https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/almanyada-muzik-festivalinde-donme-dolap-kazasi-23-yarali-1086983087.html
Almanya'da müzik festivalinde dönme dolap kazası: 23 yaralı
Almanya'da müzik festivalinde dönme dolap kazası: 23 yaralı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Leipzig kenti yakınlarında düzenlenen müzik festivalindeki dönme dolapta çıkan yangında 23 kişi yaralanırken, yangının nedeni henüz anlaşılamadı. 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T19:15+0300
2024-08-18T19:15+0300
2024-08-18T19:15+0300
dünya
leipzig
almanya
dönme dolap
kaza
yangın
festival
müzik
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Almanya'nın doğusunda Leipzig kenti yakınlarındaki Störmthaler Gölü'nde düzenlenen Highfield Festivali'nde alana kurulan dönme dolapta yangın çıktı.Yangında 23 kişi yaralanırken, yangının dönme dolabın bir kabininde başladığı ve ikinci bir kabine sıçradığı ifade edildi.Yangının başladığı kabinin boş olduğu aktarıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/muglada-orman-yangini-aydin-mugla-yolu-trafige-kapatildi-1086981703.html
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Almanya'da müzik festivalinde dönme dolap yangını
Sputnik Türkiye
Almanya'da müzik festivalinde dönme dolap yangını
2024-08-18T19:15+0300
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leipzig, almanya, dönme dolap, kaza, yangın, festival, müzik
leipzig, almanya, dönme dolap, kaza, yangın, festival, müzik
Almanya'da müzik festivalinde dönme dolap kazası: 23 yaralı
Almanya'nın Leipzig kenti yakınlarında düzenlenen müzik festivalindeki dönme dolapta çıkan yangında 23 kişi yaralanırken, yangının nedeni henüz anlaşılamadı.
Almanya'nın doğusunda Leipzig kenti yakınlarındaki Störmthaler Gölü'nde düzenlenen Highfield Festivali'nde alana kurulan dönme dolapta yangın çıktı.
Yangında 23 kişi yaralanırken, yangının dönme dolabın bir kabininde başladığı ve ikinci bir kabine sıçradığı ifade edildi.
Yangının başladığı kabinin boş olduğu aktarıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.