https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/bakan-kurum-izmir-karsiyakada-43-bina-ve-45-bagimsiz-bolumde-manisa-gordeste-36-binada-hasar-tespit-1086975662.html
Bakan Kurum: İzmir'de 43 bina ve 45 bağımsız bölümde, Manisa Gördes'te 36 binada hasar tespit edildi
Bakan Kurum: İzmir'de 43 bina ve 45 bağımsız bölümde, Manisa Gördes'te 36 binada hasar tespit edildi
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Çevrei Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir'de 43 bina ve 45 bağımsız bölümde, Manisa Gördes'te 36 binada hasar... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T12:45+0300
2024-08-18T12:45+0300
2024-08-18T12:57+0300
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orman yangını
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orman yangınları sonrası hasar tespit sonuçlarını açıkladı.Bakan Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/bakan-yumakli-duyurdu-izmirde-3-bolgede-ve-bolu-goynukteki-yanginlar-kontrol-altina-alindi-1086975110.html
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orman yangını, murat kurum, son dakika
orman yangını, murat kurum, son dakika
Bakan Kurum: İzmir'de 43 bina ve 45 bağımsız bölümde, Manisa Gördes'te 36 binada hasar tespit edildi
12:45 18.08.2024 (güncellendi: 12:57 18.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Çevrei Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir'de 43 bina ve 45 bağımsız bölümde, Manisa Gördes'te 36 binada hasar tespit edildiğini açıkladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orman yangınları sonrası hasar tespit sonuçlarını açıkladı.
Bakan Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.