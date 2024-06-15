https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/gelir-idaresi-baskanligindan-yurt-disina-cikis-harci-aciklamasi-1084882734.html
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışına çıkış harcı açıklaması
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışına çıkış harcı açıklaması
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşların yurt dışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için uyarıda bulundu. 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T13:50+0300
2024-06-15T13:50+0300
2024-06-15T13:50+0300
türkiye
gelir idaresi başkanlığı
yurt dışı
yurt dışı çıkışı
yurtdışı çıkış harcı
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtildi.Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçlarının da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğuna işaret edilen duyuruda şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/yurt-disina-cikmak-isteyenler-dikkat-harc-pulu-fiyatlarinin-10-kat-artmasi-planlaniyor-1084844557.html
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gelir idaresi başkanlığı, yurt dışı, yurt dışı çıkışı, yurtdışı çıkış harcı
gelir idaresi başkanlığı, yurt dışı, yurt dışı çıkışı, yurtdışı çıkış harcı
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışına çıkış harcı açıklaması
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşların yurt dışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için uyarıda bulundu.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtildi.
Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçlarının da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğuna işaret edilen duyuruda şu ifadelere yer verdi:
Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir.