https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/rus-disislerinden-bm-ve-uaeaya-kievin-hazirladigi-provokasyonlari-kinama-cagrisi-1086960683.html

Rus Dışişleri’nden BM ve UAEA’ya Kiev’in hazırladığı provokasyonları kınama çağrısı

Rus Dışişleri’nden BM ve UAEA’ya Kiev’in hazırladığı provokasyonları kınama çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler’e (BM) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) Kiev'in Rus nükleer enerji tesislerine yönelik hazırladığı... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T18:10+0300

2024-08-17T18:10+0300

2024-08-17T18:44+0300

dünya

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mariya zaharova

birleşmiş milletler (bm)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın konuya ilişkin açıklamasında Rusya’nın BM ve UAEA başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara, Kiev'in Rus nükleer enerji tesislerine yönelik hazırladığı provokasyonları kınama ve Avrupa’da nükleer felakete yol açabilecek nükleer güvenlik ihlallerini önleme çağrısında bulunduğu ifade edildi.Açıklamada, “Gelen bilgilere göre Kiev rejimi Kursk Nükleer Santrali’ne saldırı hazırlıklarına başladı. Başta BM ve UAEA olmak üzere uluslararası kuruluşları, Kiev rejimi tarafından hazırlanan provokatif eylemleri derhal kınamaya ve Avrupa'da kapsamlı bir felakete yol açabilecek Kursk Nükleer Santrali’nin nükleer ve fiziki nükleer güvenliğinin ihlalini önlemeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Kiev’in bu tür adımlarının ‘sadece nükleer santrallere yönelik doğrudan tehdit oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda UAEA Başkanı Rafael Grossi tarafından 2022’de formüle edilen nükleer güvenlik ve fiziki nükleer güvenlik esaslarını da baltaladığı’ vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/rusya-kievin-kursk-nukleer-santraline-olasi-provokasyonu-halinde-sert-yanit-veririz-1086953220.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, birleşmiş milletler (bm), bm, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uaea, kiev, provokasyon, önleme, çağrı