https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ermenistantan-azerbaycan-mevzilerine-ihali-kesif-ucusu-1086298137.html
Ermenistan'tan Azerbaycan mevzilerine İHA'lı provokasyon
Ermenistan'tan Azerbaycan mevzilerine İHA'lı provokasyon
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Laçın ili yönündeki mevziler üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) bölgeden uzaklaştırıldığını... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T12:17+0300
2024-07-29T12:17+0300
2024-07-29T12:17+0300
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Yakın zamanda Kerbecer mevzilerini savunan Azeri askerlere ateş açtığı duyurulan Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik provokatif eylemlerini sürdürürken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 17.40 sıralarında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan ordusuna ait Laçın ili yönündeki mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştığı bildirildi. Açıklamada, keşif uçuşu yapmaya çalışan İHA'nın Azerbaycan askerleri tarafından yapılan teknik müdahaleler sonucu bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.Ermenistan gerilimi tırmandırmaya devam ediyorAzerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam yerleşkesindeki mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalışan Ermenistan'a ait İHA'nın bölgeden uzaklaştırıldığı duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/ermeni-ve-abdli-yetkililerden-erivanda-azerbaycan-gorusmesi-1086210822.html
güney kafkasya
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ermenistan
karabağ
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güney kafkasya, azerbaycan, ermenistan, karabağ, dağlık karabağ, sınır
güney kafkasya, azerbaycan, ermenistan, karabağ, dağlık karabağ, sınır
Ermenistan'tan Azerbaycan mevzilerine İHA'lı provokasyon
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Laçın ili yönündeki mevziler üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Yakın zamanda Kerbecer mevzilerini savunan Azeri askerlere ateş açtığı duyurulan Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik provokatif eylemlerini sürdürürken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 17.40 sıralarında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan ordusuna ait Laçın ili yönündeki mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştığı bildirildi.
Açıklamada, keşif uçuşu yapmaya çalışan İHA'nın Azerbaycan askerleri tarafından yapılan teknik müdahaleler sonucu bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
Ermenistan gerilimi tırmandırmaya devam ediyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam yerleşkesindeki mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalışan Ermenistan'a ait İHA'nın bölgeden uzaklaştırıldığı duyurulmuştu.