https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/abd-ve-rus-ucaklarindan-suriyede-tehlikeli-yakinlasma-1086987096.html

ABD ve Rus uçaklarından Suriye’de tehlikeli yakınlaşma

ABD ve Rus uçaklarından Suriye’de tehlikeli yakınlaşma

Sputnik Türkiye

Suriye’den çekilmeyeceğini bölgedeki üslerine askeri takviye yollayarak gösteren ABD ordusuna ait F/A-18 avcı-bombardıman uçağının, bölgede rutin uçuş... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T22:38+0300

2024-08-18T22:38+0300

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg İgnasyuk, ABD liderliğindeki koalisyona ait bombardıman uçağının Humus vilayetinin Et-Tanf bölgesi üzerinde, 6 bin 7 bin metre yükseklikte, Suriye hava sahasında rutin bir uçuş gerçekleştiren Rus Silahlı Kuvvetlerine ait keşif uçağı olan Antonov An-30'a tehlikeli bir şekilde yaklaştığını belirtirken, “Yüksek profesyonellik sergileyen Rus pilot çarpışmayı önlemek için gerekli tedbirleri zamanında aldı” diye konuştu.ABD'nin Suriye'deki varlığıABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/abd-ordusu-suriyedeki-ussune-yeni-takviye-gonderdi-1086982354.html

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