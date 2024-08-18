https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/alibey-barajinda-kuraklik-atiklar-gun-yuzune-cikti--1086971343.html

Alibey Barajı'nda kuraklık: Atıklar gün yüzüne çıktı

Alibey Barajı'nda kuraklık: Atıklar gün yüzüne çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un barajlarında doluluk oranının düşmeye başlamasıyla Alibey Barajı'nda kuraklık nedeniyle atıklar gün yüzüne çıktı. Kente su sağlayan barajların su... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

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kuraklık

alibeyköy barajı

türkiye

istanbul

yağış

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İstanbul'da barajlarının 13 gün sonra doluluk oranı yüzde 52 seviyesine gerileyerek yüzde 5 düştü. Alibey Barajı ise doluluk oranı yüzde 17.82 ile İstanbul'un en kurak barajı oldu. Su seviyesi azalması ile onlarca lastik, bidon, ayakkabı gibi atıklar gün yüzüne çıktı. Kuruyan baraj alanlarındaki toprakların çatlamış hali kuraklığın geldiği seviyeyi ortaya çıkarttı. Yaz aylarında bilinçsiz su tüketimi ve sıcaklar nedeniyle hızlı buharlaşma, yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle su seviyesi hızla azalmaya devam ediyor. Uzmanlar yaz aylarında su tüketiminde dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.İstanbul'da barajlarının doluluk oranı 3 Ağustos 2024 tarihinde yüzde 57 seviyesindeydi.Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/dogu-illerde-saganak-yagis-ege-ve-akdeniz-de-yakici-havalar-bugun-ulke-genelinde-hava-durumu-nasil--1086969374.html

alibeyköy barajı

türkiye

istanbul

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kuraklık, alibeyköy barajı, istanbul, yağış