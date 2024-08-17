Profesör, 'bir enerji birikmesi söz konusu' diyerek uyardı: 'Ege bölgesindeki faylarda gerginlik yüksek'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
07:11
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
08:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Geçişler bölgeye hizmetin gelmediği gerekçesiyle yapılıyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlardaki atış pozu ile gündem olmuştu: Yusuf Dikeç'i şaşırtan olay
14:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
İtalya’da halk birbirini ispiyonluyor
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’da Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurma çağrısı
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Deprem kahini, tarih vererek uyardı
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Merkez Bankası yılsonu enflasyon beklentisini açıkladı
18:27
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fenerbahçeli futbolcu kayboldu
18:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Uzmanı yanıtladı: Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu?
19:16
6 dk
SESLİ HABER
Kasten öldürme suçundan yakalanan şahıstan ilginç soru: Ben ne yaptım?
07:04
1 dk
SESLİ HABER
Depremde ayaklarını kaybetti: 'Onu sırtımda bile taşırım'
07:13
3 dk
SESLİ HABER
Kaçak sünnet edilen çocuk kangren oldu, cinsel organı kesildi
07:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
9 dk
SESLİ HABER
Borçsuzluk belgesi uygulamasına düzenleme
07:55
2 dk
SESLİ HABER
O köyde her evde geri dönüşüm kutusu bulunuyor
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı
08:14
2 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlar bitti, skandallar bitmedi: Fransa ölümcül bakteriye maruz bıraktı
08:24
6 dk
SESLİ HABER
Döviz ile satış faturası ağır oldu: 4 milyon 654 bin lira ceza
08:36
1 dk
SESLİ HABER
Filistin destekçilerinden Kamala Harris’e protesto
08:45
2 dk
SESLİ HABER
New York Times’dan ‘Hunter Biden’ iddiası
08:53
3 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından “göçmenler sınır dışı edilsin” çağrısı
09:02
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı Türkiye’deki 32 ili sıralayarak uyardı
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Serinlemek için girdi, 6 kiloluk levrekle çıktı
09:22
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Uraloğlu'ndan otoyol açıklaması: 'e-devletten ödenebilecek'
09:29
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Sanal oyunlar tehlike saçıyor
09:38
3 dk
SESLİ HABER
Ameliyat olan doğuştan kataraktlı kızın dünyası aydınlandı
09:47
2 dk
SESLİ HABER
Altılı masa: Nasıl kuruldu, nasıl dağıldı?
10:04
9 dk
SESLİ HABER
Mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve sosyal destek
10:22
2 dk
SESLİ HABER
Marmara Depremi'nin yıkamadığı mahalle
10:31
2 dk
SESLİ HABER
Real Madrid’in iki yıldızından Arda Güler’e övgü
10:42
2 dk
SESLİ HABER
New York Times: Zafer Rusya'nın elinde
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Topuk dikeni hastalığına karşı neler yapılabilir?
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Araçlarını hatalı park ettikleri dronla belirlendi: 324 kişiye ceza
11:20
1 dk
TARİHTE BUGÜN
25 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
11:28
9 dk
SESLİ HABER
Fahiş fiyata 3 farklı şikayet hattı: 6 gün kapatma ve 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilir
11:45
3 dk
SESLİ HABER
Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA henüz karar veremedi
11:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Köylüler kendi imkânlarıyla kanalizasyon kuyuları açıyor: 'Mikrop, rezillik her şey bir arada'
12:10
4 dk
SESLİ HABER
'La Lina' yolda: Etkileri neler?
12:19
4 dk
SESLİ HABER
Sokak sokak gezerek babasını soruyor
12:44
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de yabancılara konut satışı geriledi
12:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den Orta Doğu’ya nükleer denizaltı
15:21
2 dk
SESLİ HABER
Samsun’da hasat başladı, motor tamircilerinin mesaisi yoğunlaştı
15:30
2 dk
SESLİ HABER
Yıllarca kardeşinin kimliğiyle dolaşan firari yakalandı
15:38
2 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlardaki atış pozu ile gündem olmuştu: Yusuf Dikeç'i şaşırtan olay
15:47
2 dk
SESLİ HABER
Fizik’te eksi not alan profesör, fizik bölümüne yerleşti
15:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
SESLİ HABER
Depremde ölen annesinin yüzüğünü kaybetmişti: Mezarda özür diledi
16:10
3 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından dikkat çeken açıklama: Dünyanın polisliğini bırakmalıyız
16:20
2 dk
ÖZEL HABER
Vergi cenneti kabusu: Kimler için kuruldu, bugün hangi isimler paralarını taşıyor
16:31
7 dk
SESLİ HABER
Gümüşhane’de 8 yıldır su basan mezarlığın nakline başlandı
16:46
3 dk
SESLİ HABER
Kasksız sürücü ceza kesilince gülme krizine girdi
16:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Çayın limosuz içilmediği Bayburt’ta zam şampiyonu limon oldu
17:09
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı asker: 'Bize sivilleri öldürme emri verildi'
17:20
3 dk
TARİHTE BUGÜN
25 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
17:29
9 dk
SESLİ HABER
Kira yüksekliğinde 3. sırada: Tahliye davalarında rekor artış
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Servis şoförü, çalıştığı fabrikayı soydu
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
En zengin 10 il belli oldu: İlk iki il şaşırtmadı
18:01
2 dk
SESLİ HABER
