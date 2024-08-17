https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/cumhurbaskani-erdogan-yil-sonuna-kadar-200-bin-konutu-daha-teslim-etmeyi-planliyoruz-1086956424.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu daha teslim etmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu daha teslim etmeyi planlıyoruz

Sputnik Türkiye

"Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmadık" açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "6 Şubat depremleri sonrası 300... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T16:26+0300

2024-08-17T16:26+0300

2024-08-17T16:38+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

deprem

son dakika

17 ağustos depremi

marmara depremi

konut

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık" ifadesini kullandı."17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bu büyük acının yıl dönümünde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum" mesajını paylaşan Erdoğan "Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3.3 milyon konutun inşasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk." dedi. 6 Şubat depremlerinin ardından 300 bin konutun inşasına başladıklarını aktaran Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti:

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, deprem, son dakika, 17 ağustos depremi, marmara depremi, konut