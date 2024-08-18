https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/abd-ve-rus-ucaklarindan-suriyede-tehlikeli-yakinlasma-1086987096.html
ABD ve Rus uçaklarından Suriye’de tehlikeli yakınlaşma
ABD ve Rus uçaklarından Suriye’de tehlikeli yakınlaşma
Sputnik Türkiye
Suriye’den çekilmeyeceğini bölgedeki üslerine askeri takviye yollayarak gösteren ABD ordusuna ait F/A-18 avcı-bombardıman uçağının, bölgede rutin uçuş... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T22:38+0300
2024-08-18T22:38+0300
2024-08-18T22:39+0300
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg İgnasyuk, ABD liderliğindeki koalisyona ait bombardıman uçağının Humus vilayetinin Et-Tanf bölgesi üzerinde, 6 bin 7 bin metre yükseklikte, Suriye hava sahasında rutin bir uçuş gerçekleştiren Rus Silahlı Kuvvetlerine ait keşif uçağı olan Antonov An-30'a tehlikeli bir şekilde yaklaştığını belirtirken, “Yüksek profesyonellik sergileyen Rus pilot çarpışmayı önlemek için gerekli tedbirleri zamanında aldı” diye konuştu.ABD'nin Suriye'deki varlığıABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/abd-ordusu-suriyedeki-ussune-yeni-takviye-gonderdi-1086982354.html
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suriye, abd, rusya, antonov, antonov an-30b, keşif uçağı, abd ordusu
suriye, abd, rusya, antonov, antonov an-30b, keşif uçağı, abd ordusu
ABD ve Rus uçaklarından Suriye’de tehlikeli yakınlaşma
22:38 18.08.2024 (güncellendi: 22:39 18.08.2024)
Suriye’den çekilmeyeceğini bölgedeki üslerine askeri takviye yollayarak gösteren ABD ordusuna ait F/A-18 avcı-bombardıman uçağının, bölgede rutin uçuş görevindeki Rus Hava Kuvvetlerine ait An-30 keşif uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaştığı bildirildi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg İgnasyuk, ABD liderliğindeki koalisyona ait bombardıman uçağının Humus vilayetinin Et-Tanf bölgesi üzerinde, 6 bin 7 bin metre yükseklikte, Suriye hava sahasında rutin bir uçuş gerçekleştiren Rus Silahlı Kuvvetlerine ait keşif uçağı olan Antonov An-30'a tehlikeli bir şekilde yaklaştığını belirtirken, “Yüksek profesyonellik sergileyen Rus pilot çarpışmayı önlemek için gerekli tedbirleri zamanında aldı” diye konuştu.
ABD'nin Suriye'deki varlığı
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.
Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.