklamasında bulundu.
Göztepe Kulübü tarafından dün oynadıkları Fenerbahçe maçında kulüp CEO'su Kerem Ertan'ın uyarılarına rağmen yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara taraftarları kışkırtıcı şekilde izinsiz giriş yapıldığı ve bunun kabul edilemeyeceği açıklandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe’nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz."