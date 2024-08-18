https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/ali-koca-izmirde-saldiri-fenerbahce---goztepe-macinda-bir-goztepeli-koca-saldirdi--1086968131.html

Ali Koç'a saldırmıştı: Göztepeli görevlinin 'kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan' yargılandığı ortaya çıktı

Ali Koç'a saldırmıştı: Göztepeli görevlinin 'kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan' yargılandığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe deplasmanında taraftarlarına destek için gittiği tribün dönüşünde saha içindeyken yabancı maddeler atıldı. 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T08:05+0300

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaştı. İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı. Şişe isabet etti, başkan yere düştü Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden birinin itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı. Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.Kimliği ortaya çıktı Ali Koç’a saldıran kişinin Fatih Özkan isimli biri olduğu açıklandı. Fatih Özkan’ın iddiaların aksine Göztepe’de resmi yönetici olmadığı fakat görevli olduğu açıklandı.Fatih Özkan'ın daha önce Göztepe-Altay maçında da çıkan olaylardan sonra, kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan yargılandığı ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/olayli-gecen-fenerbahce---goztepe-maci-ardindan-teknik-direktorler-art-ardan-acikalama-sahada-savas-1086967795.html

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ali koç, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, göztepe, saldırı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)