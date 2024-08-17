https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-ulasim-ve-iletisim-altyapisina-276-milyar-dolarlik-yatirim-1086963995.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Ulaşım ve iletişim altyapısına 276 milyar dolarlık yatırım yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Ulaşım ve iletişim altyapısına 276 milyar dolarlık yatırım yaptık

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakanlık olarak 2002'den bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 276 milyar dolarlık yatırım... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T20:15+0300

2024-08-17T20:15+0300

2024-08-17T20:15+0300

politika

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

hızlı tren

ak parti

recep tayyip erdoğan

iletişim

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AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibiyle hareket ettiğini dile getiren Uraloğlu, politika ve yatırımların merkezine milletin ihtiyaç ve taleplerini koyduklarını kaydetti.Türkiye'yi çok daha güçlü, demokratik ve gelişmiş bir ülke haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Uraloğlu, "Türkiye'yi büyüttük ve güçlendirdik. 23 yıllık yolculuğumuzda, milletimizin güveni ve desteğiyle başardığımız her şey, bizi daha büyük hedeflere ulaşmak için motive etti. Tecrübeli kadrolarımız ve istikrarlı değişim anlayışımız ile zorlu dünya ve bölge şartlarında, Türkiye Yüzyılı'nda yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, Türkiye'nin 2053 hatta 2071 vizyonuyla geleceğe yol alma noktasında beraberce gayret ettik" diye konuştu.'Türkiye'yi yüksek hızlı ve hızlı tren ile buluşturduk'2002'de 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolu olan Türkiye'nin, bugün 29 bin 500 kilometre bölünmüş yola sahip olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusunun geçen ay uzaya fırlatıldığını, bunun çok kıymetli olduğunu belirtti.Nice eseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek vizyonu ile hayata geçirdiklerini söyleyen Uraloğlu, "Ülkemizin genelinde olduğu gibi Kırklareli’nde de ulaştırma ve altyapı alanında önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bilindiği üzere Trakya bölgemiz güçlü kara yolu altyapısı, limanları, demir yolu ve hava yolu bağlantıları ile Avrupa’yı Asya’ya bağlayan çok önemli stratejik noktada bulunuyor. Özellikle Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan’a ulaşım sağlaması, Edirne’den İstanbul’a kadar Trakya’yı kateden otoyol ve devlet yoluna yakınlığı ile de lojistik açıdan büyük öneme haizdir. Bu nitelikleriyle Kırklareli her gün büyüyor, gelişiyor" şeklinde konuştu.

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türkiye, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, hızlı tren, ak parti, recep tayyip erdoğan, iletişim