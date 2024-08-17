https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/senegal-ilk-uydusu-olan-gaindesat-1ayi--uzaya-basariyla-firlatti-1086955293.html

Senegal ilk uydusunu fırlattı: 2025'e kadar 23 Afrika ülkesinde 125 yeni uydu geliştirilecek

Senegal ilk uydusunu fırlattı: 2025'e kadar 23 Afrika ülkesinde 125 yeni uydu geliştirilecek

Sputnik Türkiye

Batı Afrika'da bulunan Senegal Cumhuriyeti, 2019 yılında başlattığı çalışmaların sonunda Senegal'in ilk uydusu olan GAINDESAT-1A uydusunu Kaliforniya... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T16:28+0300

2024-08-17T16:28+0300

2024-08-17T16:52+0300

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Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Senegal'in ilk uydusu olan GAINDESAT-1A'nın Kaliforniya'daki Vandenberg üssünden başarılı bir şekilde fırlatıldığını açıkladı.2019 yılında çalışmaları başlatılan uydu aracılığıyla Senegal, sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişim için uzay uygulamalarından yararlanmayı ve bilimsel araştırma ve endüstriyel inovasyon için gelişen bir yerel uzay ekosistemi yaratmayı hedefliyor.Senegal için değerli verilerin toplanmasında yardımcı olacak olan uydu aynı zamanda yangınla mücadele çalışmalarına, sel yönetimine, erozyon kontrolüne ve tarımsal kalkınmanın ilerletilmesine katkıda bulunmada önemli bir rol oynayacak.Senegal ve Fransa'daki Montpellier Üniversitesi Uzay Merkezi (CSUM) tarafından geliştirilen nano yer gözlem uydusu GAINDESAT-1A, ismini Senegal'in yerel dili olan Volofçada 'aslan' anlamına gelen 'Gainde' kelimesinden alıyor.Afrika'daki uzay enstitüleri gelişiyorAfrika uzay endüstrisinin önde gelen firmalarının verilerine göre, Afrika'da 15 ülke tarafından 59 uydu fırlatıldı. Güney Afrika'nın 1998'de fırlattığı "Sunsat" isimli uydu Afrika kıtasında fırlatılan ilk uydu olarak tarihe geçmişti. 2025'e kadar 23 Afrika ülkesinde 125 yeni uydunun geliştirilmesi planlanıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/milli-uydu-turksat-6a-uzaya-firlatilmak-uzere-abdye-ulasti-1084570377.html

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uydu, space x, kaliforniya, montpellier, senegal, fransa, abd, uzay aracı