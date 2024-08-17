https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/rusya-kievin-kursk-nukleer-santraline-olasi-provokasyonu-halinde-sert-yanit-veririz-1086953220.html

Rusya: Kiev’in Kursk Nükleer Santrali’ne olası provokasyonu halinde sert yanıt veririz

Rusya: Kiev’in Kursk Nükleer Santrali’ne olası provokasyonu halinde sert yanıt veririz

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk Nükleer Santrali’ne yönelik olası bir provokasyona girişmesi halinde Kiev’e sert bir yanıt verileceğini... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T14:58+0300

2024-08-17T14:58+0300

2024-08-17T14:58+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

kursk

nükleer santral

saldırı

yanıt

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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’nın Kursk Nükleer Santrali’ne saldırmaya yönelik her türlü girişimine derhal yanıt vereceğinin altı çizildi.Açıklamada, “Kiev rejiminin kıtanın Avrupa kısmında geniş bölgelerin radyoaktif kirlenmesine yol açacak insan kaynaklı bir felaket yaratmayı amaçlayan suç planlarını uygulamaya başlaması halinde buna karşılık olarak beklemeksizin sert askeri ve askeri-teknik önlemler alınacak” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, bakanlığın Kiev’in Kursk Nükleer Santrali’ne saldırı hazırlıkları yaptığına dair bağımsız kanallardan elde edilen bilgileri ciddiyetle değerlendirildiği, bu tür eylemlerin Nükleer Terör Eylemlerinin Önlenmesi Sözleşmesi’nin doğrudan ihlali olarak kabul edildiği vurgulandı.Daha önce bakanlıktan bir yetkili, Sputnik'e demecinde Ukrayna ordusunun Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerine saldırmayı planladığını belirtmiş, Kiev'in bu bağlamda Dnepropetrovsk bölgesindeki Jeltıye Vodi kentine getirilmiş olan radyoaktif madde içeren savaş başlıkları kullanabileceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ukrayna-yonetimi-nukleer-provokasyon-hazirliyor-1086942377.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, nükleer santral, saldırı, yanıt