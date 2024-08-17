https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/izmir-duman-alti-yangin-kontrol-edilemiyor-havadan-mudahale-yeniden-basladi-1086946361.html

İzmir duman altı, yangın kontrol edilemiyor: Havadan müdahale yeniden başladı

İzmir duman altı, yangın kontrol edilemiyor: Havadan müdahale yeniden başladı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı. Yamanlar Karatepe mevkiinde... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T08:23+0300

2024-08-17T08:23+0300

2024-08-17T08:23+0300

türkiye

izmir

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

izmir büyükşehir belediyesi

yangın

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yangın helikopteri

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karşıyaka

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Yangının başladığı andan itibaren ekipler, günün ağarmasıyla birlikte havadan müdahale çalışmalarına devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorluk çeken ekipler, yangının yerleşim yerlerine ve ormanlık alanlara daha fazla zarar vermemesi için yoğun çaba sarf ediyor.Karşıyaka Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkiinde başlayan yangın, kısa sürede yerleşim yerlerine ulaşarak 16 evi kül etti, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltılmasına neden oldu. Ayrıca, yangın nedeniyle bir hayvan barınağı da tahliye edildi. Yangın, Karşıyaka'nın yanı sıra Bayraklı ve Çiğli ilçelerindeki ormanlık alanlara da sıçrayarak İzmir'in birçok noktasını duman altında bıraktı.Yangın söndürme çalışmalarına orman ekipleri, belediyeler, polis, AFAD ve jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve yayılmasını engellemek için gece gündüz aralıksız mücadele ediyor.

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