Hamas, müzakerelerde mevcut planın devamını talep etti
18:08
2 dk
SESLİ HABER
Rus doktorlar Ukraynalı askeri kurtardı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Tek başına soyduğu dükkanı ertesi gün arkadaşı ile de soydu
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Diyarbakır fıstığı üreticisi, geçen seneye kıyasla verimden memnun
18:48
2 dk
SESLİ HABER
50 yıldır işe bisikletiyle gidiyor
18:56
2 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de çöp ev krizi
19:05
2 dk
SESLİ HABER
Musk’a röportaj veren Trump’tan ‘Putin’ mesajı
19:12
5 dk
SESLİ HABER
Parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de genç nüfus alarm veriyor
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Mahalleli biyogaz tesisi kurmak için destek bekliyor
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Av kotasına balıkçılardan tepki
20:15
3 dk
SESLİ HABER
Erzincan’daki sembolik kapı tokmakları bin yıldır varlığını sürdürüyor
20:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li senatörden Zelenskiy’e övgü
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fenerbahçeli futbolcu kayboldu
20:45
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından Zalujnıy iddiası: İtaatsizlik yaptı
20:52
3 dk
SESLİ HABER
Araçlarını hatalı park ettikleri dronla belirlendi: 324 kişiye ceza
21:05
1 dk
SESLİ HABER
Egonu'ya ırkçı saldırı
21:13
2 dk
SESLİ HABER
Deprem kahini, tarih vererek uyardı
21:21
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye Somali'de doğalgaz arayacak: Ayrıntılar neler?
21:29
2 dk
SESLİ HABER
Yüksekova'daki meyve ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü
21:37
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye genelinde siber casusluk operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
22:04
2 dk
SESLİ HABER
Merkez Bankası yılsonu enflasyon beklentisini açıkladı
22:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Maduro’ya yeni teklif
22:23
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’da Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurma çağrısı
22:33
2 dk
SESLİ HABER
5 yaşındaki Burak kumbarasında biriktirdiği parayı Gazze halkına bağışladı
22:42
1 dk
SESLİ HABER
Siber güvenlik uzmanından VPN uyarısı
22:51
3 dk
SESLİ HABER
Adana'da sıcaklık 50 dereceyi buldu, tatlıcılar inovasyona gitti
23:04
1 dk
SESLİ HABER
Atatürk’le ilgili yeni belgeler paylaşıldı
23:12
3 dk
SESLİ HABER
ABD’de Filistin destekçilerine yumuşak davranmakla eleştirilen rektör istifa etti
23:22
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Şimşek: Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar devreye giriyor
23:31
2 dk
SESLİ HABER
İtalya’da halk birbirini ispiyonluyor
23:39
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı yanıtladı: Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden korur mu?
23:48
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/profesor-bir-enerji-birikmesi-soz-konusu-diyerek-uyardi-ege-bolgesindeki-faylarda-gerginlik-yuksek-1086956052.html
Profesör, 'bir enerji birikmesi söz konusu' diyerek uyardı: 'Ege bölgesindeki faylarda gerginlik yüksek'
Profesör, 'bir enerji birikmesi söz konusu' diyerek uyardı: 'Ege bölgesindeki faylarda gerginlik yüksek'
Sputnik Türkiye
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Kutoğlu, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde yaptığı... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T16:25+0300
2024-08-17T16:25+0300
türkiye
deprem
erzurum
erzincan
bandırma
izmir
manisa
geyve
pamukova
marmara denizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/11/1086955634_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_6c95f1942b04566a7b1528feb12f3881.jpg
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kutoğlu, "17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen İzmit yada Gölcük adıyla andığımız depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarını kaybedenlere tekrar baş sağlığı diliyoruz. 17 Ağustos'ta kırılan fay hattı Gölcük'ten başlayarak Düzce'ye kadar devam eden hat üzerinde 200 kilometre boyunca bir hattı kırdı. Artık bu fay üzerinde 200-250 yıl daha enerji birikmesi gerekiyor ki aynı büyüklükte bir deprem meydana gelsin. Hat üzerinde bu büyüklükte bir deprem beklemiyoruz. Ancak Türkiye'de yıkıcı depremlere neden olabilecek faylar mevcut. Bu faylar bize geçmişte bu çapta büyüklükte depremler meydana geldiyse kendine yeterli enerjiyi biriktirdiğinde tekrar edecekler. Yakın gelecekte yada daha uzak gelecekte deprem beklemeliyiz. Yakınlığı veya uzaklığını neye göre tayin edebiliriz. Deprem tarihi en son ne kadar geriye gidiyorsa tehlike o kadar yakın demektir. Biz fayların hareketlerini, yıllık hız miktarlarını uydu verilerinden görüntüleri işleyerek çıkartabiliyoruz. Bu geçmişteki depremlerden son meydana gelen yıkıcı depremlerden itibaren fay hızını kullanarak bir gerginlik hesabı yaptığımızda karşımıza çıkan tablo bu şekilde olacak" dedi.'Deprem için endişelenmektense bununla ilgili tedbirlerimizi almak durumundayız'Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Marmara Bölgesi ve İzmir çevresinde yaşanabilecek büyük depremlerin daha büyük kayıplara yol açabileceğine dikkat çekti. Kutoğlu, "Koyu mavi ve açık mavi renkler enerjinin henüz birikmediğini deprem üretme enerjisinin henüz tamamlanmadığını deyim yerindeyse soğuk faylar olduğunu söyleyebiliriz. Sarıdan kırmızıya doğru gittikçe gerginliğin arttığını görüyoruz. Bunlara da yine deyim yerindeyse sıcak faylar diyebiliriz. Kırmızı renktekiler bizim için en yakın tehdit oluşturan, kırılmaya en yakın