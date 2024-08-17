https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/msb-irakin-kuzeyindeki-hakurk-bolgesinde-9-pkkli-hava-harekatiyla-etkisiz-hale-getirildi-1086961029.html
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 9 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 9 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Buna göre Irak'ın kuzeyinde bulunan 'Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T18:44+0300
2024-08-17T18:44+0300
2024-08-17T18:44+0300
türkiye
pkk
terörizm
terör
saldırı
irak
hakurk
türkiye
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'çelikten pençeleriyle' terör hedeflerini vurmaya devam ettiklerini duyurdu.Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında tespit edilen 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/eski-pentagon-danismani-abd-suriyede-turkiyeye-saldirmasi-icin-pkk-ve-diger-orgutleri-hazirliyor-1086807189.html
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pkk, terörizm, terör, saldırı, irak, hakurk, türkiye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb)
pkk, terörizm, terör, saldırı, irak, hakurk, türkiye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 9 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Buna göre Irak'ın kuzeyinde bulunan 'Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı yapılan hava harekatında öldürüldü.'
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'çelikten pençeleriyle' terör hedeflerini vurmaya devam ettiklerini duyurdu.
Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında tespit edilen 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi.