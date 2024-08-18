https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/belarus-lideri-lukasenko-kiev-kursk-bolgesine-saldirmak-icin-buyuk-parali-asker-kuvveti-olusturdu-1086974839.html
Belarus lideri Lukaşenko: Kiev, Kursk bölgesine saldırmak için büyük paralı asker kuvveti oluşturdu
Belarus lideri Lukaşenko: Kiev, Kursk bölgesine saldırmak için büyük paralı asker kuvveti oluşturdu
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Kiev’in Kursk bölgesine saldırmak için Polonyalı paralı askerlerin yer aldığı büyük paralı asker kuvveti oluşturduğunu... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T12:27+0300
2024-08-18T12:27+0300
2024-08-18T13:10+0300
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rossiya televizyonuna demecinde Kiev’in Kursk bölgesine saldırmak için Polonyalı paralı askerlerin yer aldığı büyük paralı asker kuvveti oluşturduğunu ifade etti.Lukaşenko, “Kursk bölgesine yapılan saldırıda profesyonel olmayan hiç kimse yoktu. Bu kişiler tüm çatışma hattından toplanmış, çoğunlukla savaşmış kişilerdi. Paralı askerlerin, Polonyalıların yer aldığı büyük bir kuvvet oluşturuldu” diye konuştu.Belarus lideri ayrıca Ukrayna’nın Kursk bölgesindeki gerilimi tırmandırmasının Rusya’yı nükleer silah kullanması için kışkırtma girişimi olduğunu vurguladı.Minsk ve Moskova'nın, Batı’nın (Rusya-Belarus) Birlik Devleti’ne karşı nereden saldırı düzenlenebileceğini gördüklerine dikkat çeken Lukaşenko, Belarus ordusunu ciddi silahlarla donattığının altını çizdi. Lukaşenko, ülkenin batı sınırındaki savunma planlarının gereklilik halinde saldırı planlarına dönüştürülebileceğinin altını çizdi.Ukrayna’nın müzakere masasına oturmaması durumunda yok olacağı uyarısında bulunan Lukaşenko, “Müzakere masasına oturulup sorunların tartışılması gerekiyor. Ancak Kursk bölgesindeki gibi bir durum olursa, Ukrayna’nın yok olmasıyla sonuçlanacak bir tırmanma olur” diye konuştu.Ukrayna konulu müzakerelerin İstanbul’da kesildiği noktadan yeniden başlaması gerektiğine dikkat çeken Lukaşenko, müzakereleri yeniden başlatmanın sorunları çözmek için gerçek bir fırsat olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/lukasenko-ukrayna-belarus-hava-sahasini-ihlal-etti-yanitsiz-birakmayacagiz-1086706230.html
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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, rossiya, ukrayna, kiev
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, rossiya, ukrayna, kiev
Belarus lideri Lukaşenko: Kiev, Kursk bölgesine saldırmak için büyük paralı asker kuvveti oluşturdu
12:27 18.08.2024 (güncellendi: 13:10 18.08.2024)
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Kiev’in Kursk bölgesine saldırmak için Polonyalı paralı askerlerin yer aldığı büyük paralı asker kuvveti oluşturduğunu belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rossiya televizyonuna demecinde Kiev’in Kursk bölgesine saldırmak için Polonyalı paralı askerlerin yer aldığı büyük paralı asker kuvveti oluşturduğunu ifade etti.
Lukaşenko, “Kursk bölgesine yapılan saldırıda profesyonel olmayan hiç kimse yoktu. Bu kişiler tüm çatışma hattından toplanmış, çoğunlukla savaşmış kişilerdi. Paralı askerlerin, Polonyalıların yer aldığı büyük bir kuvvet oluşturuldu” diye konuştu.
Belarus lideri ayrıca Ukrayna’nın Kursk bölgesindeki gerilimi tırmandırmasının Rusya’yı nükleer silah kullanması için kışkırtma girişimi olduğunu vurguladı.
Minsk ve Moskova'nın, Batı’nın (Rusya-Belarus) Birlik Devleti’ne karşı nereden saldırı düzenlenebileceğini gördüklerine dikkat çeken Lukaşenko, Belarus ordusunu ciddi silahlarla donattığının altını çizdi. Lukaşenko, ülkenin batı sınırındaki savunma planlarının gereklilik halinde saldırı planlarına dönüştürülebileceğinin altını çizdi.
(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve ben yıllardır batı istikametinin savunmasını planlıyoruz. Savunma planlarımız yeni değil, yıllardır vardı ve gerekirse bunları saldırı planlarına dönüştüreceğiz.
Ukrayna’nın müzakere masasına oturmaması durumunda yok olacağı uyarısında bulunan Lukaşenko, “Müzakere masasına oturulup sorunların tartışılması gerekiyor. Ancak Kursk bölgesindeki gibi bir durum olursa, Ukrayna’nın yok olmasıyla sonuçlanacak bir tırmanma olur” diye konuştu.
Ukrayna konulu müzakerelerin İstanbul’da kesildiği noktadan yeniden başlaması gerektiğine dikkat çeken Lukaşenko, müzakereleri yeniden başlatmanın sorunları çözmek için gerçek bir fırsat olarak nitelendirdi.