faylarımız. O anlamda baktığımız zaman doğudan başlayarak gidecek olursak Erzurum ve Erzincan, Bingöl tarafında Yedisu fayı, Batı'da Sakarya'nın güneyinde Geyve ve Pamukova hattı ve Marmara Denizi'nin içindeki faylarımızın, var olduğu söylenilen bunun üzerinde tartışmalar var. Burada gerginliklerin yüksek olduğunu görüyoruz. Deniz içerisindeki fayların gergin olduğunu görüyoruz. Bandırma üzerindeki faylarımızın diğerlerine göre daha gergin olduğunu görüyoruz. Ege Bölgesinde İzmir, Manisa çevresinde bazı faylarımızda gerginliklerin yüksek olduğunu söylemek mümkün. Burada da epey bir enerji birikmesi söz konusu. Biz sürekli ülke olarak depremlerle sınanan bir ülkeyiz" dedi.Yapılması gereken en mühim şeyin depremlerle birlikte yaşamanın öğrenilmesi gerektiği olduğunu vurgulayan Kutoğlu konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Kentsel dönüşümde yeni yöntemler geliştirmeliyiz'Kutoğlu, vatandaşların kentsel dönüşüme ilgisini artıracak yeni yöntemlerin bulunması gerektiğini belirtti. "Allah göstermesin Marmara Bölgesinde veya İzmir çevresinde bu büyüklükte bir deprem yaşadığımız takdirde çok daha büyük kayıplarımız söz konusu olabilir. O anlamda çalışmaları biraz daha hızlandırmamız gerekiyor. Biraz daha etkili yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm anlamında, vatandaşın ilgisini artıracak yeni yöntemler bulmamız gerekiyor" ifadelerini kullanan Kutoğlu, bu sürecin hızlandırılmasının önemine dikkat çekti.'Risk yönetiminde coğrafi dağılımı sağlamalıyız'Prof. Dr. Kutoğlu, Türkiye'nin risk yönetimi stratejilerine ilişkin önemli bir uyarıda bulunarak, nüfus ve ekonomik yoğunluğun tek bir bölgede toplanmasının büyük bir risk oluşturduğunu ifade ederek, "Risk azaltma anlamında baktığımız zaman risk yönetimi anlamında nüfus yoğunluğunu ve ekonomik yoğunluğu belli bir bölgede çok yüksek düzeye çıkarmak her zaman bir ülke için büyük bir risktir" dedi.'Yapıları ülke geneline yayarsak riskleri azaltmış oluruz'Kutoğlu; Türkiye'nin geniş coğrafyasını daha etkin kullanarak, ağır sanayi ve endüstriyel tesisleri sadece belli bir bölgede toplamak yerine ülke genelinde yaymanın, riskleri azaltacağını belirtti. Kutoğlu, "800 bin kilometre kare topraklarımız var. Hem nüfus yoğunluğunu hem de ağır sanayimizi, endüstriyel tesislerimizi bir bölgede Marmara veya Ege Bölgesinde toplamak yerine Türkiye coğrafyasına daha fazla yayarsak o zaman riski azaltmış oluruz. Çünkü böyle büyük bir deprem meydana geldiğinde etkilenecek tesis veya insan sayımız çok daha az olacaktır" ifadelerini kullandı.'Biyolojik afetlerde de benzer bir strateji izlenmeli'Prof. Dr. Kutoğlu, bu yaklaşımın yalnızca doğal afetler için değil, biyolojik afetler için de geçerli olduğunu vurguladı. COVID-19 pandemisinden dersler çıkarılması gerektiğini belirten Kutoğlu, "Sadece doğal afetler anlamında değil biyolojik afetler anlamında da bu bize katkı sağlayacaktır. Çünkü COVID-19 pandemisinde yaşadığımız gibi, daha az nüfusun yaşadığı şehirleri kapatmak ve etkilerini sınırlandırmak çok daha kolay olur" şeklinde konuştu.'Marmara'da şu anda yakın bir tehdit söz konusu değil'Marmara Bölgesi'nde yakın bir deprem tehdidi olmadığını belirten Prof. Dr. Kutoğlu, yine de bu konuda gerekli tedbirlerin hızla alınması gerektiğini ifade etti.Kutoğlu, "Marmara'da şu anda yakın bir tehdit söz konusu değil, ancak bu bölgeye yönelik hazırlıkları sürdürmek ve olası risklere karşı tetikte olmak büyük önem taşıyor" diyerek sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/kahramanmaras-ve-tokat-depremlerini-ongormustu-ne-zaman-harekete-gececegini-bilmiyoruz-diyerek-1086941885.html
türkiye
erzurum
erzincan
bandırma
izmir
manisa
pamukova
marmara denizi
bingöl
yedisu
ege bölgesi
istanbul
sakarya
izmit
gölcük
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/11/1086955634_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_a1f4d785b794ebb603813b15e7be2078.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erzurum deprem, erzurum deprem bölgesi mi, erzurum deprem riski, erzurum deprem riski var mı, erzincan depremi, erzincan deprem bölgesi mi, erzincan deprem son dakika, yedisu fayı nerede, geyve deprem, geyve deprem riski, geyve deprem bölgesi mi, pamukova deprem, pamukova deprem bölgesi mi, pamukova deprem son dakika, pamukova deprem fay hattı, pamukova deprem riski, ege bölgesi deprem, ege bölgesi deprem riski, ege bölgesi deprem bekleniyor mu, izmir deprem, izmir deprem bölgesi mi, izmir deprem riski, manisa deprem, manisa deprem bölgesi mi, manisa deprem riski, deprem son dakika, türkiye deprem, türkiye deprem ülkesi mi, türkiye deprem ülkesidir, bandırma deprem, bandırma deprem bölgesi mi, bandırma deprem riski, izmit deprem, gölcük deprem, istanbul deprem, marmara denizi deprem
erzurum deprem, erzurum deprem bölgesi mi, erzurum deprem riski, erzurum deprem riski var mı, erzincan depremi, erzincan deprem bölgesi mi, erzincan deprem son dakika, yedisu fayı nerede, geyve deprem, geyve deprem riski, geyve deprem bölgesi mi, pamukova deprem, pamukova deprem bölgesi mi, pamukova deprem son dakika, pamukova deprem fay hattı, pamukova deprem riski, ege bölgesi deprem, ege bölgesi deprem riski, ege bölgesi deprem bekleniyor mu, izmir deprem, izmir deprem bölgesi mi, izmir deprem riski, manisa deprem, manisa deprem bölgesi mi, manisa deprem riski, deprem son dakika, türkiye deprem, türkiye deprem ülkesi mi, türkiye deprem ülkesidir, bandırma deprem, bandırma deprem bölgesi mi, bandırma deprem riski, izmit deprem, gölcük deprem, istanbul deprem, marmara denizi deprem

