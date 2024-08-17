https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/hizbullah-israile-katyusa-roketleri-ve-ihalarla-saldirdi-yaralilar-var-1086955792.html
Hizbullah, İsrail'e Katyuşa roketleri ve İHA'larla saldırdı: Yaralılar var
Hizbullah, İsrail'e Katyuşa roketleri ve İHA'larla saldırdı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Hizbullah'ın Lübnan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak 55 roketle İsrail'i hedef aldı. Roketlerin isabet ettiği arazilerde yangın... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T16:11+0300
2024-08-17T16:11+0300
2024-08-17T16:11+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
katyuşa
katyuşa füzeleri
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İsrail-Lübnan hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Hizbullah, Lübnan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak İsrail'in kuzeyine 55 roketle saldırı düzenledi. Roketlerden bazılarının boş araziye isabet etmesi sonucu yangın çıktığı aktarıldı. Ayelet Hashahar, Mishmar HaYarden ve Mahanayim yakınlarındaki açık alanlarda çıkan yangınları söndürmek için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Hizbullah, 'ilk kez Ayelet Hashahar yerleşimine Katyuşa roketleriyle' saldırı düzenlendiğini vurguladı.İsrail'e İHA'lı saldırı: 2 asker yaralıHizbullah, İsrail'in Misgav Am yerleşim yerinin kuzeyindeki bir askeri noktaya ise insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu saldırıda 2 askerin yaralandığını açıkladı.Ne olmuştu?İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye'ye bağlı Vadi el-Kfur'da bir binayı hedef aldığı saldırıda 1'i kadın, 2'si çocuk en az 10 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 5 kişi de yaralanmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin tamamının "Suriye vatandaşı" olduğunu açıkladı.İsrail ordusu ise Hizbullah'a ait bir 'silah deposuna' saldırı düzenlendiği iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/rusya-kievin-kursk-nukleer-santraline-olasi-provokasyonu-halinde-sert-yanit-veririz-1086953220.html
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hizbullah, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, katyuşa, katyuşa füzeleri
hizbullah, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, katyuşa, katyuşa füzeleri
Hizbullah, İsrail'e Katyuşa roketleri ve İHA'larla saldırdı: Yaralılar var
Hizbullah'ın Lübnan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak 55 roketle İsrail'i hedef aldı. Roketlerin isabet ettiği arazilerde yangın çıktı. Hizbullah'ın İsrail'e insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği farklı bir saldırıda ise 2 İsrail askeri yaralandı.
İsrail-Lübnan hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Hizbullah, Lübnan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak İsrail'in kuzeyine 55 roketle saldırı düzenledi. Roketlerden bazılarının boş araziye isabet etmesi sonucu yangın çıktığı aktarıldı. Ayelet Hashahar, Mishmar HaYarden ve Mahanayim yakınlarındaki açık alanlarda çıkan yangınları söndürmek için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Hizbullah, 'ilk kez Ayelet Hashahar yerleşimine Katyuşa roketleriyle' saldırı düzenlendiğini vurguladı.
İsrail'e İHA'lı saldırı: 2 asker yaralı
Hizbullah, İsrail'in Misgav Am yerleşim yerinin kuzeyindeki bir askeri noktaya ise insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu saldırıda 2 askerin yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye'ye bağlı Vadi el-Kfur'da bir binayı hedef aldığı saldırıda 1'i kadın, 2'si çocuk en az 10 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 5 kişi de yaralanmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin tamamının "Suriye vatandaşı" olduğunu açıkladı.
İsrail ordusu ise Hizbullah'a ait bir 'silah deposuna' saldırı düzenlendiği iddia etmişti.