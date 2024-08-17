https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/rusya-kievin-kursk-nukleer-santraline-olasi-provokasyonu-halinde-sert-yanit-veririz-1086953220.html
Rusya: Kiev’in Kursk Nükleer Santrali’ne olası provokasyonu halinde sert yanıt veririz
Rusya: Kiev’in Kursk Nükleer Santrali’ne olası provokasyonu halinde sert yanıt veririz
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk Nükleer Santrali’ne yönelik olası bir provokasyona girişmesi halinde Kiev’e sert bir yanıt verileceğini... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T14:58+0300
2024-08-17T14:58+0300
2024-08-17T14:58+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
kursk
nükleer santral
saldırı
yanıt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/11/1086952944_0:25:746:445_1920x0_80_0_0_435c8a572e24649ae14dd669f6ec129a.png
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’nın Kursk Nükleer Santrali’ne saldırmaya yönelik her türlü girişimine derhal yanıt vereceğinin altı çizildi.Açıklamada, “Kiev rejiminin kıtanın Avrupa kısmında geniş bölgelerin radyoaktif kirlenmesine yol açacak insan kaynaklı bir felaket yaratmayı amaçlayan suç planlarını uygulamaya başlaması halinde buna karşılık olarak beklemeksizin sert askeri ve askeri-teknik önlemler alınacak” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, bakanlığın Kiev’in Kursk Nükleer Santrali’ne saldırı hazırlıkları yaptığına dair bağımsız kanallardan elde edilen bilgileri ciddiyetle değerlendirildiği, bu tür eylemlerin Nükleer Terör Eylemlerinin Önlenmesi Sözleşmesi’nin doğrudan ihlali olarak kabul edildiği vurgulandı.Daha önce bakanlıktan bir yetkili, Sputnik'e demecinde Ukrayna ordusunun Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerine saldırmayı planladığını belirtmiş, Kiev'in bu bağlamda Dnepropetrovsk bölgesindeki Jeltıye Vodi kentine getirilmiş olan radyoaktif madde içeren savaş başlıkları kullanabileceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ukrayna-yonetimi-nukleer-provokasyon-hazirliyor-1086942377.html
rusya
ukrayna
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/11/1086952944_60:0:688:471_1920x0_80_0_0_307735bb9775c636d51ea2110590b51f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, nükleer santral, saldırı, yanıt
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, nükleer santral, saldırı, yanıt
Rusya: Kiev’in Kursk Nükleer Santrali’ne olası provokasyonu halinde sert yanıt veririz
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk Nükleer Santrali’ne yönelik olası bir provokasyona girişmesi halinde Kiev’e sert bir yanıt verileceğini bildirdi.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’nın Kursk Nükleer Santrali’ne saldırmaya yönelik her türlü girişimine derhal yanıt vereceğinin altı çizildi.
Açıklamada, “Kiev rejiminin kıtanın Avrupa kısmında geniş bölgelerin radyoaktif kirlenmesine yol açacak insan kaynaklı bir felaket yaratmayı amaçlayan suç planlarını uygulamaya başlaması halinde buna karşılık olarak beklemeksizin sert askeri ve askeri-teknik önlemler alınacak” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, bakanlığın Kiev’in Kursk Nükleer Santrali’ne saldırı hazırlıkları yaptığına dair bağımsız kanallardan elde edilen bilgileri ciddiyetle değerlendirildiği, bu tür eylemlerin Nükleer Terör Eylemlerinin Önlenmesi Sözleşmesi’nin doğrudan ihlali olarak kabul edildiği vurgulandı.
Daha önce bakanlıktan bir yetkili, Sputnik'e demecinde Ukrayna ordusunun Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerine saldırmayı planladığını belirtmiş, Kiev'in bu bağlamda Dnepropetrovsk bölgesindeki Jeltıye Vodi kentine getirilmiş olan radyoaktif madde içeren savaş başlıkları kullanabileceğini ifade etmişti.