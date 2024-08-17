https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/cumhurbaskani-erdogan-yil-sonuna-kadar-200-bin-konutu-daha-teslim-etmeyi-planliyoruz-1086956424.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu daha teslim etmeyi planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu daha teslim etmeyi planlıyoruz
Sputnik Türkiye
"Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmadık" açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "6 Şubat depremleri sonrası 300... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T16:26+0300
2024-08-17T16:26+0300
2024-08-17T16:38+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
deprem
son dakika
17 ağustos depremi
marmara depremi
konut
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık" ifadesini kullandı."17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bu büyük acının yıl dönümünde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum" mesajını paylaşan Erdoğan "Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3.3 milyon konutun inşasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk." dedi. 6 Şubat depremlerinin ardından 300 bin konutun inşasına başladıklarını aktaran Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti:
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recep tayyip erdoğan, deprem, son dakika, 17 ağustos depremi, marmara depremi, konut
recep tayyip erdoğan, deprem, son dakika, 17 ağustos depremi, marmara depremi, konut
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu daha teslim etmeyi planlıyoruz
16:26 17.08.2024 (güncellendi: 16:38 17.08.2024)
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"Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmadık" açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "6 Şubat depremleri sonrası 300 bin konutun inşasına başladık, 76 binini teslim ettik. Yıl sonuna kadar 200 binini daha teslim etmeyi planlıyoruz" duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık" ifadesini kullandı.
"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bu büyük acının yıl dönümünde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum" mesajını paylaşan Erdoğan "Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3.3 milyon konutun inşasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk." dedi.
6 Şubat depremlerinin ardından 300 bin konutun inşasına başladıklarını aktaran Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti:
"Bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Tüm imkânlarımızla deprem bölgemizi eskisinden daha sağlam, daha ihtişamlı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz. Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.