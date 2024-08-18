https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/azerbaycan-ermenistan-nahcivandaki-mevzilere-saldirdi-1086987388.html
Azerbaycan: Ermenistan Nahçıvan'daki mevzilere saldırdı
Azerbaycan: Ermenistan Nahçıvan'daki mevzilere saldırdı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Azerbaycan mevzilerine yeniden ateş açtığını duyurdu. 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T23:20+0300
2024-08-18T23:20+0300
2024-08-18T23:20+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
nahçıvan
provokasyon
saldırı
sınır
güney kafkasya
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 19:30 sularında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Culfa bölgesindeki Leketaş yerleşim birimi yakınlarında bulunan Azerbaycan ordusuna ait mevzileri hafif silahlarla ateş altına aldığı bildirildi.Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin belirtilen yöndeki birimlerinin saldırılara karşı yeterli karşılık önlemlerini aldığı vurgulanırken, misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Perşembe ve Cuma günleri de Nahçıvan'daki Azerbaycan ordusu mevzilerinin Ermeni birliklerinin saldırılarına maruz kaldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ermenistantan-azerbaycan-mevzilerine-ihali-kesif-ucusu-1086298137.html
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azerbaycan, ermenistan, nahçıvan, provokasyon, saldırı, sınır, güney kafkasya
azerbaycan, ermenistan, nahçıvan, provokasyon, saldırı, sınır, güney kafkasya
Azerbaycan: Ermenistan Nahçıvan'daki mevzilere saldırdı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Azerbaycan mevzilerine yeniden ateş açtığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 19:30 sularında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Culfa bölgesindeki Leketaş yerleşim birimi yakınlarında bulunan Azerbaycan ordusuna ait mevzileri hafif silahlarla ateş altına aldığı bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin belirtilen yöndeki birimlerinin saldırılara karşı yeterli karşılık önlemlerini aldığı vurgulanırken, misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Perşembe ve Cuma günleri de Nahçıvan'daki Azerbaycan ordusu mevzilerinin Ermeni birliklerinin saldırılarına maruz kaldığını bildirmişti.