Profesör, 'bir enerji birikmesi söz konusu' diyerek uyardı: 'Ege bölgesindeki faylarda gerginlik yüksek'

16:25 17.08.2024
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW269266Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde, Türkiye'nin deprem gerçeğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde, Türkiye'nin deprem gerçeğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2024
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW269266
Abone ol
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Kutoğlu, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Ege bölgesinde bilhassa İzmir ve Manisa çevresindeki bazı faylarda gerginliğin yüksek olduğunu ifade ederek burada bir enerji birikmesi olduğunu vurguladı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kutoğlu, "17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen İzmit yada Gölcük adıyla andığımız depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarını kaybedenlere tekrar baş sağlığı diliyoruz. 17 Ağustos'ta kırılan fay hattı Gölcük'ten başlayarak Düzce'ye kadar devam eden hat üzerinde 200 kilometre boyunca bir hattı kırdı. Artık bu fay üzerinde 200-250 yıl daha enerji birikmesi gerekiyor ki aynı büyüklükte bir deprem meydana gelsin. Hat üzerinde bu büyüklükte bir deprem beklemiyoruz. Ancak Türkiye'de yıkıcı depremlere neden olabilecek faylar mevcut. Bu faylar bize geçmişte bu çapta büyüklükte depremler meydana geldiyse kendine yeterli enerjiyi biriktirdiğinde tekrar edecekler. Yakın gelecekte yada daha uzak gelecekte deprem beklemeliyiz. Yakınlığı veya uzaklığını neye göre tayin edebiliriz. Deprem tarihi en son ne kadar geriye gidiyorsa tehlike o kadar yakın demektir. Biz fayların hareketlerini, yıllık hız miktarlarını uydu verilerinden görüntüleri işleyerek çıkartabiliyoruz. Bu geçmişteki depremlerden son meydana gelen yıkıcı depremlerden itibaren fay hızını kullanarak bir gerginlik hesabı yaptığımızda karşımıza çıkan tablo bu şekilde olacak" dedi.

