Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: 'Elektronik işlemler için ücret alınmayacak'

Türkiye
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08:04
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08:14
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Döviz ile satış faturası ağır oldu: 4 milyon 654 bin lira ceza
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Bakan Uraloğlu'ndan otoyol açıklaması: 'e-devletten ödenebilecek'
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10:22
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11:55
2 dk
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Saat başı başlıkları
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5 dk
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12:10
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12:19
4 dk
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2 dk
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15:55
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9 dk
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17:56
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21:05
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2 dk
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Yüksekova'daki meyve ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü
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22:04
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Serinlemek için girdi, 6 kiloluk levrekle çıktı
08:04
1 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de çöp ev krizi
08:12
2 dk
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Erzincan’daki sembolik kapı tokmakları bin yıldır varlığını sürdürüyor
08:20
1 dk
SESLİ HABER
Kasksız sürücü ceza kesilince gülme krizine girdi
08:28
1 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından dikkat çeken açıklama: Dünyanın polisliğini bırakmalıyız
08:37
2 dk
SESLİ HABER
Kasten öldürme suçundan yakalanan şahıstan ilginç soru: Ben ne yaptım?
08:47
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Gümüşhane’de 8 yıldır su basan mezarlığın nakline başlandı
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Annesi satılan yavru keçiyi sahiplenip evcilleştirdi
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Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak fırsat mı masraf mı?
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Rus doktorlar Ukraynalı askeri kurtardı
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Döviz ile satış faturası ağır oldu: 4 milyon 654 bin lira ceza
10:12
1 dk
SESLİ HABER
Eski Fenerbahçeli futbolcu kayboldu
10:21
1 dk
ÖZEL HABER
Vergi cenneti kabusu: Kimler için kuruldu, bugün hangi isimler paralarını taşıyor
10:30
7 dk
SESLİ HABER
50 yıldır işe bisikletiyle gidiyor
10:45
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10:52
2 dk
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11:00
5 dk
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Bakan Uraloğlu'ndan otoyol açıklaması: 'e-devletten ödenebilecek'
11:09
2 dk
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Yıllarca kardeşinin kimliğiyle dolaşan firari yakalandı
11:19
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı yanıtladı: Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu?
11:30
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En zengin 10 il belli oldu: İlk iki il şaşırtmadı
11:43
2 dk
SESLİ HABER
Av kotasına balıkçılardan tepki
11:53
3 dk
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Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
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Mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve sosyal destek
12:09
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Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı
12:19
2 dk
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Uzmanı uyardı: Topuk dikeni hastalığına karşı neler yapılabilir?
12:45
2 dk
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ABD’den Orta Doğu’ya nükleer denizaltı
12:55
2 dk
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Saat başı başlıkları
13:00
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15:18
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SESLİ HABER
ABD’de Filistin destekçilerine yumuşak davranmakla eleştirilen rektör istifa etti
15:26
2 dk
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15:34
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Fahiş fiyata 3 farklı şikayet hattı: 6 gün kapatma ve 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilir
15:45
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ABD medyasından Zalujnıy iddiası: İtaatsizlik yaptı
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SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Sanal oyunlar tehlike saçıyor
18:54
3 dk
SESLİ HABER
Ameliyat olan doğuştan kataraktlı kızın dünyası aydınlandı
19:04
2 dk
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Olimpiyatlar bitti, skandallar bitmedi: Fransa ölümcül bakteriye maruz bıraktı
19:12
6 dk
SESLİ HABER
Servis şoförü, çalıştığı fabrikayı soydu
19:25
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı asker: 'Bize sivilleri öldürme emri verildi'
19:34
3 dk
SESLİ HABER
Sokak sokak gezerek babasını soruyor
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Sırbistan: Avrupa Birliği, Rusya doğalgazına mecbur
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Kaçak sünnet edilen çocuk kangren oldu, cinsel organı kesildi
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Depremde ayaklarını kaybetti: 'Onu sırtımda bile taşırım'
20:15
3 dk
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Olimpiyatlardaki atış pozu ile gündem olmuştu: Yusuf Dikeç'i şaşırtan olay
20:24
2 dk
SESLİ HABER
İtalya’da halk birbirini ispiyonluyor
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’da Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurma çağrısı
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Yüksekova'daki meyve ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü
20:55
1 dk
SESLİ HABER
Siber güvenlik uzmanından VPN uyarısı
21:04
3 dk
SESLİ HABER
Borçsuzluk belgesi uygulamasına düzenleme
21:16
2 dk
SESLİ HABER
Çayın limosuz içilmediği Bayburt’ta zam şampiyonu limon oldu
21:24
4 dk
SESLİ HABER
Filistin destekçilerinden Kamala Harris’e protesto
21:34
2 dk
SESLİ HABER
Köylüler kendi imkânlarıyla kanalizasyon kuyuları açıyor: 'Mikrop, rezillik her şey bir arada'
21:43
4 dk
SESLİ HABER
'La Lina' yolda: Etkileri neler?
