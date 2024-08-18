TFF'den Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama: Doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz

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Fahiş fiyata 3 farklı şikayet hattı: 6 gün kapatma ve 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilir

Depremde ayaklarını kaybetti: 'Onu sırtımda bile taşırım'

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