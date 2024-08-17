https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/cumhurbaskani-erdogan-mevkidasi-aliyev-ile-gorustu-azerbaycan-bir-yangin-sondurme-ucagi-gonderecek-1086963664.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Aliyev ile görüştü: Azerbaycan bir yangın söndürme uçağı gönderecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Aliyev ile görüştü: Azerbaycan bir yangın söndürme uçağı gönderecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T20:00+0300
2024-08-17T20:00+0300
2024-08-17T20:02+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
azerbaycan
ilham aliyev
yangın
yangın söndürme
iletişim başkanlığı
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığı ifade edildi.İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüşmede, Azerbaycan halkının desteğine teşekkür ettiği ve Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin böylesi günlerde daha da perçinlendiğini ifade ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bakan-yerlikaya-acikladi-orman-yanginlariyla-ilgili-toplam-7-supheli-gozaltina-alindi-1086961789.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, azerbaycan, ilham aliyev, yangın, yangın söndürme, iletişim başkanlığı
türkiye, recep tayyip erdoğan, azerbaycan, ilham aliyev, yangın, yangın söndürme, iletişim başkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Aliyev ile görüştü: Azerbaycan bir yangın söndürme uçağı gönderecek
20:00 17.08.2024 (güncellendi: 20:02 17.08.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığı ifade edildi.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, meydana gelen orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletirken, Azerbaycan’ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bu çerçevede bir yangın söndürme uçağının Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına katılması için görevlendirdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüşmede, Azerbaycan halkının desteğine teşekkür ettiği ve Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin böylesi günlerde daha da perçinlendiğini ifade ettiği aktarıldı.