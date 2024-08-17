https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/izmir-mendereste-orman-yangini-cikti-tahliye-ettigimiz-ev-ya-da-herhangi-bir-tesis-yok-1086965239.html

İzmir Menderes'te orman yangını çıktı: 'Tahliye ettiğimiz ev ya da herhangi bir tesis yok'

İzmir Menderes'te orman yangını çıktı: 'Tahliye ettiğimiz ev ya da herhangi bir tesis yok'

Sputnik Türkiye

İzmir'in Menderes ilçesinde bugün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 8 dakikada müdahale edildiğini söyleyen İzmir Valisi... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T21:34+0300

2024-08-17T21:34+0300

2024-08-17T21:34+0300

türkiye

menderes

izmir

orman

orman yangını

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İzmir'in Menderes ilçesinde yangını söndürmek için 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile çalışmalar devam ediyor.İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ilçesinin Şaşal Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen ev ya da tesisin bulunmadığını söyledi.Elban, yangının sebebinin kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcım ve şase kaynaklı olduğunu belirtti.Ekiplerin yangına 8 dakika sonra müdahale ettiğini belirten Elban, şunları söyledi:'Canımızın sıkılmasına neden oldu'Yamanlar yangınında yerleşim yerleriyle ilgili artık bir tehdidin kalmadığını açıklayan Elban, "Sadece bir kanyon bölgesinde yoğun bir yanma vardı, orada iyice sıkıştırıldı zaten. Akşama doğru çok da enerjisi de düşmüştü. Güzel haberleri de açıklama noktasına da doğru gidiyordu ancak Menderes yangınının başlamış olması tekrar ilgimizi buraya yöneltmemize ve birazda doğrusu canımızın sıkılmasına neden oldu" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bakan-yerlikaya-acikladi-orman-yanginlariyla-ilgili-toplam-7-supheli-gozaltina-alindi-1086961789.html

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menderes, izmir, orman, orman yangını