'Deprem için endişelenmektense bununla ilgili tedbirlerimizi almak durumundayız'

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Marmara Bölgesi ve İzmir çevresinde yaşanabilecek büyük depremlerin daha büyük kayıplara yol açabileceğine dikkat çekti.
Kutoğlu, "Koyu mavi ve açık mavi renkler enerjinin henüz birikmediğini deprem üretme enerjisinin henüz tamamlanmadığını deyim yerindeyse soğuk faylar olduğunu söyleyebiliriz. Sarıdan kırmızıya doğru gittikçe gerginliğin arttığını görüyoruz. Bunlara da yine deyim yerindeyse sıcak faylar diyebiliriz. Kırmızı renktekiler bizim için en yakın tehdit oluşturan, kırılmaya en yakın faylarımız. O anlamda baktığımız zaman doğudan başlayarak gidecek olursak Erzurum ve Erzincan, Bingöl tarafında Yedisu fayı, Batı'da Sakarya'nın güneyinde Geyve ve Pamukova hattı ve Marmara Denizi'nin içindeki faylarımızın, var olduğu söylenilen bunun üzerinde tartışmalar var. Burada gerginliklerin yüksek olduğunu görüyoruz. Deniz içerisindeki fayların gergin olduğunu görüyoruz. Bandırma üzerindeki faylarımızın diğerlerine göre daha gergin olduğunu görüyoruz. Ege Bölgesinde İzmir, Manisa çevresinde bazı faylarımızda gerginliklerin yüksek olduğunu söylemek mümkün. Burada da epey bir enerji birikmesi söz konusu. Biz sürekli ülke olarak depremlerle sınanan bir ülkeyiz" dedi.
Yapılması gereken en mühim şeyin depremlerle birlikte yaşamanın öğrenilmesi gerektiği olduğunu vurgulayan Kutoğlu konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Ne zaman deprem olacak diye endişelenmektense bununla ilgili tedbirlerimizi almak ve artık depremlerde can kayıpları yaşamamak durumundayız. Hem yetkililerin alması gereken önlemler var. Ama öbür taraftan da vatandaşlarımızın da alması gereken önlemler var. O anlamda 1999 depreminden bu yana pek çok sayıda yasal düzenleme çıkartıldı. Kentsel dönüşüm çıkartıldı. Ancak henüz istediğimiz seviyede değiliz maalesef. Baktığımızda özellikle büyükşehirlerimizi dikkate alacak olursak Marmara ve Ege Bölgesinde hala yapı stokunun çok eksik ve bir çoğunun da mühendislik hizmeti almadan inşa edilmiş binalar olduğunu görüyoruz. Bunları hızlı bir şekilde dönüştürmemiz gerekiyor. Bu bizim artık 6 Şubat depreminden sonra meydana gelen hasar kaybettiğimiz canları geri döndürmemiz mümkün değil ama onların yanı sıra ülkemiz üzerinde büyük bir ekonomik yük getirdi.

