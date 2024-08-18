https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/abd-ordusu-suriyedeki-ussune-yeni-takviye-gonderdi-1086982354.html

ABD ordusu Suriye'deki üssüne yeni takviye gönderdi

ABD ordusu Suriye'deki üssüne yeni takviye gönderdi

Sputnik Türkiye

Ortadoğu'daki askeri varlığını sürdürmekte kararlı olduğunu söz ve eylemleriyle belli eden ABD ordusunun, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilindeki... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T18:42+0300

2024-08-18T18:42+0300

2024-08-18T18:42+0300

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Suriyeli bir askeri kaynağın Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD'nin Irak'tan Suriye'nin kuzeydoğusuna yeniden bir silah, mühimmat ve lojistik ekipman konvoyu gönderdiği belirtilirken, kaynak, “ABD birlikleri Irak'tan Suriye'nin Haseke vilayetine el-Velid Sınır Kapısı üzerinden lojistik ekipman, silah, mühimmat ve yakıt tankları taşıyan 40 kamyonluk bir askeri konvoy gönderdi” diye ekledi.Yakın zamanda Sputnik’e konuşan Suriyeli bir askeri kaynak, Cumartesi günü askeri teçhizat ve lojistik malzeme taşıyan ve 43 kamyondan oluşan bir ABD askeri konvoyunun Irak'tan Suriye'ye girdiğini ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde konuşlu bir ABD üssüne doğru ilerlediğini bildirmişti.Suriye'nin kuzeyindeki ABD ordusunun tatbikatlarında artış gözlemlenirken, bölgeye yoğun bir şekilde yeni araç ve ekipman yollayan ABD ordusunun üslerini gözlem kuleleri ve hava savunma sistemleriyle güçlendirdiği aktarılmıştı.ABD'nin Suriye'deki varlığıABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.,Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.2014 yılından bu yana, İŞİD terör örgütüyle mücadele bahanesiyle, ABD askeri komutanlığı ve müttefikleri Şam'ın resmi onayı olmaksızın Suriye'nin kuzeyine askerlerini konuşlandırmıştı.Bugüne kadar 24 Batılı koalisyon üssü ve 4 komuta merkezi konuşlandırılırken, Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD askeri konuşlanma noktaları düzenli olarak Iraklı paramiliter güçlerin füze ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kalıyor.Çin, bölgeden çekilmemekte ısrar eden ABD'nin Suriye'de tahıl kaçakçılığı yaptığına ilişkin kanıtlar bulunduğunu vurgularken, Washington'u ülkenin kaynaklarını yağmalamakla suçlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/cin-abd-suriyeyi-yagmalamak-icin-orada-1085494496.html

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