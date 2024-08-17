Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Buna göre Irak'ın kuzeyinde bulunan 'Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 9 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Buna göre Irak'ın kuzeyinde bulunan 'Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı yapılan hava harekatında öldürüldü.'