https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bakan-isikhan-4-ilde-toplam-4-bin-200-kadin-faydalanacak-diyerek-duyurdu-basvurular-19-agustosta-1086964260.html

Bakan Işıkhan '4 ilde toplam 4 bin 200 kadın faydalanacak’ diyerek duyurdu: Başvurular 19 Ağustos’ta başlayacak

Bakan Işıkhan '4 ilde toplam 4 bin 200 kadın faydalanacak’ diyerek duyurdu: Başvurular 19 Ağustos’ta başlayacak

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin 2. ayağında 4 pilot ilde 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T20:22+0300

2024-08-17T20:22+0300

2024-08-17T20:22+0300

politika

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

vedat ışıkhan

recep tayyip erdoğan

kadın

kadın istihdamı

işsizlik

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin 2. ayağında 4 pilot ilde 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçinin faydalanacağını bildirdi.Işıkhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Salonu'nda düzenlenen, Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'nda, ekonominin dinamiklerine güvendiklerini, bu güvenle çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini söyledi.Daha verimli ve kalıcı istihdam politikaları geliştirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Işıkhan şunları kaydetti:Işıkhan, amacın iş piyasalarında kadınları haksız rekabete karşı korumak, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve kayıtlı kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkarmak olduğunu ifade etti.Öte yandan, proje pilot iller İstanbul, Ankara, Samsun ve Aydın'da başlayacak. Ön başvurular, e-Devlet üzerinden 19 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığını belirterek, "Bu sebeple kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek ve istihdamdaki paylarını artıracak projeler geliştiriyoruz" dedi.Kalkınma sürecini başarıyla tamamlamış, her bakımdan güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye için bu konuya hassasiyetle eğilmek gerektiğini aktaran Işıkhan, "Yediden yetmişe her bireyin kalkınma hamlemize destek verdiği bir sistem için bilhassa kadın ve genç istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu sebeple kayıtlı istihdam oranlarını yukarı taşıyacak ve nitelikli iş gücünü yetiştirecek yapısal çözümler başta olmak üzere bu sürece katkı sağlayacak her türlü proje ve programı hayata geçirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.Işıkhan, özellikle kadın istihdamının, istihdam politikalarının önemli bir bölümünü teşkil ettiğine dikkati çekerek, kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki özgürlüklere kavuşma noktasında büyük mücadeleler veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da en çok önemsediği konuların başında istihdamın geldiğini vurguladı.'Genç ve engellilerin istihdamına yönelik de proje hayata geçirilecek'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin yolunun kadın erkek her bir insanın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde imkanı ölçüsünde yer aldığı topyekun hareketten geçtiğine dikkati çeken Işıkhan, şunları kaydetti:Bakan Işıkhan, İş Pozitif Programının, genel manada iş arayan ile işverenin çevrim içi bir araya gelebileceği bir işbirliği sistemi olarak tanımlanabildiğini vurguladı.Proje kapsamında 10 bakanlığın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacağı 'İş-Pozitif' adı altında bilgi sistemi kurduklarını anlatan Işıkhan, şöyle devam etti:Işıkhan, son dönemdeki adımlar, uygulanan politikalar ve ekonominin genel performansı sayesinde istikrarlı şekilde işsizlik oranında düşüş, istihdamda ise artış sağlandığını söyledi.'Kalıcı olması gereken istikrardır'Kısa vadeli etkilerden ziyade iş gücü piyasasında kalıcı çözümler üretmek, istihdamı artırmak ve neticesinde vatandaşın refahını korumak için gayret sarf ettiklerini kaydeden Işıkhan, "Dolayısıyla kısa dönemlik dalgalanmalar elbette olacaktır. Kalıcı olması gereken ise istikrardır. İstikrar ise bir sonraki adımı daha emin ve daha sağlam atmamızı sağlayan kontrol mekanizmalarının varlığı ile mümkündür" dedi.Türkiye Yüzyılı mücadelesinin yine kadınların katkısıyla verileceğine işaret eden Işıkhan, "Yine aynı güçle çalışarak, üreterek, hem toplumsal hem de iktisadi kalkınmamıza katkı sağlayan emektar kadınlarla birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını inşallah birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bakan Işıkhan, kadınların artık her sektörde, her meslekte ve branşta çalışarak ülkenin gelişimine katkı verdiğini sözlerine ekledi.

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan, recep tayyip erdoğan, kadın, kadın istihdamı, işsizlik