https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/hizbullah-israile-katyusa-roketleri-ve-ihalarla-saldirdi-yaralilar-var-1086955792.html

Hizbullah, İsrail'e Katyuşa roketleri ve İHA'larla saldırdı: Yaralılar var

Hizbullah, İsrail'e Katyuşa roketleri ve İHA'larla saldırdı: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Hizbullah'ın Lübnan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak 55 roketle İsrail'i hedef aldı. Roketlerin isabet ettiği arazilerde yangın... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T16:11+0300

2024-08-17T16:11+0300

2024-08-17T16:11+0300

israil- filistin çatışması

hizbullah

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

katyuşa

katyuşa füzeleri

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İsrail-Lübnan hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Hizbullah, Lübnan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak İsrail'in kuzeyine 55 roketle saldırı düzenledi. Roketlerden bazılarının boş araziye isabet etmesi sonucu yangın çıktığı aktarıldı. Ayelet Hashahar, Mishmar HaYarden ve Mahanayim yakınlarındaki açık alanlarda çıkan yangınları söndürmek için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Hizbullah, 'ilk kez Ayelet Hashahar yerleşimine Katyuşa roketleriyle' saldırı düzenlendiğini vurguladı.İsrail'e İHA'lı saldırı: 2 asker yaralıHizbullah, İsrail'in Misgav Am yerleşim yerinin kuzeyindeki bir askeri noktaya ise insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu saldırıda 2 askerin yaralandığını açıkladı.Ne olmuştu?İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye'ye bağlı Vadi el-Kfur'da bir binayı hedef aldığı saldırıda 1'i kadın, 2'si çocuk en az 10 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 5 kişi de yaralanmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin tamamının "Suriye vatandaşı" olduğunu açıkladı.İsrail ordusu ise Hizbullah'a ait bir 'silah deposuna' saldırı düzenlendiği iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/rusya-kievin-kursk-nukleer-santraline-olasi-provokasyonu-halinde-sert-yanit-veririz-1086953220.html

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hizbullah, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, katyuşa, katyuşa füzeleri