'Kentsel dönüşümde yeni yöntemler geliştirmeliyiz'

Kutoğlu, vatandaşların kentsel dönüşüme ilgisini artıracak yeni yöntemlerin bulunması gerektiğini belirtti.
"Allah göstermesin Marmara Bölgesinde veya İzmir çevresinde bu büyüklükte bir deprem yaşadığımız takdirde çok daha büyük kayıplarımız söz konusu olabilir. O anlamda çalışmaları biraz daha hızlandırmamız gerekiyor. Biraz daha etkili yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm anlamında, vatandaşın ilgisini artıracak yeni yöntemler bulmamız gerekiyor" ifadelerini kullanan Kutoğlu, bu sürecin hızlandırılmasının önemine dikkat çekti.

'Risk yönetiminde coğrafi dağılımı sağlamalıyız'

Prof. Dr. Kutoğlu, Türkiye'nin risk yönetimi stratejilerine ilişkin önemli bir uyarıda bulunarak, nüfus ve ekonomik yoğunluğun tek bir bölgede toplanmasının büyük bir risk oluşturduğunu ifade ederek, "Risk azaltma anlamında baktığımız zaman risk yönetimi anlamında nüfus yoğunluğunu ve ekonomik yoğunluğu belli bir bölgede çok yüksek düzeye çıkarmak her zaman bir ülke için büyük bir risktir" dedi.

'Yapıları ülke geneline yayarsak riskleri azaltmış oluruz'

Kutoğlu; Türkiye'nin geniş coğrafyasını daha etkin kullanarak, ağır sanayi ve endüstriyel tesisleri sadece belli bir bölgede toplamak yerine ülke genelinde yaymanın, riskleri azaltacağını belirtti.
Kutoğlu, "800 bin kilometre kare topraklarımız var. Hem nüfus yoğunluğunu hem de ağır sanayimizi, endüstriyel tesislerimizi bir bölgede Marmara veya Ege Bölgesinde toplamak yerine Türkiye coğrafyasına daha fazla yayarsak o zaman riski azaltmış oluruz. Çünkü böyle büyük bir deprem meydana geldiğinde etkilenecek tesis veya insan sayımız çok daha az olacaktır" ifadelerini kullandı.

'Biyolojik afetlerde de benzer bir strateji izlenmeli'

Prof. Dr. Kutoğlu, bu yaklaşımın yalnızca doğal afetler için değil, biyolojik afetler için de geçerli olduğunu vurguladı.
COVID-19 pandemisinden dersler çıkarılması gerektiğini belirten Kutoğlu, "Sadece doğal afetler anlamında değil biyolojik afetler anlamında da bu bize katkı sağlayacaktır. Çünkü COVID-19 pandemisinde yaşadığımız gibi, daha az nüfusun yaşadığı şehirleri kapatmak ve etkilerini sınırlandırmak çok daha kolay olur" şeklinde konuştu.

'Marmara'da şu anda yakın bir tehdit söz konusu değil'

Marmara Bölgesi'nde yakın bir deprem tehdidi olmadığını belirten Prof. Dr. Kutoğlu, yine de bu konuda gerekli tedbirlerin hızla alınması gerektiğini ifade etti.
Kutoğlu, "Marmara'da şu anda yakın bir tehdit söz konusu değil, ancak bu bölgeye yönelik hazırlıkları sürdürmek ve olası risklere karşı tetikte olmak büyük önem taşıyor" diyerek sözlerini tamamladı.
Doğu Anadolu Fayı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
TÜRKİYE
Kahramanmaraş ve Tokat depremlerini öngörmüştü: ‘Ne zaman harekete geçeceğini bilmiyoruz’ diyerek tekrar uyardı
Dün, 21:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала