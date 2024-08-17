https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/kamcatkada-7-buyuklugunde-bir-deprem-meydana-geldi-1086967163.html
Kamçatka'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Kamçatka'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kamçatka yönetim biriminin merkezi olan Petropavlovsk-Kamçatskiy'e 108 km uzaklıkta 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T23:58+0300
2024-08-17T23:58+0300
2024-08-18T00:01+0300
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kamçatka yarımadası
volkan
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
rusya acil durumlar bakanlığı
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Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi'nin bölge şubesinin internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre Kamçatka açıklarında 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Açıklamada, “Deprem 6 kilometre derinlikte meydana geldi” denildi.Depremin merkez üssü Petropavlovsk-Kamçatskiy'in 108 kilometre güneydoğusunda Pasifik Okyanusu'nun suları olarak ifade edildi.Bu depremin ardından Kamçatka'ya 116 kilometre mesafede 4.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldiği belirtilirken daha sonra ise 3.9 büyüklüğünde bir dizi artçı sarsıntı meydana geldiği ifade edildi.Depremlerin sırasıyla 6, 12 ve 48 kilometre derinlikte meydana geldiği ve merkez üslerinin Petropavlovsk-Kamçatskiy'den 106, 112 ve 114 kilometre uzaklıkta yer aldığıifade edildi.Kamçatka Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada, kurtarma ekipleri ve itfaiyecilerden oluşan operasyonel grupların binaları incelediği ifade edildi.'Tsunami tehdidi yok'Bölgedeki Acil Durumlar Bakanlığı Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Kamçatka açıklarında meydana gelen depremin ardından herhangi bir tsunami tehdidi olmadığını belirtti.Mesajda “Herhangi bir tsunami tehdidi bulunmamaktadır” denildi.Şiveluç Yanardağı’nda hareketlilikRusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Kamçatka'daki Şiveluç Yanardağı hareketlenmeye başladığı ve bacasından dışarı lavların fışkırdığı ifade edildi.Yapılan görsel değerlendirmeye göre kül sütununun yüksekliğinin deniz seviyesinden 8 kilometre yüksekte olduğu ifade edildi.Kamçatka Valisi'nden açıklamaVali Vladimir Solodov, Kamçatka kıyılarına yakın depremden sonra yoğun bir artçı şok süreci yaşandığını, güçlü bir sarsıntı olasılığının düşük olduğunu söyledi.Vali Solodov, “Şu anda yoğun bir artçı şok süreci var. Bu da azalan sarsıntıların kaydedildiği anlamına geliyor. Tahminlere göre güçlü bir sarsıntı olasılığı oldukça düşük" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/japon-deprem-uzmani-moriwaki-yakinda-diyerek-uyardi-o-fay-hattinin-kirilma-ihtimali-var-1086884555.html
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rusya, deprem, kamçatka, kamçatka yarımadası, volkan, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), rusya acil durumlar bakanlığı
rusya, deprem, kamçatka, kamçatka yarımadası, volkan, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), rusya acil durumlar bakanlığı
Kamçatka'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
23:58 17.08.2024 (güncellendi: 00:01 18.08.2024)
Rusya’nın Kamçatka yönetim biriminin merkezi olan Petropavlovsk-Kamçatskiy'e 108 km uzaklıkta 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi'nin bölge şubesinin internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre Kamçatka açıklarında 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Açıklamada, “Deprem 6 kilometre derinlikte meydana geldi” denildi.
Depremin merkez üssü Petropavlovsk-Kamçatskiy'in 108 kilometre güneydoğusunda Pasifik Okyanusu'nun suları olarak ifade edildi.
Bu depremin ardından Kamçatka'ya 116 kilometre mesafede 4.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldiği belirtilirken daha sonra ise 3.9 büyüklüğünde bir dizi artçı sarsıntı meydana geldiği ifade edildi.
Depremlerin sırasıyla 6, 12 ve 48 kilometre derinlikte meydana geldiği ve merkez üslerinin Petropavlovsk-Kamçatskiy'den 106, 112 ve 114 kilometre uzaklıkta yer aldığıifade edildi.
Kamçatka Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada, kurtarma ekipleri ve itfaiyecilerden oluşan operasyonel grupların binaları incelediği ifade edildi.
Bölgedeki Acil Durumlar Bakanlığı Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Kamçatka açıklarında meydana gelen depremin ardından herhangi bir tsunami tehdidi olmadığını belirtti.
Mesajda “Herhangi bir tsunami tehdidi bulunmamaktadır” denildi.
Şiveluç Yanardağı’nda hareketlilik
Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Kamçatka'daki Şiveluç Yanardağı hareketlenmeye başladığı ve bacasından dışarı lavların fışkırdığı ifade edildi.
Yapılan görsel değerlendirmeye göre kül sütununun yüksekliğinin deniz seviyesinden 8 kilometre yüksekte olduğu ifade edildi.
Kamçatka Valisi'nden açıklama
Vali Vladimir Solodov, Kamçatka kıyılarına yakın depremden sonra yoğun bir artçı şok süreci yaşandığını, güçlü bir sarsıntı olasılığının düşük olduğunu söyledi.
Vali Solodov, “Şu anda yoğun bir artçı şok süreci var. Bu da azalan sarsıntıların kaydedildiği anlamına geliyor. Tahminlere göre güçlü bir sarsıntı olasılığı oldukça düşük" dedi.