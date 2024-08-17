https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/rosatom-genel-muduru-lihacev-uaea-baskani-grossi-ile-gorustu-1086955928.html

Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü

Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile telefonda... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T16:12+0300

2024-08-17T16:12+0300

2024-08-17T16:12+0300

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rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

aleksey lihaçev

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

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rafael mariano grossi

rafael grossi

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Rosatom tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Lihaçev ve UAEA başkanı Grossi, bugün Kursk ve Zaporojye’deki nükleer santraller ile ilgili durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptı.Açıklamada, “17 Ağustos tarihinde Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile UAEA Başkanı Rafael Grossi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu yakın zamanda gerçekleşen ikinci görüşme olup önceki istişareler 9 Ağustos’ta yapılmıştı. Görüşmenin başlıca konusu Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerin etrafındaki durumdu” ifadelerine yer verildi.Görüşme sırasında Lihaçev’in, ‘her iki nükleer santral etrafındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğini’ vurguladığı kaydedildi.“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu nükleer santrallere yönelik provokasyon hazırlığında olduğu yönünde bilgiler yayıldı. Son 24 saatte söz konusu provokasyonun hazırlıklarının yapıldığına dair bildirim ve sinyallerin sayısı katlanarak arttı” denilen açıklamada, Lihaçev’in Grossi’yi en kısa zamanda Kursk Nükleer Santrali’ni ve Kurçatov kentini ziyaret ederek, santralin etrafndaki durumu bizzat değerlendirmeye davet ettiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/rusya-kievin-kursk-nukleer-santraline-olasi-provokasyonu-halinde-sert-yanit-veririz-1086953220.html

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