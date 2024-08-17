Senegal ilk uydusunu fırlattı: 2025'e kadar 23 Afrika ülkesinde 125 yeni uydu geliştirilecek
16:28 17.08.2024 (güncellendi: 16:52 17.08.2024)
© İHAABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon 9 roketi ile uzaya 21 adet ikinci nesil Starlink uydusu fırlattı.
© İHA
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Batı Afrika'da bulunan Senegal Cumhuriyeti, 2019 yılında başlattığı çalışmaların sonunda Senegal'in ilk uydusu olan GAINDESAT-1A uydusunu Kaliforniya Vandenberg üssünden fırlattığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden projeye katılan herkese teşekkürlerini ileten Senegal Cumhurbaşkanı, fırlatmanın başarılı sonuçlandığını duyurdu.
Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Senegal'in ilk uydusu olan GAINDESAT-1A'nın Kaliforniya'daki Vandenberg üssünden başarılı bir şekilde fırlatıldığını açıkladı.
Le Sénégal entre aujourd'hui dans une nouvelle ère avec le lancement réussi de notre premier satellite, GAINDESAT-1A, à 18h56 précises depuis la base de Vandenberg en Californie.— Bassirou Diomaye Faye (@PR_Diomaye) August 16, 2024
Fruit de 5 années de travail acharné de nos ingénieurs et techniciens, cette avancée marque un pas… pic.twitter.com/2tGNRwzgMe
2019 yılında çalışmaları başlatılan uydu aracılığıyla Senegal, sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişim için uzay uygulamalarından yararlanmayı ve bilimsel araştırma ve endüstriyel inovasyon için gelişen bir yerel uzay ekosistemi yaratmayı hedefliyor.
Senegal için değerli verilerin toplanmasında yardımcı olacak olan uydu aynı zamanda yangınla mücadele çalışmalarına, sel yönetimine, erozyon kontrolüne ve tarımsal kalkınmanın ilerletilmesine katkıda bulunmada önemli bir rol oynayacak.
Senegal ve Fransa'daki Montpellier Üniversitesi Uzay Merkezi (CSUM) tarafından geliştirilen nano yer gözlem uydusu GAINDESAT-1A, ismini Senegal'in yerel dili olan Volofçada 'aslan' anlamına gelen 'Gainde' kelimesinden alıyor.
Afrika'daki uzay enstitüleri gelişiyor
Afrika uzay endüstrisinin önde gelen firmalarının verilerine göre, Afrika'da 15 ülke tarafından 59 uydu fırlatıldı. Güney Afrika'nın 1998'de fırlattığı "Sunsat" isimli uydu Afrika kıtasında fırlatılan ilk uydu olarak tarihe geçmişti. 2025'e kadar 23 Afrika ülkesinde 125 yeni uydunun geliştirilmesi planlanıyor
6 Haziran , 15:21