https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/rosatom-genel-muduru-lihacev-uaea-baskani-grossi-ile-gorustu-1086955928.html
Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü
Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile telefonda... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T16:12+0300
2024-08-17T16:12+0300
2024-08-17T16:12+0300
dünya
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rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
aleksey lihaçev
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
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rafael mariano grossi
rafael grossi
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Rosatom tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Lihaçev ve UAEA başkanı Grossi, bugün Kursk ve Zaporojye’deki nükleer santraller ile ilgili durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptı.Açıklamada, “17 Ağustos tarihinde Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile UAEA Başkanı Rafael Grossi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu yakın zamanda gerçekleşen ikinci görüşme olup önceki istişareler 9 Ağustos’ta yapılmıştı. Görüşmenin başlıca konusu Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerin etrafındaki durumdu” ifadelerine yer verildi.Görüşme sırasında Lihaçev’in, ‘her iki nükleer santral etrafındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğini’ vurguladığı kaydedildi.“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu nükleer santrallere yönelik provokasyon hazırlığında olduğu yönünde bilgiler yayıldı. Son 24 saatte söz konusu provokasyonun hazırlıklarının yapıldığına dair bildirim ve sinyallerin sayısı katlanarak arttı” denilen açıklamada, Lihaçev’in Grossi’yi en kısa zamanda Kursk Nükleer Santrali’ni ve Kurçatov kentini ziyaret ederek, santralin etrafndaki durumu bizzat değerlendirmeye davet ettiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/rusya-kievin-kursk-nukleer-santraline-olasi-provokasyonu-halinde-sert-yanit-veririz-1086953220.html
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rusya, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), aleksey lihaçev, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uaea, rafael mariano grossi, rafael grossi, görüşme
rusya, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), aleksey lihaçev, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uaea, rafael mariano grossi, rafael grossi, görüşme
Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile telefonda görüştü, görüşmede Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerindeki durum ele alındı.
Rosatom tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Lihaçev ve UAEA başkanı Grossi, bugün Kursk ve Zaporojye’deki nükleer santraller ile ilgili durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptı.
Açıklamada, “17 Ağustos tarihinde Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile UAEA Başkanı Rafael Grossi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu yakın zamanda gerçekleşen ikinci görüşme olup önceki istişareler 9 Ağustos’ta yapılmıştı. Görüşmenin başlıca konusu Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerin etrafındaki durumdu” ifadelerine yer verildi.
Görüşme sırasında Lihaçev’in, ‘her iki nükleer santral etrafındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğini’ vurguladığı kaydedildi.
“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu nükleer santrallere yönelik provokasyon hazırlığında olduğu yönünde bilgiler yayıldı. Son 24 saatte söz konusu provokasyonun hazırlıklarının yapıldığına dair bildirim ve sinyallerin sayısı katlanarak arttı” denilen açıklamada, Lihaçev’in Grossi’yi en kısa zamanda Kursk Nükleer Santrali’ni ve Kurçatov kentini ziyaret ederek, santralin etrafndaki durumu bizzat değerlendirmeye davet ettiği vurgulandı.