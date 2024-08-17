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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/hizbullah-israile-katyusa-roketleri-ve-ihalarla-saldirdi-yaralilar-var-1086955792.html
Hizbullah, İsrail'e Katyuşa roketleri ve İHA'larla saldırdı: Yaralılar var
Hizbullah, İsrail'e Katyuşa roketleri ve İHA'larla saldırdı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Hizbullah'ın Lübnan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak 55 roketle İsrail'i hedef aldı. Roketlerin isabet ettiği arazilerde yangın... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T16:11+0300
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israil- filistin çatışması
hizbullah
israil
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israil savunma bakanlığı
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İsrail-Lübnan hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Hizbullah, Lübnan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak İsrail'in kuzeyine 55 roketle saldırı düzenledi. Roketlerden bazılarının boş araziye isabet etmesi sonucu yangın çıktığı aktarıldı. Ayelet Hashahar, Mishmar HaYarden ve Mahanayim yakınlarındaki açık alanlarda çıkan yangınları söndürmek için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Hizbullah, 'ilk kez Ayelet Hashahar yerleşimine Katyuşa roketleriyle' saldırı düzenlendiğini vurguladı.İsrail'e İHA'lı saldırı: 2 asker yaralıHizbullah, İsrail'in Misgav Am yerleşim yerinin kuzeyindeki bir askeri noktaya ise insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu saldırıda 2 askerin yaralandığını açıkladı.Ne olmuştu?İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye'ye bağlı Vadi el-Kfur'da bir binayı hedef aldığı saldırıda 1'i kadın, 2'si çocuk en az 10 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 5 kişi de yaralanmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin tamamının "Suriye vatandaşı" olduğunu açıkladı.İsrail ordusu ise Hizbullah'a ait bir 'silah deposuna' saldırı düzenlendiği iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/rusya-kievin-kursk-nukleer-santraline-olasi-provokasyonu-halinde-sert-yanit-veririz-1086953220.html
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hizbullah, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, katyuşa, katyuşa füzeleri
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Hizbullah, İsrail'e Katyuşa roketleri ve İHA'larla saldırdı: Yaralılar var

16:11 17.08.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMROLübnanlı Şii örgüt Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı sınırötesi operasyon da simüle eden askeri tatbikatta
Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı sınırötesi operasyon da simüle eden askeri tatbikatta - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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Hizbullah'ın Lübnan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak 55 roketle İsrail'i hedef aldı. Roketlerin isabet ettiği arazilerde yangın çıktı. Hizbullah'ın İsrail'e insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği farklı bir saldırıda ise 2 İsrail askeri yaralandı.
İsrail-Lübnan hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Hizbullah, Lübnan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak İsrail'in kuzeyine 55 roketle saldırı düzenledi. Roketlerden bazılarının boş araziye isabet etmesi sonucu yangın çıktığı aktarıldı. Ayelet Hashahar, Mishmar HaYarden ve Mahanayim yakınlarındaki açık alanlarda çıkan yangınları söndürmek için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Hizbullah, 'ilk kez Ayelet Hashahar yerleşimine Katyuşa roketleriyle' saldırı düzenlendiğini vurguladı.

İsrail'e İHA'lı saldırı: 2 asker yaralı

Hizbullah, İsrail'in Misgav Am yerleşim yerinin kuzeyindeki bir askeri noktaya ise insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu saldırıda 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Ne olmuştu?

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye'ye bağlı Vadi el-Kfur'da bir binayı hedef aldığı saldırıda 1'i kadın, 2'si çocuk en az 10 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 5 kişi de yaralanmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin tamamının "Suriye vatandaşı" olduğunu açıkladı.
İsrail ordusu ise Hizbullah'a ait bir 'silah deposuna' saldırı düzenlendiği iddia etmişti.
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