https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/izmir-mendereste-orman-yangini-cikti-tahliye-ettigimiz-ev-ya-da-herhangi-bir-tesis-yok-1086965239.html
İzmir Menderes'te orman yangını çıktı: 'Tahliye ettiğimiz ev ya da herhangi bir tesis yok'
İzmir Menderes'te orman yangını çıktı: 'Tahliye ettiğimiz ev ya da herhangi bir tesis yok'
Sputnik Türkiye
İzmir'in Menderes ilçesinde bugün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 8 dakikada müdahale edildiğini söyleyen İzmir Valisi... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T21:34+0300
2024-08-17T21:34+0300
2024-08-17T21:34+0300
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İzmir'in Menderes ilçesinde yangını söndürmek için 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile çalışmalar devam ediyor.İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ilçesinin Şaşal Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen ev ya da tesisin bulunmadığını söyledi.Elban, yangının sebebinin kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcım ve şase kaynaklı olduğunu belirtti.Ekiplerin yangına 8 dakika sonra müdahale ettiğini belirten Elban, şunları söyledi:'Canımızın sıkılmasına neden oldu'Yamanlar yangınında yerleşim yerleriyle ilgili artık bir tehdidin kalmadığını açıklayan Elban, "Sadece bir kanyon bölgesinde yoğun bir yanma vardı, orada iyice sıkıştırıldı zaten. Akşama doğru çok da enerjisi de düşmüştü. Güzel haberleri de açıklama noktasına da doğru gidiyordu ancak Menderes yangınının başlamış olması tekrar ilgimizi buraya yöneltmemize ve birazda doğrusu canımızın sıkılmasına neden oldu" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bakan-yerlikaya-acikladi-orman-yanginlariyla-ilgili-toplam-7-supheli-gozaltina-alindi-1086961789.html
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menderes, izmir, orman, orman yangını
menderes, izmir, orman, orman yangını
İzmir Menderes'te orman yangını çıktı: 'Tahliye ettiğimiz ev ya da herhangi bir tesis yok'
İzmir'in Menderes ilçesinde bugün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 8 dakikada müdahale edildiğini söyleyen İzmir Valisi Elban, "Orman yangını nedeniyle tahliye ettiğimiz ev ya da herhangi bir tesis yok" dedi.
İzmir'in Menderes ilçesinde yangını söndürmek için 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile çalışmalar devam ediyor.
İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ilçesinin Şaşal Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen ev ya da tesisin bulunmadığını söyledi.
Elban, yangının sebebinin kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcım ve şase kaynaklı olduğunu belirtti.
Ekiplerin yangına 8 dakika sonra müdahale ettiğini belirten Elban, şunları söyledi:
"Aşırı sıcak ve kuraklık dolayısıyla yangın çok hızlı bir şekilde yayıldı. Sahile inen yolla baraj arasındaki bölgede arkadaşlarımız yangını tutmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar büyük ölçüde başarmış durumdalar. Ancak Tahtalı Barajı'nın doğu tarafına da yangın sıçradı. Şimdi arkadaşlarımız o yangını da o tepenin alt tarafında tutmak için karada yoğun bir mücadele yapıyorlar. Yaklaşık 20 dakika öncesine kadar havada da müdahalemiz vardı. Ancak gün batımıyla birlikte havadan müdahaleler durmuş durumda. Bu bulunduğumuz bölgede Tahtalı Barajı'nın batı bölgesinde şu an itibarıyla herhangi bir yerleşim yeri tehdit altında değil. Aynı şekilde spot atıp karşıdaki Tahtalı Barajı'nın doğu kesiminde başlayan yangının olduğu yakın çevrede de şu an için bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Dolayısıyla tahliye ettiğimiz ev ya da herhangi bir tesis yok."
'Canımızın sıkılmasına neden oldu'
Yamanlar yangınında yerleşim yerleriyle ilgili artık bir tehdidin kalmadığını açıklayan Elban, "Sadece bir kanyon bölgesinde yoğun bir yanma vardı, orada iyice sıkıştırıldı zaten. Akşama doğru çok da enerjisi de düşmüştü. Güzel haberleri de açıklama noktasına da doğru gidiyordu ancak Menderes yangınının başlamış olması tekrar ilgimizi buraya yöneltmemize ve birazda doğrusu canımızın sıkılmasına neden oldu" dedi.