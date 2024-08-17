https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/cumhurbaskani-erdogan-mevkidasi-aliyev-ile-gorustu-azerbaycan-bir-yangin-sondurme-ucagi-gonderecek-1086963664.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Aliyev ile görüştü: Azerbaycan bir yangın söndürme uçağı gönderecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Aliyev ile görüştü: Azerbaycan bir yangın söndürme uçağı gönderecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T20:00+0300

2024-08-17T20:00+0300

2024-08-17T20:02+0300

politika

türkiye

recep tayyip erdoğan

azerbaycan

ilham aliyev

yangın

yangın söndürme

iletişim başkanlığı

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığı ifade edildi.İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüşmede, Azerbaycan halkının desteğine teşekkür ettiği ve Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin böylesi günlerde daha da perçinlendiğini ifade ettiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bakan-yerlikaya-acikladi-orman-yanginlariyla-ilgili-toplam-7-supheli-gozaltina-alindi-1086961789.html

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türkiye, recep tayyip erdoğan, azerbaycan, ilham aliyev, yangın, yangın söndürme, iletişim başkanlığı