21:53
4 dk
SESLİ HABER
Marmara Depremi'nin yıkamadığı mahalle
22:04
2 dk
SESLİ HABER
O köyde her evde geri dönüşüm kutusu bulunuyor
22:14
2 dk
SESLİ HABER
Altılı masa: Nasıl kuruldu, nasıl dağıldı?
22:24
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de genç nüfus alarm veriyor
22:40
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Şimşek: Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar devreye giriyor
22:50
2 dk
SESLİ HABER
Kira yüksekliğinde 3. sırada: Tahliye davalarında rekor artış
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye Somali'de doğalgaz arayacak: Ayrıntılar neler?
23:13
2 dk
SESLİ HABER
Fizik’te eksi not alan profesör, fizik bölümüne yerleşti
23:22
1 dk
SESLİ HABER
Tek başına soyduğu dükkanı ertesi gün arkadaşı ile de soydu
23:31
1 dk
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Musk’a röportaj veren Trump’tan ‘Putin’ mesajı
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Mardin92.2
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Sakarya90.2
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Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
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Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: 'Elektronik işlemler için ücret alınmayacak'
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Gelir İdaresi Başkanlığı sosyal medyada gündem olan 'vergi işlemlerinden ücret alınacak' iddialarını yalanladı. GİB elektronik uygulamalar üzerinden vergi... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T18:30+0300
2024-08-18T18:30+0300
türkiye
vergi
vergi dairesi
vergi denetim kurulu
gelir idaresi başkanlığı
maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı
vergi beyannamesi
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Gelir İdaresi Başkanlığı, katılma payı alınmasına yönelik hazırlanan tebliğ taslağına ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuatta, üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgiler için genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına 25 kuruştan az olmamak üzere katılma payı alınmasının öngörüldüğü anımsatılarak, şöyle devam edildi:"Kanunun 'vergi mahremiyeti' başlıklı maddesine uygun olarak ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle, elektronik ortamda paylaşılabilecek bilgiler karşılığında katılma payı alınabilecek olup, gerçek kişilerle bu kapsamda bir veri paylaşımı yapılması ve katılma payı alınması söz konusu değildir. e-Devlet uygulamasının yanı sıra GİB tarafından geliştirilerek mükelleflerin ve mali müşavirlerin kullanımına sunulan Dijital Vergi Dairesi, İnternet ve İnteraktif vergi daireleri, Elektronik Beyanname Uygulaması, Defter-Beyan Sistemi gibi elektronik uygulamalar üzerinden vergi kimlik numarası ve vergi levhası sorgulama ve doğrulama, beyanname gönderme, görüntüleme ve indirme, vergi bilgileri sorgulama ve görüntüleme, 'vergi borcu yoktur' yazısı talep etme ve alma gibi işlemler mükellefler ve mali müşavirler tarafından öteden bu yana ücretsiz olarak yapılabilmekte olup, bu işlemler için bundan sonra da ilave herhangi bir ücret alınması söz konusu değildir. Bir başka ifadeyle, mükellefler ve mali müşavirler eskiden olduğu gibi bundan sonra da elektronik uygulamalar üzerinden vergi kimlik numarası ve vergi levhası sorgulama ve doğrulama, beyanname gönderme, görüntüleme ve indirme, vergi bilgileri sorgulama ve görüntüleme, vergi borcu yoktur yazısı talep etme ve alma gibi işlemler için herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir."Kurumlar elektronik entegrasyon talep ettiKanuna eklenen ve katılma payı alınmasını öngören düzenlemenin amacına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:"Amaç, bahse