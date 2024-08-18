https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/-tffden-goztepe-fenerbahce-macinda-yasanan-olaylara-iliskin-aciklama-dogru-bulmuyor-ve-kabul-1086976962.html
TFF'den Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama: Doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz
TFF'den Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama: Doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili "Misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T13:57+0300
2024-08-18T13:57+0300
2024-08-18T14:04+0300
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
son dakika
ali koç
fenerbahçe
göztepe spor klübü
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TFF’nin resmi internet sitesinden Göztepe-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili kamuoyu duyurusunda bulunuldu.“Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır" denilen açıklamada Ali Koç'a yönelik "Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.
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türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika, ali koç, fenerbahçe, göztepe spor klübü
türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika, ali koç, fenerbahçe, göztepe spor klübü
TFF'den Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama: Doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz
13:57 18.08.2024 (güncellendi: 14:04 18.08.2024)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili "Misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.
TFF’nin resmi internet sitesinden Göztepe-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili kamuoyu duyurusunda bulunuldu.
“Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır" denilen açıklamada Ali Koç'a yönelik "Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.