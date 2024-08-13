https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/eski-pentagon-danismani-abd-suriyede-turkiyeye-saldirmasi-icin-pkk-ve-diger-orgutleri-hazirliyor-1086807189.html

Eski Pentagon Danışmanı: ABD, Suriye'de Türkiye'ye saldırması için PKK ve diğer örgütleri hazırlıyor

Eski Pentagon Danışmanı: ABD, Suriye'de Türkiye'ye saldırması için PKK ve diğer örgütleri hazırlıyor

Sputnik Türkiye

Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Emekli Albay Macgregor, Judging Freedom adlı Youtube kanalında yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T21:01+0300

2024-08-13T21:01+0300

2024-08-13T21:07+0300

dünya

douglas macgregor

türkiye

rusya

abd

israil

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pkk

ypg/pkk

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Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, "İsrail zor durumda mı?" başlıklı yayında Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.Söz konusu yayında Macgregor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar İsrail'e ve İsrail'in Gazze'de yaptıklarına ilişkin hoşnutsuzluğu dile getirdiğini ancak Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalıştığını ifade ederek Türkiye'nin ekonomisinin kırılgan olduğu dolayısıyla savaştan uzak durmaya gayret ettiğini dile getirdi. Macgregor ayrıca konuşmasında "Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a girmesi halinde bunun Lübnan'ı istikrarsızlaştıracağının da farkında" cümlesini kaydetti.Türkiye'ye ilişkin açıklamalarına devam eden Macgregor, ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye saldırmak üzere kuvvetler hazırladığını da dile getirerek söz konusu bu kuvvetlerin PKK ve diğer örgütler olduğunun altını çizdi. Bu örgütlerin silahlandırılarak Türkiye'ye saldırmaları yönünde teşvik ediğini vurgulayan Macgregor, Türkiye'nin bu hususu bildiğini ve oldukça rahatsız olduğunu da belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki örgütleri Türkiye'ye karşı geçmişte de silahlandırdığını dile getiren Macgregor, bu sefer durumun ciddileştiğinin de altını çizdi.Konuşmasında Türklerin ülkeleri ile gurur duyduğunu ve Türklerin ‘asker millet’ olduklarını dile getiren Macgregor, Türkleri hafife almanın bir hata olacağını vurguladı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın videosuna yer verilen yayında açıklamalarına devam eden Macgregor, Erdoğan’ın halefi olarak Fidan’ın olabileceğini belirterek Türk askerinin kullanımına ilişkin görüşlerinin Erdoğan'dan daha 'agresif' olduğunu öne sürdü.'Arap aşiretleri petrol tesislerinin kontrolünü ele aldı'Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Emekli Albay Macgregor, açıklamasında ayrıca Arap aşiretlerinin çok iyi silahlanmış bir şekilde ABD'nin üslerine saldırdığını ancak bunun ana akım medyada yer almadığını belirterek bu aşiretlerin başarılı olduklarını ve petrol tesislerin bu aşiretlerin kontrolünde olduğunu düşündüğünü ifade etti.'Türk halkı savaşmak isteyecektir'Açıklamalarına devam eden Macgregor, Moskova'nın da ABD'nin Suriye'de bulunmasından rahatsız olduğunu ifade ederek Rusya'nın da Kuzey Suriye'de bir üs inşa ettiğini dile getirdi.İstikamette bir savaşın olduğunun altını çizen Macgregor, İsrail'in ve ABD'nin de parçası olduğu bir savaşın eşiğinde olunduğunu öne sürdü.Türkiye'nin de bu savaşın bir parçası olacağı dile getiren Macgregor, Türk hükümetinin bunu kamuoyuna duyurmanın eşiğinde olduğunu belirterek Ankara'nın bunu 'büyük bir savaş' olarak ilan etmesi halinde Türk halkının savaşmak isteyeceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/abdnin-rusya-konusunda-turkiyeye-baskisi-devam-ediyor-muhataplarimiza-vurgulayacagiz-1086797170.html

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