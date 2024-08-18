https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/belarus-lideri-lukasenko-kiev-kursk-bolgesine-saldirmak-icin-buyuk-parali-asker-kuvveti-olusturdu-1086974839.html

Belarus lideri Lukaşenko: Kiev, Kursk bölgesine saldırmak için büyük paralı asker kuvveti oluşturdu

Belarus lideri Lukaşenko: Kiev, Kursk bölgesine saldırmak için büyük paralı asker kuvveti oluşturdu

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Kiev’in Kursk bölgesine saldırmak için Polonyalı paralı askerlerin yer aldığı büyük paralı asker kuvveti oluşturduğunu... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T12:27+0300

2024-08-18T12:27+0300

2024-08-18T13:10+0300

ukrayna krizi

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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

aleksandr lukaşenko

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rossiya televizyonuna demecinde Kiev’in Kursk bölgesine saldırmak için Polonyalı paralı askerlerin yer aldığı büyük paralı asker kuvveti oluşturduğunu ifade etti.Lukaşenko, “Kursk bölgesine yapılan saldırıda profesyonel olmayan hiç kimse yoktu. Bu kişiler tüm çatışma hattından toplanmış, çoğunlukla savaşmış kişilerdi. Paralı askerlerin, Polonyalıların yer aldığı büyük bir kuvvet oluşturuldu” diye konuştu.Belarus lideri ayrıca Ukrayna’nın Kursk bölgesindeki gerilimi tırmandırmasının Rusya’yı nükleer silah kullanması için kışkırtma girişimi olduğunu vurguladı.Minsk ve Moskova'nın, Batı’nın (Rusya-Belarus) Birlik Devleti’ne karşı nereden saldırı düzenlenebileceğini gördüklerine dikkat çeken Lukaşenko, Belarus ordusunu ciddi silahlarla donattığının altını çizdi. Lukaşenko, ülkenin batı sınırındaki savunma planlarının gereklilik halinde saldırı planlarına dönüştürülebileceğinin altını çizdi.Ukrayna’nın müzakere masasına oturmaması durumunda yok olacağı uyarısında bulunan Lukaşenko, “Müzakere masasına oturulup sorunların tartışılması gerekiyor. Ancak Kursk bölgesindeki gibi bir durum olursa, Ukrayna’nın yok olmasıyla sonuçlanacak bir tırmanma olur” diye konuştu.Ukrayna konulu müzakerelerin İstanbul’da kesildiği noktadan yeniden başlaması gerektiğine dikkat çeken Lukaşenko, müzakereleri yeniden başlatmanın sorunları çözmek için gerçek bir fırsat olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/lukasenko-ukrayna-belarus-hava-sahasini-ihlal-etti-yanitsiz-birakmayacagiz-1086706230.html

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