konu uygulamalar üzerinden ücretsiz yapılan sorgulama ve doğrulama işlemleri kendi iç işlemleri için yeterli olmayan, katma değerli hizmet sunmak ve tabi oldukları mevzuat gereği yapmaları gereken kontrolleri hızlı ve elektronik ortamda gerçekleştirmek isteyen bankalar ve finans kuruluşları, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ile elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri, ödeme kaydedici cihaz üreticileri gibi kurum ve kuruluşlarla karşılıklı geliştirilecek elektronik altyapı üzerinden yapılacak bilgi paylaşımlarından katılma payı alınmasıdır. Bankaların ve finans kuruluşlarının POS, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ya da ticari kredi verilecek bir kişinin aktif vergi mükellefiyetinin bulunup bulunmadığını, talep edilen işleme uygun alanda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, kredi için yeterli aktif büyüklük ya da ciroya sahip olunup olunmadığını, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların kendileri üzerinden e-ticaret yapacakların ve elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin ticari olarak abone olacakların vergi mükellefiyetinin bulunup bulunmadığını, ödeme kaydedici cihaz üreticilerinin ve bankaların mükellefiyeti sona erenlerden verdikleri ödeme kaydedici cihaz ve POS cihazlarının geri alabilmeleri için mükellefiyet kaydının devam edip etmediğini kontrol etmeleri gerekmektedir."Ücretsiz şekilde uygulamaların yapılacağını belirten GİB, "Ancak bu kontrollerin iç sistemlerle entegre edilerek elektronik ortamda yapılmak suretiyle hem bilgilerin doğrudan GİB'den teyit edilmesini hem de hizmet süreçlerinin etkinleştirilmesini isteyen kurumlar elektronik ortamda bilgi entegrasyonu talep edebilmektedir." ifadesine yer verildi.Kurumların talebiyle yapılan bilgi paylaşımından katılım payı alınacakGİB geliştirme çalışmalarını belirterek şunları kaydetti:"İşte bu noktada, kurumların kendi taleplerine bağlı olarak hayata geçirilecek elektronik ortamdaki bilgi paylaşımlarından katılma payı alınabilmesine ilişkin olarak mezkur Kanunda yer alan hükümler kapsamında bir Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı hazırlanarak kamuoyunun görüşüne sunulmuştur. Bahse konu taslak tebliğde yer alan düzenlemeler, mükellef ya da mali müşavirlerin kendilerine ya da hizmet verdikleri mükelleflere yönelik olarak yaptıkları işlemlerden hiçbir şekilde ilave ücret alınması öngörmemektedir. Bu işlemler eskiden olduğu gibi bundan sonra da ücretsiz olarak yapılmaya devam edilecektir. Taslak metin, Dijital Vergi Dairesi ve diğer uygulamalar üzerinden ücretsiz ulaşma imkanına sahip oldukları bazı bilgileri, iç sistemlerine sistematik olarak entegre etmek amacıyla tamamen kendi istekleri ile elektronik ortamda bilgi paylaşımı talep eden kurumlardan alınabilecek olan katılma payına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu kapsamda, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/gelir-idaresi-baskanligindan-yurt-disina-cikis-harci-aciklamasi-1084882734.html
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Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: 'Elektronik işlemler için ücret alınmayacak'

18:30 18.08.2024
© AAGelir İdaresi Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2024
© AA
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Gelir İdaresi Başkanlığı sosyal medyada gündem olan 'vergi işlemlerinden ücret alınacak' iddialarını yalanladı. GİB elektronik uygulamalar üzerinden vergi kimlik numarası, vergi levhası ve vergi bilgileri sorgulama, beyanname gönderme, "vergi borcu yoktur" yazısı talep etme gibi işlemler için ücret ödenmeyeceğini duyurdu.
