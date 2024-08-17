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Meteoroloji uyardı, yangın bölgelerini de etkileyecek: Çok kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor
Meteoroloji uyardı, yangın bölgelerini de etkileyecek: Çok kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji hafta sonu ve 17 Ağustos hava durumu raporunu açıkladı. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ise... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T08:52+0300
2024-08-17T08:52+0300
türkiye
rüzgar
şiddetli rüzgar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin yeni hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre, hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz ve Ege kıyılarında ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ise rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.17 Ağustos Cumartesi günü için yayımlanan rapora göre, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, ülkemizin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacağı tahmin ediliyor.Özellikle Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın hızının 30-60 km/saat arasında değişmesi beklenirken, ülkenin güneydoğusunda toz taşınımı yaşanabileceği uyarısı yapıldı.Hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'da rüzgarlı, Ankara'da serin ve açık, İzmir'de ise sıcak ve açık bir hava bekleniyor. MGM, kişileri hava şartlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 37°CParçalı bulutluANTALYA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CParçalı ve yer yer çok bulutluISPARTA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 33°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 30°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 32°CParçalı bulutlu, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli(30-50 km/saat) esmesi bekleniyorAMASYA °C, 31°CParçalı bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 31°CParçalı bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 26°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 35°CAz bulutluVAN °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVABatı Karadeniz, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı ile akşam geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve akşam yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
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17 ağustos hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu
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Meteoroloji uyardı, yangın bölgelerini de etkileyecek: Çok kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor

08:52 17.08.2024
Fırtına
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2024
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Meteoroloji hafta sonu ve 17 Ağustos hava durumu raporunu açıkladı. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ise rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin yeni hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre, hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz ve Ege kıyılarında ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ise rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
17 Ağustos Cumartesi günü için yayımlanan rapora göre, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, ülkemizin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacağı tahmin ediliyor.
Özellikle Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın hızının 30-60 km/saat arasında değişmesi beklenirken, ülkenin güneydoğusunda toz taşınımı yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

İstanbul'da rüzgarlı, Ankara'da serin ve açık, İzmir'de ise sıcak ve açık bir hava bekleniyor. MGM, kişileri hava şartlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 32°C

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli(30-50 km/saat) esmesi bekleniyor

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı ile akşam geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve akşam yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
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