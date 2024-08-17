https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/kamcatkada-7-buyuklugunde-bir-deprem-meydana-geldi-1086967163.html

Kamçatka'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Kamçatka'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Kamçatka yönetim biriminin merkezi olan Petropavlovsk-Kamçatskiy'e 108 km uzaklıkta 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T23:58+0300

2024-08-17T23:58+0300

2024-08-18T00:01+0300

dünya

rusya

deprem

kamçatka

kamçatka yarımadası

volkan

rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)

rusya acil durumlar bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102948/77/1029487756_6:0:1195:669_1920x0_80_0_0_d380d2e3f74a46205ad8a99b50d99ef4.jpg

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi'nin bölge şubesinin internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre Kamçatka açıklarında 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Açıklamada, “Deprem 6 kilometre derinlikte meydana geldi” denildi.Depremin merkez üssü Petropavlovsk-Kamçatskiy'in 108 kilometre güneydoğusunda Pasifik Okyanusu'nun suları olarak ifade edildi.Bu depremin ardından Kamçatka'ya 116 kilometre mesafede 4.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldiği belirtilirken daha sonra ise 3.9 büyüklüğünde bir dizi artçı sarsıntı meydana geldiği ifade edildi.Depremlerin sırasıyla 6, 12 ve 48 kilometre derinlikte meydana geldiği ve merkez üslerinin Petropavlovsk-Kamçatskiy'den 106, 112 ve 114 kilometre uzaklıkta yer aldığıifade edildi.Kamçatka Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada, kurtarma ekipleri ve itfaiyecilerden oluşan operasyonel grupların binaları incelediği ifade edildi.'Tsunami tehdidi yok'Bölgedeki Acil Durumlar Bakanlığı Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Kamçatka açıklarında meydana gelen depremin ardından herhangi bir tsunami tehdidi olmadığını belirtti.Mesajda “Herhangi bir tsunami tehdidi bulunmamaktadır” denildi.Şiveluç Yanardağı’nda hareketlilikRusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Kamçatka'daki Şiveluç Yanardağı hareketlenmeye başladığı ve bacasından dışarı lavların fışkırdığı ifade edildi.Yapılan görsel değerlendirmeye göre kül sütununun yüksekliğinin deniz seviyesinden 8 kilometre yüksekte olduğu ifade edildi.Kamçatka Valisi'nden açıklamaVali Vladimir Solodov, Kamçatka kıyılarına yakın depremden sonra yoğun bir artçı şok süreci yaşandığını, güçlü bir sarsıntı olasılığının düşük olduğunu söyledi.Vali Solodov, “Şu anda yoğun bir artçı şok süreci var. Bu da azalan sarsıntıların kaydedildiği anlamına geliyor. Tahminlere göre güçlü bir sarsıntı olasılığı oldukça düşük" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/japon-deprem-uzmani-moriwaki-yakinda-diyerek-uyardi-o-fay-hattinin-kirilma-ihtimali-var-1086884555.html

rusya

kamçatka

kamçatka yarımadası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, deprem, kamçatka, kamçatka yarımadası, volkan, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), rusya acil durumlar bakanlığı