Gelir İdaresi Başkanlığı, katılma payı alınmasına yönelik hazırlanan tebliğ taslağına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuatta, üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgiler için genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına 25 kuruştan az olmamak üzere katılma payı alınmasının öngörüldüğü anımsatılarak, şöyle devam edildi:
"Kanunun 'vergi mahremiyeti' başlıklı maddesine uygun olarak ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle, elektronik ortamda paylaşılabilecek bilgiler karşılığında katılma payı alınabilecek olup, gerçek kişilerle bu kapsamda bir veri paylaşımı yapılması ve katılma payı alınması söz konusu değildir. e-Devlet uygulamasının yanı sıra GİB tarafından geliştirilerek mükelleflerin ve mali müşavirlerin kullanımına sunulan Dijital Vergi Dairesi, İnternet ve İnteraktif vergi daireleri, Elektronik Beyanname Uygulaması, Defter-Beyan Sistemi gibi elektronik uygulamalar üzerinden vergi kimlik numarası ve vergi levhası sorgulama ve doğrulama, beyanname gönderme, görüntüleme ve indirme, vergi bilgileri sorgulama ve görüntüleme, 'vergi borcu yoktur' yazısı talep etme ve alma gibi işlemler mükellefler ve mali müşavirler tarafından öteden bu yana ücretsiz olarak yapılabilmekte olup, bu işlemler için bundan sonra da ilave herhangi bir ücret alınması söz konusu değildir. Bir başka ifadeyle, mükellefler ve mali müşavirler eskiden olduğu gibi bundan sonra da elektronik uygulamalar üzerinden vergi kimlik numarası ve vergi levhası sorgulama ve doğrulama, beyanname gönderme, görüntüleme ve indirme, vergi bilgileri sorgulama ve görüntüleme, vergi borcu yoktur yazısı talep etme ve alma gibi işlemler için herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir."

Kurumlar elektronik entegrasyon talep etti

Kanuna eklenen ve katılma payı alınmasını öngören düzenlemenin amacına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Amaç, bahse konu uygulamalar üzerinden ücretsiz yapılan sorgulama ve doğrulama işlemleri kendi iç işlemleri için yeterli olmayan, katma değerli hizmet sunmak ve tabi oldukları mevzuat gereği yapmaları gereken kontrolleri hızlı ve elektronik ortamda gerçekleştirmek isteyen bankalar ve finans kuruluşları, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ile elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri, ödeme kaydedici cihaz üreticileri gibi kurum ve kuruluşlarla karşılıklı geliştirilecek elektronik altyapı üzerinden yapılacak bilgi paylaşımlarından katılma payı alınmasıdır. Bankaların ve finans kuruluşlarının POS, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ya da ticari kredi verilecek bir kişinin aktif vergi mükellefiyetinin bulunup bulunmadığını, talep edilen işleme uygun alanda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, kredi için yeterli aktif büyüklük ya da ciroya sahip olunup olunmadığını, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların kendileri üzerinden e-ticaret yapacakların ve elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin ticari olarak abone olacakların vergi mükellefiyetinin bulunup bulunmadığını, ödeme kaydedici cihaz üreticilerinin ve bankaların mükellefiyeti sona erenlerden verdikleri ödeme kaydedici cihaz ve POS cihazlarının geri alabilmeleri için mükellefiyet kaydının devam edip etmediğini kontrol etmeleri gerekmektedir."
Ücretsiz şekilde uygulamaların yapılacağını belirten GİB, "Ancak bu kontrollerin iç sistemlerle entegre edilerek elektronik ortamda yapılmak suretiyle hem bilgilerin doğrudan GİB'den teyit edilmesini hem de hizmet süreçlerinin etkinleştirilmesini isteyen kurumlar elektronik ortamda bilgi entegrasyonu talep edebilmektedir." ifadesine yer verildi.

Kurumların talebiyle yapılan bilgi paylaşımından katılım payı alınacak

GİB geliştirme çalışmalarını belirterek şunları kaydetti:
"İşte bu noktada, kurumların kendi taleplerine bağlı olarak hayata geçirilecek elektronik ortamdaki bilgi paylaşımlarından katılma payı alınabilmesine ilişkin olarak mezkur Kanunda yer alan hükümler kapsamında bir Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı hazırlanarak kamuoyunun görüşüne sunulmuştur. Bahse konu taslak tebliğde yer alan düzenlemeler, mükellef ya da mali müşavirlerin kendilerine ya da hizmet verdikleri mükelleflere yönelik olarak yaptıkları işlemlerden hiçbir şekilde ilave ücret alınması öngörmemektedir. Bu işlemler eskiden olduğu gibi bundan sonra da ücretsiz olarak yapılmaya devam edilecektir. Taslak metin, Dijital Vergi Dairesi ve diğer uygulamalar üzerinden ücretsiz ulaşma imkanına sahip oldukları bazı bilgileri, iç sistemlerine sistematik olarak entegre etmek amacıyla tamamen kendi istekleri ile elektronik ortamda bilgi paylaşımı talep eden kurumlardan alınabilecek olan katılma payına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu kapsamda, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
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